Alderweireld en Tottenham verspelen de zege tegen Palace van Benteke

Fase per fase

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde! Het zit erop! Tottenham verspeelt de zege na een zwakke tweede helft. Palace-doelman Guaita houdt zijn team recht in het slotofensief van de bezoekers. . Einde! Het zit erop! Tottenham verspeelt de zege na een zwakke tweede helft. Palace-doelman Guaita houdt zijn team recht in het slotofensief van de bezoekers.

90+4' Guaita alweer met de redding! Wat een redding! Palace-doelman Guaita haalt een lange vrije trap van Dier uit zijn kooi met een knappe parade! . tweede helft, minuut 94. Guaita alweer met de redding! Wat een redding! Palace-doelman Guaita haalt een lange vrije trap van Dier uit zijn kooi met een knappe parade!

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Crystal Palace, Andros Townsend erin, Eberechi Eze eruit wissel Eberechi Eze Andros Townsend

87' Palace komt goed weg. Een ver schot van Davies tikt de dwarsligger aan, de bal komt weer in het spel. Aurier kiest in de rebound voor een hard schot, dat via Kane nog bijna in doel belandt. Maar doelman Guaita pakt uit met een ultieme reflex! . tweede helft, minuut 87. Palace komt goed weg Een ver schot van Davies tikt de dwarsligger aan, de bal komt weer in het spel. Aurier kiest in de rebound voor een hard schot, dat via Kane nog bijna in doel belandt. Maar doelman Guaita pakt uit met een ultieme reflex!

86' tweede helft, minuut 86. Palace kan counteren, maar Eze verliest het overzicht. Hij ziet Benteke meelopen, maar te laat. . Palace kan counteren, maar Eze verliest het overzicht. Hij ziet Benteke meelopen, maar te laat.

85' tweede helft, minuut 85. Tottenham reageert met een vrije trap van Kane. De Brit puurt er een hoekschop uit. . Tottenham reageert met een vrije trap van Kane. De Brit puurt er een hoekschop uit.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Dele Alli erin, Steven Bergwijn eruit wissel Steven Bergwijn Dele Alli

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Ben Davies erin, Sergio Reguilón eruit wissel Sergio Reguilón Ben Davies

82' tweede helft, minuut 82. Schlupp maakt gelijk! Wat een domper voor Tottenham, want het slikt de gelijkmaker! Schlupp tikt de 1-1 voorbij Lloris nadat de Fransman een vrije trap van Eze moest lossen. . Schlupp maakt gelijk! Wat een domper voor Tottenham, want het slikt de gelijkmaker! Schlupp tikt de 1-1 voorbij Lloris nadat de Fransman een vrije trap van Eze moest lossen.

81' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 81 door Jeffrey Schlupp van Crystal Palace. 1, 1. goal Crystal Palace Tottenham Hotspur einde 1 1

79' tweede helft, minuut 79. Benteke net niet! Daar is dan eindelijk de kans voor Benteke! De Rode Duivel klimt het hoogst op een hoekschop, maar zijn kopbal belandt op het dak van het doel. . Benteke net niet! Daar is dan eindelijk de kans voor Benteke! De Rode Duivel klimt het hoogst op een hoekschop, maar zijn kopbal belandt op het dak van het doel.

79' tweede helft, minuut 79. Zaha baant zich een weg in de zestien, maar loopt zich muurvast. De voorzet van Van Aanholt die erop volgt, levert een hoekschop op. . Zaha baant zich een weg in de zestien, maar loopt zich muurvast. De voorzet van Van Aanholt die erop volgt, levert een hoekschop op.

76' tweede helft, minuut 76. Nog minder dan een kwartier te spelen en Palace moet op zoek naar een doelpunt. Gooit coach Hodgson Batshuayi het veld nog op? . Nog minder dan een kwartier te spelen en Palace moet op zoek naar een doelpunt. Gooit coach Hodgson Batshuayi het veld nog op?

74' tweede helft, minuut 74. Dier kan er net niet bij. Een vrije trap van Lo Celso vliegt maar net voorbij de knikker van Dier. Dat was wel heel nipt! . Dier kan er net niet bij Een vrije trap van Lo Celso vliegt maar net voorbij de knikker van Dier. Dat was wel heel nipt!

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Crystal Palace, Jairo Riedewald erin, Luka Milivojevic eruit wissel Luka Milivojevic Jairo Riedewald

69' tweede helft, minuut 69. Schlupp over. Benteke verlengt een vrije trap tot bij Schlupp, maar die is te verrast en kan niet binnen het doelkader mikken. Daar zat veel meer in! . Schlupp over Benteke verlengt een vrije trap tot bij Schlupp, maar die is te verrast en kan niet binnen het doelkader mikken. Daar zat veel meer in!

67' tweede helft, minuut 67. Daar is Tottenham voor het eerst. Hojbjerg kiest voor de lage schuiver en ziet zijn poging een meter naast doel verdwijnen. . Daar is Tottenham voor het eerst. Hojbjerg kiest voor de lage schuiver en ziet zijn poging een meter naast doel verdwijnen.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Giovani Lo Celso erin, Tanguy N'Dombele eruit wissel Tanguy N'Dombele Giovani Lo Celso

66' tweede helft, minuut 66. Benteke herovert de bal en bedient vervolgens Kouyaté. Die ziet Eze vrij staan, die in één tijd op doel knalt. Oprapertje voor Lloris. . Benteke herovert de bal en bedient vervolgens Kouyaté. Die ziet Eze vrij staan, die in één tijd op doel knalt. Oprapertje voor Lloris.

64' tweede helft, minuut 64. Palace-doelman Guaita heeft nog niet veel werk gehad in de tweede helft. Tottenham laat het balbezit nog steeds aan Palace, maar controleert wel de wedstrijd. . Palace-doelman Guaita heeft nog niet veel werk gehad in de tweede helft. Tottenham laat het balbezit nog steeds aan Palace, maar controleert wel de wedstrijd.

61' tweede helft, minuut 61. Boink. Dier en Sissoko springen allebei hoog in de lucht op een vrije trap van Milevojevic. De twee raken elkaar en blijven even verdwaasd zitten. . Boink Dier en Sissoko springen allebei hoog in de lucht op een vrije trap van Milevojevic. De twee raken elkaar en blijven even verdwaasd zitten.

57' tweede helft, minuut 57. Tottenham laat de bal aan de thuisploeg. Zaha gaat nog eens zijn kans met een verre krul, die evenwel ver over zoeft. . Tottenham laat de bal aan de thuisploeg. Zaha gaat nog eens zijn kans met een verre krul, die evenwel ver over zoeft.

55' tweede helft, minuut 55. Zaha staat alweer recht en trekt, na de nodige verzorging, het veld weer op. . Zaha staat alweer recht en trekt, na de nodige verzorging, het veld weer op.

54' Zaha tegen de grond. Verliest Palace sterkhouder Zaha? De aanvaller blijft tegen de grond liggen en lijkt geraakt aan het scheenbeen. . tweede helft, minuut 54. Zaha tegen de grond Verliest Palace sterkhouder Zaha? De aanvaller blijft tegen de grond liggen en lijkt geraakt aan het scheenbeen.

53' Benteke buitenspel. Palace knutselt een aanval in elkaar, Benteke is het laatste tussenstation en brengt de bal tot bij Zaha. Maar de Rode Duivel stond buitenspel. . tweede helft, minuut 53. Benteke buitenspel Palace knutselt een aanval in elkaar, Benteke is het laatste tussenstation en brengt de bal tot bij Zaha. Maar de Rode Duivel stond buitenspel.

46' tweede helft, minuut 46. Start 2e helft. We voetballen weer in Selhurst Park. Houden Alderweireld en Tottenham stand? . Start 2e helft We voetballen weer in Selhurst Park. Houden Alderweireld en Tottenham stand?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Met een 0-1-voorsprong trekt Tottenham de kleedkamers in. Son (assist) en Kane (doelpunt) openden het pad voor de bezoekers. Palace kwam nog bijna langszij, maar Eze mikte op de paal. . Rust Met een 0-1-voorsprong trekt Tottenham de kleedkamers in. Son (assist) en Kane (doelpunt) openden het pad voor de bezoekers. Palace kwam nog bijna langszij, maar Eze mikte op de paal.

43' Eze treft de paal! Palace komt bijna op voorsprong! Eze krult zijn schot richting de verste paal, Lloris is geklopt, maar krijgt wat hulp van zijn doelkader. . eerste helft, minuut 43. Eze treft de paal! Palace komt bijna op voorsprong! Eze krult zijn schot richting de verste paal, Lloris is geklopt, maar krijgt wat hulp van zijn doelkader.

41' eerste helft, minuut 41. Van Aanholt plaatst zich achter de vrije trap, haalt laag uit met z'n linker, maar een sterk schot zit er niet in. . Van Aanholt plaatst zich achter de vrije trap, haalt laag uit met z'n linker, maar een sterk schot zit er niet in.

39' eerste helft, minuut 39. Net geen penalty! Zaha gaat neer net buiten de zestien en krijgt de vrije trap mee. Sissoko ontvangt de gele kaart. . Net geen penalty! Zaha gaat neer net buiten de zestien en krijgt de vrije trap mee. Sissoko ontvangt de gele kaart.

38' Gele kaart voor Moussa Sissoko van Tottenham Hotspur tijdens eerste helft, minuut 38 Moussa Sissoko Tottenham Hotspur

34' eerste helft, minuut 34. De tegenreactie van Tottenham laat alweer niet lang op zich wachten. Guaita snoept de bal net voor de neus van Bergwijn weg, Ndombele mikt vervolgens naast. . De tegenreactie van Tottenham laat alweer niet lang op zich wachten. Guaita snoept de bal net voor de neus van Bergwijn weg, Ndombele mikt vervolgens naast.

32' eerste helft, minuut 32. Palace wil tegenprikken, maar komt niet verder dan een vrije trap. Eze zet zich achter de bal, maar mikt in het muurtje. . Palace wil tegenprikken, maar komt niet verder dan een vrije trap. Eze zet zich achter de bal, maar mikt in het muurtje.

25' eerste helft, minuut 25.

24' eerste helft, minuut 24. Kane met de opener! Het doelpunt dat eraan zat te komen, is er dan toch! Een afstandsschot van Kane zet de bezoekers op voorsprong. Zijn vijfde doelpunt tegen Palace. De assist kwam van - wie anders - Son. . Kane met de opener! Het doelpunt dat eraan zat te komen, is er dan toch! Een afstandsschot van Kane zet de bezoekers op voorsprong. Zijn vijfde doelpunt tegen Palace. De assist kwam van - wie anders - Son.

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Harry Kane van Tottenham Hotspur. 0, 1. goal Crystal Palace Tottenham Hotspur einde 0 1

20' Gele kaart voor Luka Milivojevic van Crystal Palace tijdens eerste helft, minuut 20 Luka Milivojevic Crystal Palace

20' eerste helft, minuut 20. 2 minuten, 2 kansen. Het is alle hens aan dek bij Palace, want op 2 minuten tijd komt het 2 keer goed weg. Eerst vliegt een plaatsbal van Reguilon maar net over. Op de hoekschop die erop volgt, kan Guaita nog net bij een harde kopbal van Kane. . 2 minuten, 2 kansen Het is alle hens aan dek bij Palace, want op 2 minuten tijd komt het 2 keer goed weg. Eerst vliegt een plaatsbal van Reguilon maar net over. Op de hoekschop die erop volgt, kan Guaita nog net bij een harde kopbal van Kane.

18' Knappe redding Guaita. Palace-doelman Guaita houdt zijn ploeg overeind! Met een ultieme reflex redt hij het schot van N'Dombele. . eerste helft, minuut 18. Knappe redding Guaita Palace-doelman Guaita houdt zijn ploeg overeind! Met een ultieme reflex redt hij het schot van N'Dombele.

17' eerste helft, minuut 17. Zaha is de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. De spits haalt een lange, hoge bal perfect uit de lucht en haalt uit. Lloris hoeft niet in actie te komen. . Zaha is de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. De spits haalt een lange, hoge bal perfect uit de lucht en haalt uit. Lloris hoeft niet in actie te komen.

15' eerste helft, minuut 15. Zaha knalt op Lloris. Een scherpe counter van Palace eindigt in de handen van Lloris. Zaha en Benteke knutselen een kans in elkaar, de Tottenham-doelman redt de knal van Zaha in twee tijden. . Zaha knalt op Lloris Een scherpe counter van Palace eindigt in de handen van Lloris. Zaha en Benteke knutselen een kans in elkaar, de Tottenham-doelman redt de knal van Zaha in twee tijden.

10' eerste helft, minuut 10. Son mikt over. Son sluipt door de Palace-defensie en pakt een lange voorzet net niet goed genoeg aan. Hij puurt er toch nog een kans uit en besluit over. . Son mikt over Son sluipt door de Palace-defensie en pakt een lange voorzet net niet goed genoeg aan. Hij puurt er toch nog een kans uit en besluit over.

8' eerste helft, minuut 8. Ook Palace komt eens opzetten. Zaha haalt uit vanuit de zestien, Alderweireld blokt af. . Ook Palace komt eens opzetten. Zaha haalt uit vanuit de zestien, Alderweireld blokt af.

3' eerste helft, minuut 3. Tottenham zet meteen goed druk. Reguilon speelt Kane aan, die Bergwijn net niet kan bereiken. De Palace-defensie is meteen wakker geschud. . Tottenham zet meteen goed druk. Reguilon speelt Kane aan, die Bergwijn net niet kan bereiken. De Palace-defensie is meteen wakker geschud.

2' eerste helft, minuut 2. Benteke te vroeg weg. Ongemakkelijk momentje voor Benteke net voor de aftrap. Het fluitsignaal weerklinkt, iedereen knielt, maar Benteke schiet al meteen uit de startblokken. Even terug naar de eigen helft dan maar. . Benteke te vroeg weg Ongemakkelijk momentje voor Benteke net voor de aftrap. Het fluitsignaal weerklinkt, iedereen knielt, maar Benteke schiet al meteen uit de startblokken. Even terug naar de eigen helft dan maar.

1' eerste helft, minuut 1. Start! Benteke en Alderweireld zijn eraan begonnen! Eisen de Rode Duivels meteen een hoofdrol op? . Start! Benteke en Alderweireld zijn eraan begonnen! Eisen de Rode Duivels meteen een hoofdrol op?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:49 vooraf, 14 uur 49. Opstellingen. Bij Crystal Palace heeft Benteke opnieuw de weg naar doel gevonden. Vorig weekend graaide hij zelfs meteen twee doelpunten mee in de 1-5-zege tegen West Brom. Spitsbroer Michy Batshuayi start op de bank. Met Milevojevic en Kouyaté starten er bij de thuisploeg 2 ex-Anderlecht-spelers in de basis. Bij Tottenham kan Mourinho achteraan rekenen op Toby Alderweireld. Hij zal collega-Rode Duivel Benteke moeten afstoppen. Vooraan is het weer uitkijken naar het koningskoppel Kane-Son. Bale zit niet in de kern. . Opstellingen Bij Crystal Palace heeft Benteke opnieuw de weg naar doel gevonden. Vorig weekend graaide hij zelfs meteen twee doelpunten mee in de 1-5-zege tegen West Brom. Spitsbroer Michy Batshuayi start op de bank. Met Milevojevic en Kouyaté starten er bij de thuisploeg 2 ex-Anderlecht-spelers in de basis.

Bij Tottenham kan Mourinho achteraan rekenen op Toby Alderweireld. Hij zal collega-Rode Duivel Benteke moeten afstoppen. Vooraan is het weer uitkijken naar het koningskoppel Kane-Son. Bale zit niet in de kern.

14:44 vooraf, 14 uur 44. Crystal Palace - Tottenham. Crystal Palace ontvangt vanmiddag het Tottenham van Toby Alderweireld. Tottenham is leider in de Premier League met 24 punten uit 11 wedstrijden, dat is evenveel als Liverpool. Palace moet het doen met 16 punten. . Crystal Palace - Tottenham Crystal Palace ontvangt vanmiddag het Tottenham van Toby Alderweireld. Tottenham is leider in de Premier League met 24 punten uit 11 wedstrijden, dat is evenveel als Liverpool. Palace moet het doen met 16 punten.

14:43 - Vooraf Vooraf, 14 uur 43

Opstelling Crystal Palace. Vicente Guaita, Nathaniel Clyne, Cheikhou Kouyaté, Gary Cahill, Patrick van Aanholt, Jeffrey Schlupp, Luka Milivojevic, James McArthur, Eberechi Eze, Christian Benteke, Wilfried Zaha Opstelling Crystal Palace Wilfried Zaha, Christian Benteke, Eberechi Eze, James McArthur, Luka Milivojevic, Jeffrey Schlupp, Patrick van Aanholt, Gary Cahill, Cheikhou Kouyaté, Nathaniel Clyne, Vicente Guaita

Opstelling Tottenham Hotspur. Hugo Lloris, Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier, Sergio Reguilón, Steven Bergwijn, Moussa Sissoko, Tanguy N'Dombele, Pierre-Emile Højbjerg, Son Heung-Min, Harry Kane Opstelling Tottenham Hotspur Harry Kane, Son Heung-Min, Pierre-Emile Højbjerg, Tanguy N'Dombele, Moussa Sissoko, Steven Bergwijn, Sergio Reguilón, Eric Dier, Toby Alderweireld, Serge Aurier, Hugo Lloris