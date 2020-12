Sheffield United ziet driepunter door de neus geboord na actie van Trossard

John Lundstram mocht in de 40e minuut gaan douchen na een rode kaart, waardoor Sheffield United nog maar eens voor een lastige opgave stond.

Toch wist Jayden Bogle iets voorbij het uur de 0-1 op het scorebord te zetten.

Sheffield United leek lang op weg naar een overwinning, tot Leandro Trossard, de hele match op het veld, de bal na een kort genomen vrije trap in de 16 dropte. Via Sheffield-verdediger Chris Basham kwam het leer bij Danny Welbeck, die in de 87e minuut de 1-1 tegen het net duwde.

In het slot was Brighton nog dicht bij de 2-1. Jahanbakhsh kopte de bal tegen de lat.

Sheffield United schiet weinig op met zijn tweede puntje. Het volgt op 5 punten van West Bromwich Albion, de voorlaatste die een match minder gespeeld heeft. Brighton is 16e met 12 punten.