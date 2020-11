Londense topper tussen Chelsea en Tottenham baart een muis

Chelsea had vooraf een mooie reden voor een feestje. De Londense derby tegen Tottenham was de 1.000e match sinds Roman Abramovich de club in handen heeft. Alleen moet je met minstens twee zijn om een feestje te bouwen en daar had Mourinho geen zin in tegen zijn ex-ploeg.

Tottenham zou de hele wedstrijd heel strak in de organisatie blijven en Chelsea was niet in staat om die muur te ontmantelen. Het miste de thuisploeg aan tempo en precisie.

In de eerste helft was de beste kans zelfs voor Tottenham, maar Bergwijn schoot over bij een snelle tegenaanval. Werner scoorde wel knap voor Chelsea, maar werd afgefloten.

De tweede helft bracht geen beterschap. Tottenham deed helemaal niets meer. Ziyech; Mount en invaller Giroud kregen nog kansen voor Chelsea, maar de eerste trapte over en de tweede en derde konden Lloris niet kloppen.