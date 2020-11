LIVE: Goalgetter Son zorgt voor snelle voorsprong tegen Manchester City

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust: 1-0. Drie doelpunten en toch staat het nog maar 1-0. De vroege goal van Son werd goedgekeurd, maar de treffers van Kane en Laporte niet. City moet dus achtervolgen na de koffie. . Rust: 1-0 Drie doelpunten en toch staat het nog maar 1-0. De vroege goal van Son werd goedgekeurd, maar de treffers van Kane en Laporte niet. City moet dus achtervolgen na de koffie.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Poging De Bruyne. Ook Kevin De Bruyne ziet weinig gaatjes en kiest dan maar eens voor het schot vanuit de tweede lijn. Het leverde de bezoekers een zesde hoekschop op. Die wordt geplukt door Lloris. . Poging De Bruyne Ook Kevin De Bruyne ziet weinig gaatjes en kiest dan maar eens voor het schot vanuit de tweede lijn. Het leverde de bezoekers een zesde hoekschop op. Die wordt geplukt door Lloris.

42' Gele kaart voor Moussa Sissoko van Tottenham Hotspur tijdens eerste helft, minuut 42 Moussa Sissoko Tottenham Hotspur

41' eerste helft, minuut 41. Schot Jesus! Het is zoeken naar een gaatje in de defensie van Tottenham en dat is erg moeilijk te vinden vandaag. Jesus kan nog eens knallen, maar mikt een metertje over doel. . Schot Jesus! Het is zoeken naar een gaatje in de defensie van Tottenham en dat is erg moeilijk te vinden vandaag. Jesus kan nog eens knallen, maar mikt een metertje over doel.

38' eerste helft, minuut 38. Een compleet verloren bal van Laporte. De aanval van City komt zo niet van de grond. We krijgen een beeld van een zuchtende Agüero op de bank. . Een compleet verloren bal van Laporte. De aanval van City komt zo niet van de grond. We krijgen een beeld van een zuchtende Agüero op de bank.

37' eerste helft, minuut 37. We zien reclame voor Boss langs de zijlijn. De baas op het veld is duidelijk Manchester City, maar op het scorebord staat er iets helemaal anders. . We zien reclame voor Boss langs de zijlijn. De baas op het veld is duidelijk Manchester City, maar op het scorebord staat er iets helemaal anders.

Een tussentijdse analyse.

29' Handspel! Er is na de goal meteen veel protest bij de thuisploeg. Scheidsrechter Dean gaat naar het scherm kijken. En jawel, daar ziet hij wat de spelers van Tottenham ook al gezien hadden: handspel van Jesus. Geen gelijkmaker. . eerste helft, minuut 29. Handspel! Er is na de goal meteen veel protest bij de thuisploeg. Scheidsrechter Dean gaat naar het scherm kijken. En jawel, daar ziet hij wat de spelers van Tottenham ook al gezien hadden: handspel van Jesus. Geen gelijkmaker.

27' eerste helft, minuut 27. Laporte trapt gelijkmaker binnen. Rodri opent prima op Jesus in de zestien. Die danst met de bal en doet de verdedigers duizelen. Hij legt dan slim achteruit voor Laporte en die knalt de gelijkmaker binnen. . Laporte trapt gelijkmaker binnen Rodri opent prima op Jesus in de zestien. Die danst met de bal en doet de verdedigers duizelen. Hij legt dan slim achteruit voor Laporte en die knalt de gelijkmaker binnen.

27' eerste helft, minuut 27. Hugo Lloris warmt zijn vuisten op. De Tottenham-goalie moet na een corner alert zijn. . Hugo Lloris warmt zijn vuisten op. De Tottenham-goalie moet na een corner alert zijn.

26' eerste helft, minuut 26. Het tempo ligt verschroeiend hoog in deze partij. City versiert al zijn 5e hoekschop. . Het tempo ligt verschroeiend hoog in deze partij. City versiert al zijn 5e hoekschop.



16' eerste helft, minuut 16. "Look where the f*cking line is", horen we Kevin De Bruyne roepen tegen de lijnrechter. Raakt hij nu al gefrustreerd? De corner levert alleszins niets op voor de bezoekers. . "Look where the f*cking line is", horen we Kevin De Bruyne roepen tegen de lijnrechter. Raakt hij nu al gefrustreerd? De corner levert alleszins niets op voor de bezoekers.

16' eerste helft, minuut 16. KDB levert weer een pareltje van een vrije trap af. Rodri kan koppen, maar vergeet richting mee te geven aan de bal. Lloris klemt eenvoudig. . KDB levert weer een pareltje van een vrije trap af. Rodri kan koppen, maar vergeet richting mee te geven aan de bal. Lloris klemt eenvoudig.

13' eerste helft, minuut 13. Kane buitenspel. De muziek knalt een seconde uit de boxen in Londen. Harry Kane legt de 2-0 binnen op aangeven van Son. Het is een prachtige aanval, maar de Engelse aanvaller staat domweg buitenspel. . Kane buitenspel De muziek knalt een seconde uit de boxen in Londen. Harry Kane legt de 2-0 binnen op aangeven van Son. Het is een prachtige aanval, maar de Engelse aanvaller staat domweg buitenspel.

12' eerste helft, minuut 12. Torres gaat tegen de vlakte in de zestien. Een penalty? Neen. . Torres gaat tegen de vlakte in de zestien. Een penalty? Neen.

Doelpuntenmachine Son.

9' eerste helft, minuut 9. KDB knalt op zijn ploegmaat. Jesus gaat op wandel door de verdediging van de Londenaars. Hij houdt iedereen lang aan de praat en de bal rolt terug in de voeten van De Bruyne. Hij haalt uit, maar het leer knalt op weg naar de goal tegen het achterwerk van Jesus. . KDB knalt op zijn ploegmaat Jesus gaat op wandel door de verdediging van de Londenaars. Hij houdt iedereen lang aan de praat en de bal rolt terug in de voeten van De Bruyne. Hij haalt uit, maar het leer knalt op weg naar de goal tegen het achterwerk van Jesus.

8' eerste helft, minuut 8. De Bruyne probeert wat terug te doen na de vroege openingsgoal van de tegenstander, maar de Belgische kapitein krijgt aan de achterlijn een stomp in zijn rug. Hij steekt een waarschuwende vinger op. . De Bruyne probeert wat terug te doen na de vroege openingsgoal van de tegenstander, maar de Belgische kapitein krijgt aan de achterlijn een stomp in zijn rug. Hij steekt een waarschuwende vinger op.

5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Son Heung-Min van Tottenham Hotspur. 1, 0. goal Tottenham Hotspur Manchester City rust 1 0

5' eerste helft, minuut 5. Son scoort! De eerste mogelijkheid voor de thuisploeg resulteert meteen ook in een goal. N'Dombele speelt Son prima aan. De Zuid-Koreaan maakt na een uitstekende aanname zijn 9e goal van het seizoen. De bal rolt door de benen van Ederson. . Son scoort! De eerste mogelijkheid voor de thuisploeg resulteert meteen ook in een goal. N'Dombele speelt Son prima aan. De Zuid-Koreaan maakt na een uitstekende aanname zijn 9e goal van het seizoen. De bal rolt door de benen van Ederson.

2' eerste helft, minuut 2. City is met open vizier aan de partij begonnen. De Bruyne en co eisen de bal op en bouwen. . City is met open vizier aan de partij begonnen. De Bruyne en co eisen de bal op en bouwen.

1' eerste helft, minuut 1. Start! De aftrap is gegeven in Londen. Tottenham brengt de bal in beweging. Staan de Spurs straks helemaal bovenaan de rangschikking? . Start! De aftrap is gegeven in Londen. Tottenham brengt de bal in beweging. Staan de Spurs straks helemaal bovenaan de rangschikking?







Opstelling Tottenham Hotspur. Hugo Lloris, Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier, Sergio Reguilón, Steven Bergwijn, Moussa Sissoko, Tanguy N'Dombele, Pierre-Emile Højbjerg, Son Heung-Min, Harry Kane Opstelling Tottenham Hotspur Harry Kane, Son Heung-Min, Pierre-Emile Højbjerg, Tanguy N'Dombele, Moussa Sissoko, Steven Bergwijn, Sergio Reguilón, Eric Dier, Toby Alderweireld, Serge Aurier, Hugo Lloris

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, João Cancelo, Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Ferrán Torres Opstelling Manchester City Ferrán Torres, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Rodri, João Cancelo, Aymeric Laporte, Rúben Dias, Kyle Walker, Ederson