VIDEO: Penaltymisser De Bruyne is uiteindelijk beslissend tegen Liverpool

City won zijn laatste drie duels in eigen stadion tegen Liverpool, maar de bezoekers konden leider worden als ze nu wel de drie punten hadden gepakt. Dat gebeurde niet omdat de wedstrijd te veel een tactisch steekspel werd en te veel spelers hun topniveau niet haalden.

In de eerste helft gebeurde er nog vanalles. Liverpool begon ultra offensief. Het aanvallend trio Salah, Mané, Firmino kreeg nog steun van man in vorm Jota. City had meteen grote problemen tegen die vier aanvallende mensen en de enorme druk naar voren. Walker was de eerste die begaf en een strafschopfout maakte op Mané. Salah maakte vroeg 0-1.

Het probleem van City was onder meer dat De Bruyne moeilijk gevonden werd. De eerste keer dat het wel lukte bediende De Bruyne meteen Sterling, die op Alisson schoot. De tweede keer was het wel raak. Jesus reageerde sneller dan Alexander-Arnold en werkte goed af: 1-1 (zie video).

Ook City kreeg daarna een penalty toen Gomez zich volgens de VAR onnatuurlijk breed maakte met zijn arm bij een voorzet van De Bruyne. De Bruyne trapte zelf, maar plaatste de bal een paar centimeter naast de paal. (zie video) De 1-1 was een terechte ruststand en uiteindelijk ook eindstand.

Aan de tweede helft maken we dan ook niet te veel woorden vuil. Kansen waren er nauwelijks. Jesus kopte een goede mogelijkheid over. Liverpool had geen enkele grote kans meer. Voor City is het al het derde gelijkspel dit seizoen. Het staat na 8 speeldagen verrassend 11e. Liverpool is derde.