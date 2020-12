De vrije val van Arsenal blijft duren: Everton gunt de Gunners niks

Arsenal is al een poosje het noorden kwijt en ook in Everton vonden de Gunners geen kompas. Halfweg de 1e helft waren de bezoekers op achtervolgen aangewezen. Calvert-Lewin claimde de goal, maar het was wel Arsenal-verdediger Holding die als laatste de bal raakte.

Pépé maakte vanaf de stip gelijk, maar Arsenal dook toch met een achterstand de kleedkamer in. Bij een hoekschop klom Yerry Mina het hoogst aan de eerste paal en de Colombiaan knikte de 2-1 binnen.

Na de koffie ging een kranig Arsenal op zoek naar de gelijkmaker. David Luiz was er het dichtste bij, maar mikte op de paal. En zo bleef het 2-1, al de 8e nederlaag van het seizoen voor de Gunners, die nog maar 4x konden winnen. Everton bleeft door de zege bovenin meedraaien.