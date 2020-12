LIVE: Arsenal stevent af op deugddoende derbyzege tegen Chelsea

66' tweede helft, minuut 66. Kansje voor Chelsea. Pulisic doet zowaar ook nog mee. De Amerikaan schudt een goeie voorzet uit zijn sloffen en zoekt daarmee het hoofd van de kleine Kanté. Xhaka legt de bal met zijn borst terug tot bij Leno. . Kansje voor Chelsea Pulisic doet zowaar ook nog mee. De Amerikaan schudt een goeie voorzet uit zijn sloffen en zoekt daarmee het hoofd van de kleine Kanté. Xhaka legt de bal met zijn borst terug tot bij Leno.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Arsenal, Joe Willock erin, Emile Smith Rowe eruit wissel Emile Smith Rowe Joe Willock

64' tweede helft, minuut 64. Bijna Martinelli. Tierney dweilt nog maar eens zijn linkerflank af en levert bovendien nog een uitstekende voorzet af. Martinelli heeft veel tijd om een hoek uit te kiezen, het schot van de Braziliaan is iets te centraal. Mendy voorkomt de 4-0. . Bijna Martinelli Tierney dweilt nog maar eens zijn linkerflank af en levert bovendien nog een uitstekende voorzet af. Martinelli heeft veel tijd om een hoek uit te kiezen, het schot van de Braziliaan is iets te centraal. Mendy voorkomt de 4-0.

63' tweede helft, minuut 63. Langs de lijn warmt Oliver Giroud zich warm voor een invalbeurt, maar brengt het nog zoden aan de dijk bij deze tussenstand? . Langs de lijn warmt Oliver Giroud zich warm voor een invalbeurt, maar brengt het nog zoden aan de dijk bij deze tussenstand?

61' tweede helft, minuut 61. Omhaal Martinelli. Martinelli probeert Mendy te verschalken met een omhaal. De doelman van Chelsea gaat goed plat. Geen onaardige poging van de Braziliaan. . Omhaal Martinelli Martinelli probeert Mendy te verschalken met een omhaal. De doelman van Chelsea gaat goed plat. Geen onaardige poging van de Braziliaan.

56' tweede helft, minuut 56. Saka scoort! Oh la la! Saka maakt er 3-0 van. Na een goeie omschakeling lepelt Saka met zijn mindere rechter de bal erg mooi over Mendy. Arsenal lijkt zijn schaapjes op het droge te hebben. . Saka scoort! Oh la la! Saka maakt er 3-0 van. Na een goeie omschakeling lepelt Saka met zijn mindere rechter de bal erg mooi over Mendy. Arsenal lijkt zijn schaapjes op het droge te hebben.

56' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 56 door Bukayo Saka van Arsenal. 3, 0. goal Arsenal Chelsea 70' 3 0

54' tweede helft, minuut 54. De schade lijkt wel mee te vallen bij Martinelli. Met een grimas op het gelaat steekt hij zijn duim in de lucht. Hij lijkt voor te kunnen. . De schade lijkt wel mee te vallen bij Martinelli. Met een grimas op het gelaat steekt hij zijn duim in de lucht. Hij lijkt voor te kunnen.

53' tweede helft, minuut 53. Martinelli krijgt bij een luchtduel een beuk langs achteren en blijft liggen. Heeft hij een rugblessure opgelopen? . Martinelli krijgt bij een luchtduel een beuk langs achteren en blijft liggen. Heeft hij een rugblessure opgelopen?

Timo Werner, vervangen bij de rust na een erg bleke 1e helft, zit duidelijk met een vormdip. De Duitser van 50 miljoen euro heeft nu al 10 wedstrijden niet meer gescoord:

47' tweede helft, minuut 47. De eerste mogelijkheid van de tweede helft is voor de thuisploeg. Hudson-Odoi pompt de bal vanaf rechts in de grote rechthoek. Bellerin kopt weg voor het écht gevaarlijk kan worden. . De eerste mogelijkheid van de tweede helft is voor de thuisploeg. Hudson-Odoi pompt de bal vanaf rechts in de grote rechthoek. Bellerin kopt weg voor het écht gevaarlijk kan worden.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. De tweede helft is begonnen met twee nieuwe gezichten bij Chelsea. Jorginho en Hudson-Odoi zijn erbij. Werner en Kovacic zijn in de kleedkamer gebleven. . Aftrap De tweede helft is begonnen met twee nieuwe gezichten bij Chelsea. Jorginho en Hudson-Odoi zijn erbij. Werner en Kovacic zijn in de kleedkamer gebleven.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij Chelsea, Callum Hudson-Odoi erin, Timo Werner eruit wissel Timo Werner Callum Hudson-Odoi

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij Chelsea, Jorginho erin, Mateo Kovacic eruit wissel Mateo Kovacic Jorginho

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Arsenal duikt de kleedkamer in met een 2-0-bonus, na goals van Lacazette en Xhaka. Kijken we naar de wederopstanding van de Gunners of heeft Chelsea na de rust nog iets in petto? . Rust Arsenal duikt de kleedkamer in met een 2-0-bonus, na goals van Lacazette en Xhaka. Kijken we naar de wederopstanding van de Gunners of heeft Chelsea na de rust nog iets in petto?

45' eerste helft, minuut 45.

45' eerste helft, minuut 45. Xhaka schiet raak. Vlak voor de rust verdubbelt Arsenal zijn voorsprong. Met zijn linker borstelt Xhaka de bal erg fraai in de rechterbovenhoek. . Xhaka schiet raak Vlak voor de rust verdubbelt Arsenal zijn voorsprong. Met zijn linker borstelt Xhaka de bal erg fraai in de rechterbovenhoek.

44' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 44 door Granit Xhaka van Arsenal. 2, 0. vrije trap Arsenal Chelsea 70' 2 0

44' eerste helft, minuut 44.

41' eerste helft, minuut 41. Povere bal van Werner. Timo Werner heeft nog niet veel klaargemaakt deze wedstrijd, zijn schot vanaf de rand van de zestien is naar het beeld van zijn match. De bal hobbelt ver naast de kooi van Leno. . Povere bal van Werner Timo Werner heeft nog niet veel klaargemaakt deze wedstrijd, zijn schot vanaf de rand van de zestien is naar het beeld van zijn match. De bal hobbelt ver naast de kooi van Leno.

39' eerste helft, minuut 39. Geeft de 1-0 de thuisploeg een boost? Het is in elk geval al van 1 november geleden dat Arsenal nog eens op voorsprong stond in de Premier League. . Geeft de 1-0 de thuisploeg een boost? Het is in elk geval al van 1 november geleden dat Arsenal nog eens op voorsprong stond in de Premier League.

35' eerste helft, minuut 35. Arsenal op voorsprong. De VAR neemt de beelden nog even onder de loep, maar heeft niks aan te merken. Lacazette blijft koel oog in oog met Mendy en schuift vanaf de stip zijn 4e van het seizoen binnen. . Arsenal op voorsprong De VAR neemt de beelden nog even onder de loep, maar heeft niks aan te merken. Lacazette blijft koel oog in oog met Mendy en schuift vanaf de stip zijn 4e van het seizoen binnen.

35' eerste helft, minuut 35.

34' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 34 door Alexandre Lacazette van Arsenal. 1, 0. penalty Arsenal Chelsea 70' 1 0

34' eerste helft, minuut 34.

33' eerste helft, minuut 33. Penalty! Tierney zet Reece James in de wind en wordt dan gehaakt door de Chelsea-verdediger in de zestien. De bal gaat op de stip! . Penalty! Tierney zet Reece James in de wind en wordt dan gehaakt door de Chelsea-verdediger in de zestien. De bal gaat op de stip!

31' eerste helft, minuut 31. Een opportunistische Mason Mount waagt zijn kans van ver. Zijn afzwaaier draait steeds verder weg van het doel van Leno. . Een opportunistische Mason Mount waagt zijn kans van ver. Zijn afzwaaier draait steeds verder weg van het doel van Leno.

29' eerste helft, minuut 29. Arsenal krijgt de bal niet goed weg achterin, Abraham kan zo aanleggen. Zijn schot wordt afgeblokt op de rand van de zestien. . Arsenal krijgt de bal niet goed weg achterin, Abraham kan zo aanleggen. Zijn schot wordt afgeblokt op de rand van de zestien.

25' eerste helft, minuut 25. Gevaar van de thuisploeg. Kanté wordt onderuit geschoffeld, maar de ref geeft goed balvoordeel. Ballerin gaat ermee aan de haal en legt de bal panklaar voor Smith Rowe, die centraal voor doel ietwat klungelig over het leer maait. Hier zat veel meer in voor Arsenal! . Gevaar van de thuisploeg Kanté wordt onderuit geschoffeld, maar de ref geeft goed balvoordeel. Ballerin gaat ermee aan de haal en legt de bal panklaar voor Smith Rowe, die centraal voor doel ietwat klungelig over het leer maait. Hier zat veel meer in voor Arsenal!

21' eerste helft, minuut 21. Abraham loopt goed naar de eerste paal bij een flankvoorzet van Reece James. Ook Pablo Mori is goed gevolgd en zit er nog met een teen tussen. Prima interventie van de Spanjaard. . Abraham loopt goed naar de eerste paal bij een flankvoorzet van Reece James. Ook Pablo Mori is goed gevolgd en zit er nog met een teen tussen. Prima interventie van de Spanjaard.

19' eerste helft, minuut 19. Holding is bij de les. Werner trekt zijn motor op gang en duikt de zestien in met de bal aan de voet. Het schot van de Duitser wordt goed afgeblokt door Holding. . Holding is bij de les Werner trekt zijn motor op gang en duikt de zestien in met de bal aan de voet. Het schot van de Duitser wordt goed afgeblokt door Holding.

16' Gele kaart voor Pablo Marí van Arsenal tijdens eerste helft, minuut 16 Pablo Marí Arsenal

16' eerste helft, minuut 16. Pablo Mari op de bon. Pablo Mari smoort een tegenstoot van Chelsea in de kiem door Kovacic bruut onderuit te maaien. De donkergele kaart voor de Spanjaard is meer dan terecht. . Pablo Mari op de bon Pablo Mari smoort een tegenstoot van Chelsea in de kiem door Kovacic bruut onderuit te maaien. De donkergele kaart voor de Spanjaard is meer dan terecht.

12' Prima vrijschop. Na een overtreding van Xhaka op Pulisic krijgt Chelsea een vrije trap op een interessante plek. De vrije trap van Mason Mount likt de buitenkant van paal. . eerste helft, minuut 12. Prima vrijschop Na een overtreding van Xhaka op Pulisic krijgt Chelsea een vrije trap op een interessante plek. De vrije trap van Mason Mount likt de buitenkant van paal.

11' eerste helft, minuut 11. Na het vinnige wedstrijdbegin lijkt Arsenal het initiatief nu aan Chelsea te laten. De geduldige bezoekers proberen al combinerend de organisatie van de thuisploeg uit verband te spelen. . Na het vinnige wedstrijdbegin lijkt Arsenal het initiatief nu aan Chelsea te laten. De geduldige bezoekers proberen al combinerend de organisatie van de thuisploeg uit verband te spelen.

9' eerste helft, minuut 9. Dreigde Pulisic. Pulisic zorgt even voor paniek achterin bij Arsenal. De Amerikaan vindt na een flukse actie Werner, die met een hakje Abraham probeert te bedienen. De Arsenal-defensie komt maar net op tijd tussenbeide. . Dreigde Pulisic Pulisic zorgt even voor paniek achterin bij Arsenal. De Amerikaan vindt na een flukse actie Werner, die met een hakje Abraham probeert te bedienen. De Arsenal-defensie komt maar net op tijd tussenbeide.

5' eerste helft, minuut 5. Arsenal is al aan zijn tweede hoekschop van de wedstrijd toe. Een ingestudeerd nummertje zorgt ervoor dat Lacazette kan koppen aan de eerste paal. Bij Chelsea staan ze ook goed op te letten. . Arsenal is al aan zijn tweede hoekschop van de wedstrijd toe. Een ingestudeerd nummertje zorgt ervoor dat Lacazette kan koppen aan de eerste paal. Bij Chelsea staan ze ook goed op te letten.

3' eerste helft, minuut 3. Arsenal is bedrijvig in de openingsfase. Na een corner die onschadelijk gemaakt werd, duikt de thuisploeg opnieuw op aan de zestien van Chelsea. Tot een doelkans leidt het evenwel niet. . Arsenal is bedrijvig in de openingsfase. Na een corner die onschadelijk gemaakt werd, duikt de thuisploeg opnieuw op aan de zestien van Chelsea. Tot een doelkans leidt het evenwel niet.

2' eerste helft, minuut 2. Het eerste (halve) kansje van de wedstrijd is voor de thuisploeg. Martinelli duwt een flankvoorzet van Bellerin met de binnenkant van zijn voet naast het doel van Mendy. . Het eerste (halve) kansje van de wedstrijd is voor de thuisploeg. Martinelli duwt een flankvoorzet van Bellerin met de binnenkant van zijn voet naast het doel van Mendy.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Michael Oliver heeft de Londense clash tussen Arsenal en Chelsea op gang gefloten. . Aftrap Scheidsrechter Michael Oliver heeft de Londense clash tussen Arsenal en Chelsea op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Arsenal neemt het zekere voor het onzekere met zijn Braziliaanse connectie:

17:38 vooraf, 17 uur 38. Lampard wisselt op twee posities. Bij Chelsea waren Reece James en Ben Chilwell de twijfelgevallen, maar de twee backs zijn fit bevonden voor de dienst en komen aan de aftrap. Op het middenveld krijgt Mateo Kovacic de voorkeur op Jorginho, die vrede nemen met een plaatsje op de bank. Daar heeft hij onder meer het gezelschap van topaankoop Kai Havertz. James en Kovacic zijn de enige nieuwe namen op het wedstrijdblad in vergelijking met de match van maandag tegen West Ham. . Lampard wisselt op twee posities Bij Chelsea waren Reece James en Ben Chilwell de twijfelgevallen, maar de twee backs zijn fit bevonden voor de dienst en komen aan de aftrap.

Op het middenveld krijgt Mateo Kovacic de voorkeur op Jorginho, die vrede nemen met een plaatsje op de bank. Daar heeft hij onder meer het gezelschap van topaankoop Kai Havertz.

James en Kovacic zijn de enige nieuwe namen op het wedstrijdblad in vergelijking met de match van maandag tegen West Ham.

17:36 vooraf, 17 uur 36. Veel wijzigingen bij Arsenal. Een lichtpuntje voor Arsenal: de Gunners kunnen opnieuw rekenen op aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees miste de laatste twee wedstrijden met een blessure, maar is nu weer fit genoeg voor een plaats op de bank en dus mogelijk ook voor een invalbeurt. Coach Mikel Arteta kan ook weer beschikken over Granit Xhaka. De Zwitser miste 3 matchen door een schorsing en keert nu terug in de basis. Arteta heeft zijn team trouwens flink door elkaar geschud, want van het team dat in de League Cup verloor van Manchester City mogen enkele Lacazette en Martinelli blijven staan. Voor Martinelli is het zijn eerste basisplaats van het seizoen in de Premier League en dat geldt ook voor Pablo Mari en Smith Rowe. . Veel wijzigingen bij Arsenal Een lichtpuntje voor Arsenal: de Gunners kunnen opnieuw rekenen op aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees miste de laatste twee wedstrijden met een blessure, maar is nu weer fit genoeg voor een plaats op de bank en dus mogelijk ook voor een invalbeurt.

Coach Mikel Arteta kan ook weer beschikken over Granit Xhaka. De Zwitser miste 3 matchen door een schorsing en keert nu terug in de basis.

Arteta heeft zijn team trouwens flink door elkaar geschud, want van het team dat in de League Cup verloor van Manchester City mogen enkele Lacazette en Martinelli blijven staan. Voor Martinelli is het zijn eerste basisplaats van het seizoen in de Premier League en dat geldt ook voor Pablo Mari en Smith Rowe.

17:27 vooraf, 17 uur 27. Chelsea bezoekt noodlijdend Arsenal. Het geplaagde Arsenal ontvangt vanavond Chelsea in de Londense derby. De thuisploeg is de voorbije weken afgegleden richting kelder van het klassement en snakt dus naar een overwinning. Maar ook de bezoekers zijn uiteraard gebrand op de zege, om zo in de top 4 te blijven. Volg hier straks op de voet wie aan het langste eind trekt. . Chelsea bezoekt noodlijdend Arsenal Het geplaagde Arsenal ontvangt vanavond Chelsea in de Londense derby. De thuisploeg is de voorbije weken afgegleden richting kelder van het klassement en snakt dus naar een overwinning. Maar ook de bezoekers zijn uiteraard gebrand op de zege, om zo in de top 4 te blijven. Volg hier straks op de voet wie aan het langste eind trekt.

17:27 - Vooraf Vooraf, 17 uur 27

Opstelling Arsenal. Bernd Leno, Rob Holding, Pablo Marí, Kieran Tierney, Héctor Bellerín, Mohamed Elneny, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Alexandre Lacazette, Gabriel Martinelli Opstelling Arsenal Gabriel Martinelli, Alexandre Lacazette, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Granit Xhaka, Mohamed Elneny, Héctor Bellerín, Kieran Tierney, Pablo Marí, Rob Holding, Bernd Leno

Opstelling Chelsea. Edouard Mendy, Reece James, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell, Mateo Kovacic, N'Golo Kanté, Mason Mount, Christian Pulisic, Tammy Abraham, Timo Werner Opstelling Chelsea Timo Werner, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Mason Mount, N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Ben Chilwell, Thiago Silva, Kurt Zouma, Reece James, Edouard Mendy