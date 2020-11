LIVE: Tielemans en Leicester moeten 2-0-achterstand ophalen tegen Liverpool

Fase per fase

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Liverpool duikt de kleedkamers in met een verdiende 2-0-voorsprong. Een grijs Leicester schoot zichzelf in de voet met een owngoal van Evans, Diogo Jota verdubbelde de bonus. Richting het rustsignaal kwam Tielemans iets meer in de wedstrijd. . Rust Liverpool duikt de kleedkamers in met een verdiende 2-0-voorsprong. Een grijs Leicester schoot zichzelf in de voet met een owngoal van Evans, Diogo Jota verdubbelde de bonus. Richting het rustsignaal kwam Tielemans iets meer in de wedstrijd.

45' eerste helft, minuut 45. Tielemans komt nu iets meer in de wedstrijd. De Rode Duivel wil Vardy lanceren, maar steekt de bal veel te diep. . Tielemans komt nu iets meer in de wedstrijd. De Rode Duivel wil Vardy lanceren, maar steekt de bal veel te diep.

45' Gele kaart voor James Justin van Leicester City tijdens eerste helft, minuut 45 James Justin Leicester City

Lineker ziet een brilliant Liverpool in de 1e helft. eerste helft, minuut 44. Lineker ziet een brilliant Liverpool in de 1e helft

42' eerste helft, minuut 42. Schot Tielemans. Leicester reageert met een trap van Tielemans. Maar Alisson wordt niet in de problemen gebracht. . Schot Tielemans Leicester reageert met een trap van Tielemans. Maar Alisson wordt niet in de problemen gebracht.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Diogo Jota van Liverpool. 2, 0. goal Liverpool Leicester City rust 2 0

41' eerste helft, minuut 41. Diogo Jota verdubbelt de bonus. Een strakke voorzet van Robertson wordt onhoudbaar binnengekopt door Diogo Jota. Leicester zit in vieze papieren. . Diogo Jota verdubbelt de bonus Een strakke voorzet van Robertson wordt onhoudbaar binnengekopt door Diogo Jota. Leicester zit in vieze papieren.

39' eerste helft, minuut 39. Paniek bij Fofana! Hij trapt over de bal, waardoor Mané in schietpositie komt. Die lost een schot, maar ziet zijn bal afwijken op Fofana. Schmeichel vangt het leer op. . Paniek bij Fofana! Hij trapt over de bal, waardoor Mané in schietpositie komt. Die lost een schot, maar ziet zijn bal afwijken op Fofana. Schmeichel vangt het leer op.

37' eerste helft, minuut 37.

eerste helft, minuut 36.

34' eerste helft, minuut 34. 2 goede kansen aan beide kanten. Eerst prikt Justin de bal naast het doel van Alisson, Mané doet hetzelfde aan de overkant. Die laatste stond wel buitenspel. . 2 goede kansen aan beide kanten. Eerst prikt Justin de bal naast het doel van Alisson, Mané doet hetzelfde aan de overkant. Die laatste stond wel buitenspel.

33' eerste helft, minuut 33. Matip kopt de vrije trap richting doel, waar Firmino enkele tenen tekort komt om binnen te tikken. Tielemans en Leicester happen even naar adem. . Matip kopt de vrije trap richting doel, waar Firmino enkele tenen tekort komt om binnen te tikken. Tielemans en Leicester happen even naar adem.

31' eerste helft, minuut 31. Wanneer Mané de zestien wil binnensluipen, gooit doelpuntenmaker Evans er de beuk in. Vrije trap op een interessante plek voor Liverpool. . Wanneer Mané de zestien wil binnensluipen, gooit doelpuntenmaker Evans er de beuk in. Vrije trap op een interessante plek voor Liverpool.

28' eerste helft, minuut 28. Leicester loert op de counter. Barnes steekt de bal tussen 4 Liverpool-spelers door en holt dan zelf als een 100 meter-sprinter achter het leer aan. Liverpool roept de moedige Barnes op tijd een halt toe. . Leicester loert op de counter. Barnes steekt de bal tussen 4 Liverpool-spelers door en holt dan zelf als een 100 meter-sprinter achter het leer aan. Liverpool roept de moedige Barnes op tijd een halt toe.

25' eerste helft, minuut 25. Matip kopt over. Ook de 4e hoekschop van Liverpool verdwijnt bijna in doel. Matip klimt hoger dan Fofana, maar kopt net over. . Matip kopt over Ook de 4e hoekschop van Liverpool verdwijnt bijna in doel. Matip klimt hoger dan Fofana, maar kopt net over.

25' eerste helft, minuut 25.

23' eerste helft, minuut 23. Na een afgekeurde goal van Liverpool draait Barnes de bal net naast de winkelhaak. Leicester wil de tegentreffer snel uitwissen. . Na een afgekeurde goal van Liverpool draait Barnes de bal net naast de winkelhaak. Leicester wil de tegentreffer snel uitwissen.

21' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 21 door Jonny Evans van Liverpool. 1, 0. own goal Liverpool Leicester City rust 1 0

20' eerste helft, minuut 20. Owngoal Evans. Knullige owngoal van Leicester. Bij een hoekschop speelt Evans de bewaker van Mané. Wanneer de bal pardoes op zijn hoofd valt, knikt Evans gewoon in eigen doel. . Owngoal Evans Knullige owngoal van Leicester. Bij een hoekschop speelt Evans de bewaker van Mané. Wanneer de bal pardoes op zijn hoofd valt, knikt Evans gewoon in eigen doel.

19' eerste helft, minuut 19. Liverpool speelt de bal vrolijk rond, zoekend naar een gaatje. Leicester kampeert op de eigen speelhelft. . Liverpool speelt de bal vrolijk rond, zoekend naar een gaatje. Leicester kampeert op de eigen speelhelft.

17' eerste helft, minuut 17. Tielemans is voorlopig nog niet veel in beeld gekomen. Zijn ploegmakker Fuchs stuurt de bal veel te diep, een oprapertje voor Alisson. . Tielemans is voorlopig nog niet veel in beeld gekomen. Zijn ploegmakker Fuchs stuurt de bal veel te diep, een oprapertje voor Alisson.

13' eerste helft, minuut 13. De aanvalsgolf van Liverpool blijft duren. Diogo Jota vuurt een kanonbal af van net buiten de grote rechthoek, Schmeichel staat op de juiste plek. . De aanvalsgolf van Liverpool blijft duren. Diogo Jota vuurt een kanonbal af van net buiten de grote rechthoek, Schmeichel staat op de juiste plek.

Het eerbetoon aan Ray Clemence bij de aftrap. eerste helft, minuut 12. Het eerbetoon aan Ray Clemence bij de aftrap

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. Schmeichel redt. De hele Leicester-defensie verliest Curtis Jones uit het oog. Hij trapt staalhard, maar Schmeichel pakt uit met een goede redding. . Schmeichel redt De hele Leicester-defensie verliest Curtis Jones uit het oog. Hij trapt staalhard, maar Schmeichel pakt uit met een goede redding.

8' eerste helft, minuut 8. Maddison komt oog in oog met Alisson, die de bal gemakkelijk opraapt. Liverpool trekt meteen in het tegenoffensief. Er zit veel schwung in de openingsfase. . Maddison komt oog in oog met Alisson, die de bal gemakkelijk opraapt. Liverpool trekt meteen in het tegenoffensief. Er zit veel schwung in de openingsfase.

5' eerste helft, minuut 5. Ook Leicester zet een eerste aanval op poten. Justin schudt een sprintje uit zijn dijen, maar stoot dan op Fabinho. . Ook Leicester zet een eerste aanval op poten. Justin schudt een sprintje uit zijn dijen, maar stoot dan op Fabinho.

2' eerste helft, minuut 2. Liverpool komt een eerste keer dreigen. Eerst ziet Keita zijn schot in hoekschop afwijken, daarna kopt Mané in het zijnet vanuit een moeilijke positie. . Liverpool komt een eerste keer dreigen. Eerst ziet Keita zijn schot in hoekschop afwijken, daarna kopt Mané in het zijnet vanuit een moeilijke positie.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Na een minuut applaus voor de Liverpool-monument Ray Clemence is de partij op gang geblazen. Als Leicester wint, komt het moederziel alleen aan de leiding. Als Liverpool de 3 punten pakt, komt het op gelijke hoogte van leider Tottenham. . Aftrap Na een minuut applaus voor de Liverpool-monument Ray Clemence is de partij op gang geblazen.

Als Leicester wint, komt het moederziel alleen aan de leiding. Als Liverpool de 3 punten pakt, komt het op gelijke hoogte van leider Tottenham.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:51 vooraf, 19 uur 51.

19:49 vooraf, 19 uur 49. Eerbetoon aan Liverpool-icoon Clemence. Voor de match eerden de spelers en staf van Liverpool de legendarische doelman Ray Clemence. Het clubicoon is vorig weekend op 72-jarige leeftijd overleden. Clemence won met Liverpool 3 keer de Europese Beker voor Landskampioenen, onder meer door in 1978 Club Brugge te verslaan in de finale. . Eerbetoon aan Liverpool-icoon Clemence Voor de match eerden de spelers en staf van Liverpool de legendarische doelman Ray Clemence. Het clubicoon is vorig weekend op 72-jarige leeftijd overleden.



Clemence won met Liverpool 3 keer de Europese Beker voor Landskampioenen, onder meer door in 1978 Club Brugge te verslaan in de finale.

19:47 Origi is bankzitter bij Liverpool. vooraf, 19 uur 47. Origi is bankzitter bij Liverpool

19:46 Tielemans start, Praet zit op de bank van Leicester. vooraf, 19 uur 46. Tielemans start, Praet zit op de bank van Leicester

19:44 vooraf, 19 uur 44. Clash om de koppositie. Met Liverpool-Leicester City staat er in de Premier League nog een mooie affiche op het menu. De winnaar springt naar de leidersplaats. Volg het duel hier met updates vanaf 20.15u. . Clash om de koppositie Met Liverpool-Leicester City staat er in de Premier League nog een mooie affiche op het menu. De winnaar springt naar de leidersplaats. Volg het duel hier met updates vanaf 20.15u.

19:44 - Vooraf Vooraf, 19 uur 44

Opstelling Liverpool. Alisson, James Milner, Fabinho, Joel Matip, Andrew Robertson, Curtis Jones, Georginio Wijnaldum, Naby Keïta, Diogo Jota, Roberto Firmino, Sadio Mané Opstelling Liverpool Sadio Mané, Roberto Firmino, Diogo Jota, Naby Keïta, Georginio Wijnaldum, Curtis Jones, Andrew Robertson, Joel Matip, Fabinho, James Milner, Alisson

Opstelling Leicester City. Kasper Schmeichel, Wesley Fofana, Jonny Evans, Christian Fuchs, James Justin, Youri Tielemans, Nampalys Mendy, Marc Albrighton, Harvey Barnes, Jamie Vardy, James Maddison Opstelling Leicester City James Maddison, Jamie Vardy, Harvey Barnes, Marc Albrighton, Nampalys Mendy, Youri Tielemans, James Justin, Christian Fuchs, Jonny Evans, Wesley Fofana, Kasper Schmeichel