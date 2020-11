Wanneer je je ploeg een punt kunt schenken in de extra tijd, maar voor een panenka kiest

Mislukte panenka van Lookman kost Fulham een punt

Promovendus Fulham heeft het niet makkelijk in de Premier League en kan elk puntje goed gebruiken. In een felbevochten duel tegen West Ham kreeg Fulham in de extra tijd nog een unieke kans om een punt te redden.

Ademola Lookman zag zijn kans schoon om de held te worden, maar werd de schlemiel. Hij koos niet voor schot, maar probeerde West Ham-keeper Fabianski te verschalken met een panenka. Die mislukte echter volledig.

De bal verdween in de armen van Fabianski en de ref floot af. Lookman verborg zijn hoofd achter zijn handen, maar zal in de kleedkamer wellicht de volle laag gekregen hebben van zijn ploegmaats. Dankzij de misser van Lookman maakte Soucek de enige goal van de match in het begin van de extra tijd.