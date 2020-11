VIDEO: Vizier van Batshuayi staat in Engeland minder scherp dan bij Duivels

Crystal Palace had 4 van zijn eerste 8 matchen gewonnen, Burnley telde nog geen enkele zege. Aan Rode Duivel Michy Batshuayi om de ballen vanavond binnen te trappen.





Maar de openingsgoal viel al vroeg aan de overkant. Kouyaté werkte de bal weg in de voeten van Jay Rodriguez, die Chris Wood op weg zette naar de 1-0.

Batshuayi versierde vooral in de 2e helft enkele kansen op de gelijkmaker. Maar zo trefzeker als tegen Zwitserland 12 dagen was hij niet. Toen scoorde een efficiënte Batshuayi 2 keer, vanavond legde hij de bal er niet in.

Christian Benteke mocht het slotkwartier volmaken bij Palace, maar dat bracht geen zoden meer aan de dijk.