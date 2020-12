Arsenal bezweert crisis met deugddoende derbywinst tegen Chelsea

Arsenal was de voorbije weken steeds verder afgegleden in de stand en met Chelsea diende zich op tweede Kerstdag een taaie tegenstander aan. De Gunners openden goed, maar Chelsea nam al snel het commando over.

Dat resulteerde in een vrije trap van Mount die de buitenkant van de paal likte. Dat was meteen ook de beste kans van Chelsea, want het momentum van de bezoekers verdween even snel als het gekomen was.

Halfweg de 1e helft vond Arsenal een nieuw elan en tien minuten later zette Lacazette ook de 1-0 op het bord. De Fransman verzilverde een penalty na een domme overtreding van James.