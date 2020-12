LIVE: Liverpool heeft nog geen 3 minuten nodig om te scoren

Wilfried Zaha kan eindelijk eens proberen door te breken. Fabinho is niet onder de indruk van de poging en snoept de bal weer af.

eerste helft, minuut 8. Wilfried Zaha kan eindelijk eens proberen door te breken. Fabinho is niet onder de indruk van de poging en snoept de bal weer af. .

Crystal Palace moet even bekomen van de klap. Met een dubbele afweergordel vangen ze een nieuwe aanval van Liverpool op.

eerste helft, minuut 7. Crystal Palace moet even bekomen van de klap. Met een dubbele afweergordel vangen ze een nieuwe aanval van Liverpool op. .

Sadio Mane krijgt veel ruimte om de bal aan te nemen in het strafschopgebied. Hij heeft zelfs nog tijd genoeg om Minamino te bedienen, die Liverpool een perfecte start bezorgt.

eerste helft, minuut 4. Meteen raak! Sadio Mane krijgt veel ruimte om de bal aan te nemen in het strafschopgebied. Hij heeft zelfs nog tijd genoeg om Minamino te bedienen, die Liverpool een perfecte start bezorgt. .

1'

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Crystal Palace is nog ongeslagen in december, maar daar wil Liverpool verandering in brengen. Aanvoerder Jordan Henderson trapt de wedstrijd op gang. .