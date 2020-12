United en City kunnen niet scoren in uiterst zwakke Manchester Derby

20:24 einde, 20 uur 24. Wedstrijd om snel te vergeten. Geen doelpunten in een erg slechte Manchester Derby. City was de minst slechte ploeg vanavond, maar ook De Bruyne & co verkwanselde de weinige kansen die ze hadden. . Wedstrijd om snel te vergeten Geen doelpunten in een erg slechte Manchester Derby. City was de minst slechte ploeg vanavond, maar ook De Bruyne & co verkwanselde de weinige kansen die ze hadden.

90+3' tweede helft, minuut 93. In de slotseconden lijkt Jesus nog door de buitenspelval te glippen, maar de Braziliaan taffelt te lang met de bal. De Bruyne trapt in de herneming nog ver over, maar ondertussen was er toch nog gevlagd. . In de slotseconden lijkt Jesus nog door de buitenspelval te glippen, maar de Braziliaan taffelt te lang met de bal. De Bruyne trapt in de herneming nog ver over, maar ondertussen was er toch nog gevlagd.

90+1' tweede helft, minuut 91. 2 minuten extra tijd. . 2 minuten extra tijd



90' tweede helft, minuut 90. Fernandes komt in de slotfase toch nog ietwat boven water. De Portugees probeert het nu met een schicht vanop zo'n 25 meter. De bal waait niet al te ver naast. . Fernandes komt in de slotfase toch nog ietwat boven water. De Portugees probeert het nu met een schicht vanop zo'n 25 meter. De bal waait niet al te ver naast.

88' tweede helft, minuut 88. United komt nog eens piepen via Fernandes. Hij trapt in de draai slapjes op Ederson, tekenend voor de wedstrijd. . United komt nog eens piepen via Fernandes. Hij trapt in de draai slapjes op Ederson, tekenend voor de wedstrijd.

87' Gele kaart voor Fernandinho van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 87 Fernandinho Manchester City

81' tweede helft, minuut 81. Ook De Bruyne krijgt de bal niet over de muur. We stevenen meer en meer op een zoutloze 0-0 af. . Ook De Bruyne krijgt de bal niet over de muur. We stevenen meer en meer op een zoutloze 0-0 af.

80' tweede helft, minuut 80. Maguire haalt Jesus neer vlak achter het halve maantje en loopt tegen een eerste gele kaart aan in deze wedstrijd. De Bruyne mag zich achter de bal zetten voor een vrije trap op een leuke plek. . Maguire haalt Jesus neer vlak achter het halve maantje en loopt tegen een eerste gele kaart aan in deze wedstrijd. De Bruyne mag zich achter de bal zetten voor een vrije trap op een leuke plek.

79' Gele kaart voor Harry Maguire van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 79 Harry Maguire Manchester United