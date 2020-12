LIVE: Leicester op rozen bij Spurs dankzij VAR(dy) en owngoal Alderweireld

90+1' Gele kaart voor Harry Winks van Tottenham Hotspur tijdens tweede helft, minuut 91 Harry Winks Tottenham Hotspur

85' tweede helft, minuut 85. Slordige Tielemans. Balverlies van Dier luidt voor Leicester City een unieke kans in om er 0-3 van te maken. Vardy is niet zelfzuchtig en bedient de inlopende Tielemans, die alle tijd en ruimte krijgt om af te drukken. De Rode Duivel jast de bal onbesuisd over. Dat hebben we hem al veel beter zien doen en dat lijkt hij zelf ook te beseffen.

84' tweede helft, minuut 84. Daar is Dennis Praet. We krijgen nog een vierde Belg in actie vandaag, want ook Dennis Praet mag nog even meedoen. Hij lost Barnes af op het middenveld.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Leicester City, Dennis Praet erin, Harvey Barnes eruit wissel Harvey Barnes Dennis Praet

82' tweede helft, minuut 82. Vardy zet Lloris nog eens aan het werk. Met een verrassend schot vanuit de heup test hij de reflexen van de Tottenham-keeper. Geen probleem voor de Fransman.

80' tweede helft, minuut 80. Schmeichel, altijd weer Schmeichel. Als Tottenham er eens doorkomt, is er altijd nog Kasper Schmeichel. De Deen is alert bij een voorzet/schot van Reguilon en dat was nodig, want Son zat op het vinkentouw om de bal binnen te duwen aan de tweede paal.

79' Gele kaart voor Eric Dier van Tottenham Hotspur tijdens tweede helft, minuut 79 Eric Dier Tottenham Hotspur

79' tweede helft, minuut 79. In de herhaling zien we nog eens de penaltyfase met Sissoko en Barnes. We hebben de bal al voor minder op de stip weten leggen.

78' tweede helft, minuut 78. Barnes gaat neer in de zestien en daar willen ze bij Leicester graag een penalty voor. Ref Pawson haalt zijn schouders op.

72' tweede helft, minuut 72. Geel voor Ndidi. Ex-Genk-speler Ndidi - die samen met Tielemans heerst over het middenveld - gaat op de bon. De Nigeriaan krijgt geel voor een overtreding.

72' Gele kaart voor Wilfred Ndidi van Leicester City tijdens tweede helft, minuut 72 Wilfred Ndidi Leicester City

71' tweede helft, minuut 71. Schitterende Schmeichel. Kasper Schmeichel voorkomt de aansluitingstreffer van Tottenham. Bij een corner duikt Son op aan de tweede paal en Schmeichel heeft een fantastische reflex in huis op de inzet van de Zuid-Koreaan.

69' tweede helft, minuut 69. Maddison dreigt. De betere kansen blijven voor de bezoekers. Dit keer is het Maddison die kan aanleggen vanaf de rand van de zestien. Hij krult de bal over.

67' tweede helft, minuut 67. Vardy wordt aangespeeld door Maddison en probeert zijn belager Dier te verschalken met een listig hakje. Slim gezien, maar Dier is ook niet van gisteren.

64' tweede helft, minuut 64. Mourinho pakt het anders aan. Met de 0-2 op het bord speelt Tottenham-coach Mourinho zijn laatste troefkaart uit. Aurier, de man die de penalty veroorzaakte met een lompe duwfout, mag gaan rusten. Mourinho ruilt de rechtsachter voor een extra mannetje op het middenveld, want Winks komt erin.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Harry Winks erin, Serge Aurier eruit wissel Serge Aurier Harry Winks

62' tweede helft, minuut 62. Exit Castagne. Na een goed uur zit de wedstrijd van Timothy Castagne erop. De Rode Duivel stond twee maanden aan de kant met een hamstringblessure, een uurtje volstaat bij zijn rentree. Op zijn prestatie valt niks aan te merken vanmiddag.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Leicester City, Daniel Amartey erin, Timothy Castagne eruit wissel Timothy Castagne Daniel Amartey

60' tweede helft, minuut 60. Alderweireld is de pineut. Na de periode van steriele druk van de Spurs gaat het vliegensvlug naar de overkant, waar Alderweireld de schlemiel wordt. De Belg verlengt een kopbal van Vardy met zijn knie in eigen doel: 0-2. Erg sneu voor Alderweireld, die bezig was aan een sterke partij.

59' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 59 door Toby Alderweireld van Leicester City. 0, 2. own goal Tottenham Hotspur Leicester City 88' 0 2

59' tweede helft, minuut 59. Tottenham posteert zich op de helft van Leicester, dat achteruit moet plooien. Maar de organisatie staat op punt bij de bezoekers en de Spurs vinden geen gaatje.

56' tweede helft, minuut 56. Vardy duikt met de bal aan de voet fluks de zestien binnen, maar Toby Alderweireld laat niet begaan. De Rode Duivel moet wel een hoekschop toestaan. Die zorgt niet voor gevaar.

51' tweede helft, minuut 51. Intussen is de geblesseerde Lo Celso dan toch naar binnen gehinkt. Lucas Moura is zijn vervanger. Zo heeft Tottenham nog maar één wissel over.

49' tweede helft, minuut 49. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Lucas Moura erin, Giovani Lo Celso eruit wissel Giovani Lo Celso Lucas Moura

49' Neen, hoor! In het slot van de 1e helft werd Tottenham genekt door de VAR, nu brengt de videoref redding voor de thuisploeg. Het is zelfs met een vergrootglas niet vast te stellen, maar de VAR heeft toch gezien dat Maddison bij de goal offside stond. Meer dan een millimeter zal het in elk geval niet geweest zijn.

48' tweede helft, minuut 48. Tottenham koud gepakt. De 2e helft is nog maar goed en wel begonnen en de Tottenham-defensie wordt helemaal zoek gespeeld door een lange bal van Justin. Maddison gaat ermee aan de haal en neemt Lloris te grazen met een overhoeks schot.

46' tweede helft, minuut 46. Barnes en Lo Celso vochten voor de rust al enkele stevige duels uit en schuwen elkaar ook niet na de rust. Lo Celso komt er wel met een pijnlijke grimas uit en tast naar zijn heup. Kan hij voort?

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. Tottenham heeft de 2e helft op gang getrapt. Eén nieuw gezicht bij de thuisploeg: Ndombele is in de kleedkamer gebleven en Gareth Bale staat op het veld. Kan de Welshman het tij keren voor de Spurs?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:10 Ref Pawson ziet op het scherm dat het penalty was. rust, 16 uur 10. Ref Pawson ziet op het scherm dat het penalty was

16:01 rust, 16 uur 01. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Gareth Bale erin, Tanguy N'Dombele eruit wissel Tanguy N'Dombele Gareth Bale

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+5' eerste helft, minuut 50.

45+4' eerste helft, minuut 49. Vardy flikt het. Jamie Vardy faalt niet vanaf de stip. Hij ramt zijn penalty staalhard voorbij een kansloze Lloris, meteen het laatste wapenfeit van de 1e helft!

45+4' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 49 door Jamie Vardy van Leicester City. 0, 1. penalty Tottenham Hotspur Leicester City 88' 0 1

45+2' Penalty voor Leicester! Aurier beukte enkele minuten geleden Fofana omver in de zestien. Ref Pawson zag dat door de vingers, maar dankzij de VAR gaat de bal nu toch op de stip!

44' eerste helft, minuut 44. Maddison haalt de trekker over. Maddison probeert Lloris te verrassen met een schot van net buiten de zestien. De bal ketst nog even af op de hiel van Alderweireld. Lloris zit er goed bij.

42' eerste helft, minuut 42. Spurs claimen strafschop. Castagne krijgt een voorzet tegen zijn elleboog in de zestien. Daar willen ze bij Tottenham wel een penalty voor, maar de Rode Duivel had zijn armen tegen zijn lichaam. De scheidsrechter en de VAR zien er geen graten in.

40' eerste helft, minuut 40. Alderweireld houdt Vardy tegen.

38' eerste helft, minuut 38. Kopbal Kane. We noteren nog eens aan tegenstoot van de thuisploeg, waarbij Albrighton de angel uit de aanval haalt door een hoekschop weg te geven. Op die corner klimt Kane het hoogst en hij buffelt de bal over het doel van Schmeichel. Prima kans voor Tottenham.

36' eerste helft, minuut 36. Barnes gaat neer in duel met Lo Celso en krijgt daarbij de noppen van de Argentijn in zijn gezicht. De middenvelder heeft even verzorging nodig, al lijkt de schade wel mee te vallen.

34' eerste helft, minuut 34. Schmeichel is bij de les. De vrijschop van Kane wordt nog even aangeraakt door het muurtje, Schmeichel moet zich volledig strekken om de bal uit zijn doel te houden.

33' eerste helft, minuut 33. Ndidi legt Le Celso neer op een interessante plek voor de thuisploeg. De ex-Genk-speler is het niet eens met de beslissing van de ref, maar Pawson is niet onder de indruk van het protest van de Nigeriaan.

32' Gele kaart voor Marc Albrighton van Leicester City tijdens eerste helft, minuut 32 Marc Albrighton Leicester City

31' eerste helft, minuut 31. Alerte Alderweireld. Tottenham heeft op dit moment de beste defensie in de Premier League en de exponent van die statistiek is vanmiddag zonder meer Toby Alderweireld. Telkens wanneer het gevaarlijk kan worden, is de Rode Duivel er als de kippen bij om het brandje te blussen.

29' eerste helft, minuut 29. Castagne vs Kane: 1-0.

29' eerste helft, minuut 29. Het zal er voor Leicester op aankomen om zijn balbezit wat meer te concretiseren. De Foxes hebben het meeste van het spel en ogen scherper in de duels, maar anderzijds is het ook niet zo dat Lloris al veel werk moest opknappen.

26' eerste helft, minuut 26. Halfweg de 1e helft is het nog wachten op een eerste doelpunt, maar Leicester wint voorlopig wel op punten. De bezoekers hebben tot nog toe 60% van het balbezit en lieten ook al 4 doelkansen noteren, tegenover 0 voor de thuisploeg.

19' eerste helft, minuut 19. Een corner van Leicester zorgt niet voor direct doelgevaar. Tottenham kan weer gaan bouwen.

17' eerste helft, minuut 17. Maddison waagt zijn kans met een schot uit de tweede lijn. De bal waait hoog over de kooi van Lloris.

16' eerste helft, minuut 16. Schuiver van Son. We noteren ook een kans voor de thuisploeg. Kane krijgt geen ruimte om zijn schot te wapenen, maar vindt wel de vrijstaande Son. De Zuid-Koreaan schuift de bal voorlangs. Aan de zijlijn ging ook het vlaggetje de lucht in. Dat moet dan toch millimeterwerk geweest zijn.

14' eerste helft, minuut 14. Leicester dreigt. Het is even alle hens aan dek achterin bij Tottenham, wanneer de defensie een vrije trap niet meteen wegkrijgt. Evans kopt de bal tot bij Fofana, die aflegt naar Vardy. Diens schot raakt niet door de Spurs-afweer.

12' eerste helft, minuut 12. Wippertje van Tielemans. Tielemans probeert de Tottenham-defensie uit verband te spelen met een leep balletje tussendoor. Maddison duikt de ruimte in, Dier zit er nog net met een teen tussen.

10' eerste helft, minuut 10.

8' eerste helft, minuut 8. Een flankvoorzet van Albrighton wordt door Alderweireld weggekopt. De bezoekers liggen zeker niet onder in de openingsfase.

5' eerste helft, minuut 5. Na een overtreding van Hojbjerg op Maddison krijgt Leicester een vrije trap op rechts. Het leidt uiteindelijk tot het eerste kansje van de wedstrijd. Fofana's kopbal is niet binnen het kader.

4' eerste helft, minuut 4. Snelle omschakeling van de bezoekers. Leicester probeert er bliksemsnel uit te komen na een matige vrije trap van Son. Vardy kan ver oprukken met de bal aan de voet, maar loopt zich finaal vast op Reguilon.

2' eerste helft, minuut 2. In de openingesfase zien we hoe Leicester het met een vijfmansdefensie doet. Justin is een van de drie centrale verdedigers en Albrighton zal de rechterflank voor zijn rekening nemen. De linkerflank is voor Castagne.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Pawson heeft de wedstrijd op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:26 vooraf, 14 uur 26. Tottenham rekent op Alderweireld. Bij de thuisploeg voert coach José Mourinho twee wissels door in vergelijking met de midweekwedstrijd tegen Liverpool. Reguilon lost Davies af als linksachter en op het middenveld speelt Ndombele in de plaats van Bergwijn. Gareth Bale is fit genoeg van de bank, waar geen spoor is van Dele Alli. Toby Alderweireld staat uiteraard in de basis.

14:17 vooraf, 14 uur 17. Cast

14:15 vooraf, 14 uur 15. Geen supporters. De wedstrijd van vanmiddag vindt opnieuw plaats achter gesloten deuren. Bij de vorige thuismatch van de Spurs, tegen Arsenal, zaten er nog 2.000 supporters in het stadion. . Geen supporters De wedstrijd van vanmiddag vindt opnieuw plaats achter gesloten deuren. Bij de vorige thuismatch van de Spurs, tegen Arsenal, zaten er nog 2.000 supporters in het stadion.

14:12 vooraf, 14 uur 12. Castagne is weer beschikbaar. Bij de bezoekers is Timothy Castagne weer fit na een hamstringblessure, al is het afwachten welke rol coach Rodgers in petto heeft voor de Rode Duivel. Bij de thuisploeg is Gareth Bale mogelijk opnieuw beschikbaar. De Welshman was de voorbije twee wedstrijden ziek. . Castagne is weer beschikbaar Bij de bezoekers is Timothy Castagne weer fit na een hamstringblessure, al is het afwachten welke rol coach Rodgers in petto heeft voor de Rode Duivel. Bij de thuisploeg is Gareth Bale mogelijk opnieuw beschikbaar. De Welshman was de voorbije twee wedstrijden ziek.

14:09 vooraf, 14 uur 09. Tottenham ontvangt Leicester City. Tottenham krijgt vanmiddag het bezoek van Leicester City in de topper van de 14e speeldag. Wie wint, klimt naar de tweede plaats. Volg de wedstrijd hier fase per fase vanaf 15.15u. . Tottenham ontvangt Leicester City Tottenham krijgt vanmiddag het bezoek van Leicester City in de topper van de 14e speeldag. Wie wint, klimt naar de tweede plaats. Volg de wedstrijd hier fase per fase vanaf 15.15u.

14:09 - Vooraf Vooraf, 14 uur 09

Opstelling Tottenham Hotspur. Hugo Lloris, Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier, Sergio Reguilón, Giovani Lo Celso, Moussa Sissoko, Tanguy N'Dombele, Pierre-Emile Højbjerg, Son Heung-Min, Harry Kane Opstelling Tottenham Hotspur Harry Kane, Son Heung-Min, Pierre-Emile Højbjerg, Tanguy N'Dombele, Moussa Sissoko, Giovani Lo Celso, Sergio Reguilón, Eric Dier, Toby Alderweireld, Serge Aurier, Hugo Lloris

Opstelling Leicester City. Kasper Schmeichel, James Justin, Wesley Fofana, Jonny Evans, Timothy Castagne, Marc Albrighton, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, Harvey Barnes, James Maddison, Jamie Vardy Opstelling Leicester City Jamie Vardy, James Maddison, Harvey Barnes, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton, Timothy Castagne, Jonny Evans, Wesley Fofana, James Justin, Kasper Schmeichel