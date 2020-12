Leicester klautert naar de 2e plaats na knappe zege bij Tottenham

90+5' tweede helft, minuut 95. Leicester pakt de drie punten mee. Ref Pawson blaast voor het einde van de wedstrijd. Leicester City pakt de volle buit en wipt zo over Tottenham en Everton naar de 2e stek, op 4 punten van leider Liverpool. . Leicester pakt de drie punten mee Ref Pawson blaast voor het einde van de wedstrijd. Leicester City pakt de volle buit en wipt zo over Tottenham en Everton naar de 2e stek, op 4 punten van leider Liverpool.

90+1' tweede helft, minuut 91. In de toegevoegde tijd gaat Justin nog eens op wandel door de Tottenham-verdediging. Dat lijkt goed te lukken, maar uiteindelijk verspeelt hij toch de bal. . In de toegevoegde tijd gaat Justin nog eens op wandel door de Tottenham-verdediging. Dat lijkt goed te lukken, maar uiteindelijk verspeelt hij toch de bal.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Leicester City, Kelechi Iheanacho erin, Jamie Vardy eruit wissel Jamie Vardy Kelechi Iheanacho

88' tweede helft, minuut 88. Vardy naar de kant. Vardy hurkt even en en grijpt naar zijn lies. Krampen of een blessure? Geen risico's nemen, denkt Rodgers, die de aanvaller prompt naar de kant haalt. Iheanacho mag de wedstrijd volmaken. . Vardy naar de kant Vardy hurkt even en en grijpt naar zijn lies. Krampen of een blessure? Geen risico's nemen, denkt Rodgers, die de aanvaller prompt naar de kant haalt. Iheanacho mag de wedstrijd volmaken.

85' tweede helft, minuut 85. Slordige Tielemans. Balverlies van Dier luidt voor Leicester City een unieke kans in om er 0-3 van te maken. Vardy is niet zelfzuchtig en bedient de inlopende Tielemans, die alle tijd en ruimte krijgt om af te drukken. De Rode Duivel jast de bal onbesuisd over. Dat hebben we hem al veel beter zien doen en dat lijkt hij zelf ook te beseffen. . Slordige Tielemans Balverlies van Dier luidt voor Leicester City een unieke kans in om er 0-3 van te maken. Vardy is niet zelfzuchtig en bedient de inlopende Tielemans, die alle tijd en ruimte krijgt om af te drukken. De Rode Duivel jast de bal onbesuisd over. Dat hebben we hem al veel beter zien doen en dat lijkt hij zelf ook te beseffen.

84' tweede helft, minuut 84. Daar is Dennis Praet. We krijgen nog een vierde Belg in actie vandaag, want ook Dennis Praet mag nog even meedoen. Hij lost Barnes af op het middenveld. . Daar is Dennis Praet We krijgen nog een vierde Belg in actie vandaag, want ook Dennis Praet mag nog even meedoen. Hij lost Barnes af op het middenveld.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Leicester City, Dennis Praet erin, Harvey Barnes eruit wissel Harvey Barnes Dennis Praet

82' tweede helft, minuut 82. Vardy zet Lloris nog eens aan het werk. Met een verrassend schot vanuit de heup test hij de reflexen van de Tottenham-keeper. Geen probleem voor de Fransman. . Vardy zet Lloris nog eens aan het werk. Met een verrassend schot vanuit de heup test hij de reflexen van de Tottenham-keeper. Geen probleem voor de Fransman.

81' Gele kaart voor Harry Winks van Tottenham Hotspur tijdens tweede helft, minuut 81 Harry Winks Tottenham Hotspur