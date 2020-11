Cavani pakt uit met masterclass in comebackzege van Manchester United

Southampton leek zijn schaapjes bij de rust al op het droge te hebben na een kopbalgoal van Bednarek en een rake vrije trap van Ward-Prowse. Bij die 2-0 raakte United-doelman De Gea geblesseerd na contact met de paal.

Maar na de rust kwam Edinson Cavani op het veld voor Manchester United en dat zal Southampton geweten hebben. De Uruguayaan schotelde Bruno Fernandes de aansluitingstreffer voor en devieerde daarna een schot van Fernandes in doel voor de 2-2.

Southampton kroop steeds meer achteruit en betaalde dat cash in de extra tijd. Wie anders dan Cavani was met een kopbal de auteur van de winning goal: 3-2. Een belangrijke driepunter voor Manchester United en coach Solskjaer in de Premier League, het is ook de 8e uitzege op een rij.