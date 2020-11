LIVE: Londense topper tussen Chelsea en Tottenham om leidersplaats

30' eerste helft, minuut 30. Kane schiet hoog over. Na een fout van Ziyech op zo'n dertig meter voor het doel van Chelsea, probeert Kane het met een rechtstreekse vrijetrap. Hij doet niet beter dan Mount daarnet bij zijn afstandsschot aan de overkant. Hoog over. Nee, deze topper ontgoochelt voorlopig. . Kane schiet hoog over Na een fout van Ziyech op zo'n dertig meter voor het doel van Chelsea, probeert Kane het met een rechtstreekse vrijetrap. Hij doet niet beter dan Mount daarnet bij zijn afstandsschot aan de overkant. Hoog over. Nee, deze topper ontgoochelt voorlopig.

29' Gele kaart voor Hakim Ziyech van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 29 Hakim Ziyech Chelsea

28' eerste helft, minuut 28. Dan toch eindelijk nog eens Chelsea. Mount ontdoet zich van Hojbjerg en kapt Sisokko uit om dan te trappen. Hoog over. Tempo en minder afval in het spel, dat heeft Chelsea nodig. . Dan toch eindelijk nog eens Chelsea. Mount ontdoet zich van Hojbjerg en kapt Sisokko uit om dan te trappen. Hoog over. Tempo en minder afval in het spel, dat heeft Chelsea nodig.

27' eerste helft, minuut 27. De enige momenten van opwinding zijn uitbraken van Tottenham, maar Bergwijn glijdt weg en verstuurt zo een slechte laatste pass. Weg kans. . De enige momenten van opwinding zijn uitbraken van Tottenham, maar Bergwijn glijdt weg en verstuurt zo een slechte laatste pass. Weg kans.

20' eerste helft, minuut 20. Slot op de Tottenham-deur. Deze match zit voorlopig zo vast als het zwaard Excalibur. Vooral Chelsea heeft voorlopig geen antwoord op de strakke organisatie bij Tottenham. De bezoekers proberen te counteren, maar ook dat komt er, behalve daarnet een keer, voorlopig niet uit. . Slot op de Tottenham-deur Deze match zit voorlopig zo vast als het zwaard Excalibur. Vooral Chelsea heeft voorlopig geen antwoord op de strakke organisatie bij Tottenham. De bezoekers proberen te counteren, maar ook dat komt er, behalve daarnet een keer, voorlopig niet uit.

11' eerste helft, minuut 11. 1-0 van Werner wordt afgekeurd. Chelsea juicht, maar moet het feestje heel snel staken. Werner schiet uit een scherpe hoek prachtig binnen via de binnenkant van de paal, maar stond buitenspel. Daar was zelfs geen VAR voor nodig. . 1-0 van Werner wordt afgekeurd Chelsea juicht, maar moet het feestje heel snel staken. Werner schiet uit een scherpe hoek prachtig binnen via de binnenkant van de paal, maar stond buitenspel. Daar was zelfs geen VAR voor nodig.

9' eerste helft, minuut 9. Tottenham met de bijna perfecte counter. Bij balverlies van Werner schakelt Tottenham heel snel om. Het gaat over vijf stationnetjes bliksem snel naar voor. Bergwijn wordt door Kane in het strafschopgebied gelanceerd en schiet rakelings over. Wat een kans! De eerste grote van de match. . Tottenham met de bijna perfecte counter Bij balverlies van Werner schakelt Tottenham heel snel om. Het gaat over vijf stationnetjes bliksem snel naar voor. Bergwijn wordt door Kane in het strafschopgebied gelanceerd en schiet rakelings over. Wat een kans! De eerste grote van de match.

6' eerste helft, minuut 6. Tottenham zit na 5 minuten nog niet in deze match. Het is Chelsea dat geduldig, en zonder echt tot concrete dreiging te komen, opbouwt. Een dubbele voorzet van de thuisploeg is twee keer onschadelijk. Aurier lost het goed op met zijn borst en legt af voor Lloris. . Tottenham zit na 5 minuten nog niet in deze match. Het is Chelsea dat geduldig, en zonder echt tot concrete dreiging te komen, opbouwt. Een dubbele voorzet van de thuisploeg is twee keer onschadelijk. Aurier lost het goed op met zijn borst en legt af voor Lloris.

3' eerste helft, minuut 3. Het eerste schot tussen de palen is van de thuisploeg. Ziyech blaakt dezer dagen van zelfvertrouwen en heeft niet veel ruimte nodig om te trappen. Lloris ziet de bal makkelijk komen en stopt. . Het eerste schot tussen de palen is van de thuisploeg. Ziyech blaakt dezer dagen van zelfvertrouwen en heeft niet veel ruimte nodig om te trappen. Lloris ziet de bal makkelijk komen en stopt.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:29 eerste helft, 17 uur 29. Begin eerste helft. Er is afgetrapt. Volg hier de Londense topper. . Begin eerste helft Er is afgetrapt. Volg hier de Londense topper.

17:00 vooraf, 17 uur . 1.000e match sinds Abramovich de baas werd. De match tegen Tottenham is voor Chelsea om vele redenen speciaal. Het is een Londense derby, Chelsea kan over Tottenham springen in het klassement en zo samen met Livrpool leider worden, maar het is ook de 1.000e match sinds de Rus Roman Abramovich baas werd van Cheslea in juni 2003. Cheslea won in die periode 60,9 procent van zijn matchen. . 1.000e match sinds Abramovich de baas werd De match tegen Tottenham is voor Chelsea om vele redenen speciaal. Het is een Londense derby, Chelsea kan over Tottenham springen in het klassement en zo samen met Livrpool leider worden, maar het is ook de 1.000e match sinds de Rus Roman Abramovich baas werd van Cheslea in juni 2003. Cheslea won in die periode 60,9 procent van zijn matchen.

16:49 vooraf, 16 uur 49. Geen Alderweireld, Bale op de bank. Tottenham had deze week een makkelijke avond in de Europa League tegen Ludogorets. Heel wat spelers kregen dan ook rust zoals Kane, Son, Bergwijn, Reguilon en Hojbjerg (wel ingevallen). Zij zijn er tegen Chelsea allemaal wel bij vanaf het begin. Bale moet tevreden zijn met een plaats op de bank. Alderweireld heeft nog altijd last van zijn lies in zit niet in de selectie. . Geen Alderweireld, Bale op de bank Tottenham had deze week een makkelijke avond in de Europa League tegen Ludogorets. Heel wat spelers kregen dan ook rust zoals Kane, Son, Bergwijn, Reguilon en Hojbjerg (wel ingevallen). Zij zijn er tegen Chelsea allemaal wel bij vanaf het begin. Bale moet tevreden zijn met een plaats op de bank. Alderweireld heeft nog altijd last van zijn lies in zit niet in de selectie.

16:44 vooraf, 16 uur 44. Frank Lampard voert drie wissels door. Frank Lampard voert drie wissels door in vergelijking met de match in de Champions League tegen Rennes. Een in de verdediging (Reece James voor Azpilicueta), een op het middenveld (Kante in de plaats van Jorginho) en een in de aanval (Ziyech in de plaats van Hudson-Odoi). Op de bank zitten nog veel mooie namen zoals Havertz, Giroud en de terugkerende Pulisic. . Frank Lampard voert drie wissels door Frank Lampard voert drie wissels door in vergelijking met de match in de Champions League tegen Rennes. Een in de verdediging (Reece James voor Azpilicueta), een op het middenveld (Kante in de plaats van Jorginho) en een in de aanval (Ziyech in de plaats van Hudson-Odoi). Op de bank zitten nog veel mooie namen zoals Havertz, Giroud en de terugkerende Pulisic.

16:44 - Vooraf Vooraf, 16 uur 44

Opstelling Chelsea. Edouard Mendy, Reece James, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell, Mateo Kovacic, N'Golo Kanté, Mason Mount, Hakim Ziyech, Tammy Abraham, Timo Werner

Opstelling Tottenham Hotspur. Hugo Lloris, Serge Aurier, Joe Rodon, Eric Dier, Sergio Reguilón, Son Heung-Min, Moussa Sissoko, Tanguy N'Dombele, Pierre-Emile Højbjerg, Steven Bergwijn, Harry Kane