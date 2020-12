De Bruyne dirigeert City met goal en assist naar simpele zege

De machine bij Manchester City begint geleidelijk aan weer te draaien en dat heeft natuurlijk in grote mate te maken met draaischijf Kevin De Bruyne. Die was tegen Fulham het alfa en omega bij de thuisploeg, want hij had in zowat elke aanval wel een voet.

Na 5 minuten zette hij met een steekballetje Sterling op weg naar de 1-0. Fulham, zelf een hele match onmondig, moest vrezen voor een afstraffing. Maar dat bleek wel mee te vallen.

Sterling versierde een lichte penalty, die door De Bruyne bijna achteloos werd omgezet. Hiermee was meteen ook het ergste voorbij voor Fulham.

In de 2e helft leek enkel de aanvoerder van City er nog wat van te willen of kunnen maken, maar verder dan een pegel op de lat kwam ook hij niet.