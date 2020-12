LIVE: Wereldtandem Son-Kane schittert in de Noord-Londense derby

Heeft Arsenal nog een formidabele comeback in de benen in deze derby? Dan zullen ze toch uit een ander vaatje moeten tappen. Een goed begin? Eens een bal binnen het kader stampen.

tweede helft, minuut 46. 2e helft. Heeft Arsenal nog een formidabele comeback in de benen in deze derby? Dan zullen ze toch uit een ander vaatje moeten tappen. Een goed begin? Eens een bal binnen het kader stampen. .

eerste helft, minuut 44. Lacazette haalt er via de muur een hoekschop uit. Dat is dan weer een taakje voor Willian, maar gevaarlijk wordt het niet echt. Kane geeft wel een nieuwe corner weg. .

eerste helft, minuut 27. Arteta is druk aan het coachen aan de zijlijn. Zijn ploeg is eigenlijk nog niet gevaarlijk geweest in deze wedstrijd. .

17'

eerste helft, minuut 17. De aanwezige fans gaan uit hun dak. Het is een beetje zuur voor Arsenal want de bezoekers zaten aardig in de wedstrijd in het openingskwartier. .