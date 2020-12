Christian Benteke scoort opnieuw voor Crystal Palace, maar pakt ook rood

Christian Benteke is de voorbije wedstrijden in goeie doen. Gisteravond scoorde hij op bezoek bij West Ham. Onze landgenoot zorgde met het hoofd voor de 0-1, zijn 3e goal van het seizoen. Maar ter illustratie van Benteke's huidige vorm: het was zijn 3e goal in 3 matchen.

Na de pauze was het allemaal wat minder voor Palace. In minuut 55 zorgde een fantastische omhaal van de Fransman Sébastien Haller voor de gelijkmaker.

En 20 minuten pakte Christian Benteke zijn tweede gele kaart en dus rood. Palace hield wel stand met z'n tienen en pakte een puntje mee uit West Ham.