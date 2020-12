LIVE: Kleurt Manchester vanavond rood of blauw?

United tegen City is ook een beetje Bruno Fernandes tegen Kevin De Bruyne. De Portugese maestro van United is sinds zijn aankomst in Manchester cruciaal voor The Red Devils. Zo is hij sinds het begin van 2020 in de Premier League alleen al goed voor 15 goals en 11 assists. Dit seizoen scoorde hij al 7 keer en leverde hij 4 assists af.





Die andere wereldmiddenvelder op het plein vanavond, Kevin De Bruyne, hoeven we niet aan u voor te stellen. Onze landgenoot evenaarde vorig seizoen in de Premier League het assistrecord van Thierry Henry en is ook dit jaar cruciaal voor zijn ploeg. Met 2 doelpunten en 6 assists in de competitie blijft hij de draaischijf bij de The Citizens.