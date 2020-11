Penaltymisser De Bruyne is uiteindelijk beslissend tegen Liverpool

90+5' tweede helft, minuut 95. Laatste fluitsignaal. De topper eindigt met 1-1. De verwachtingen werden niet ingelost door City en Liverpool. Zeker in de tweede helft was er eigenlijk niets te zien. Ook Kevin De Bruyne haalde niet zijn gebruikelijke niveau. . Laatste fluitsignaal De topper eindigt met 1-1. De verwachtingen werden niet ingelost door City en Liverpool. Zeker in de tweede helft was er eigenlijk niets te zien. Ook Kevin De Bruyne haalde niet zijn gebruikelijke niveau.

90+5' tweede helft, minuut 95. Is het laatste wapenfeit van deze match een vrije trap voor Liverpool. 1-2 zou eigenlijk niet verdiend zijn, maar je weet maar nooit. . Is het laatste wapenfeit van deze match een vrije trap voor Liverpool. 1-2 zou eigenlijk niet verdiend zijn, maar je weet maar nooit.

90+4' tweede helft, minuut 94. Walker pakt in het slot nog een gele kaart voor een serieuze trap op het been van Matip. Hij weet meteen hoe laat het is. . Walker pakt in het slot nog een gele kaart voor een serieuze trap op het been van Matip. Hij weet meteen hoe laat het is.

90+3' Gele kaart voor Kyle Walker van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 93 Kyle Walker Manchester City

90+3' tweede helft, minuut 93. Opeens is het toch de ogen uitwrijven. Alisson is heel ver zijn doel uit gelopen om met het hoofd mee te verdedigen. De bal komt in de voeten van Cancelo, maar die zou alleen hebben kunnen scoren met een lob van 60 meter. . Opeens is het toch de ogen uitwrijven. Alisson is heel ver zijn doel uit gelopen om met het hoofd mee te verdedigen. De bal komt in de voeten van Cancelo, maar die zou alleen hebben kunnen scoren met een lob van 60 meter.

90' tweede helft, minuut 90. Er komen vier minuten bij. Wie nog iets in de benen heeft en vooral wie een geniale ingeving heeft, kan nu nog een gouden zaak doen. City is de ploeg die het meeste aandringt. . Er komen vier minuten bij Wie nog iets in de benen heeft en vooral wie een geniale ingeving heeft, kan nu nog een gouden zaak doen. City is de ploeg die het meeste aandringt.

83' tweede helft, minuut 83. Wauw Cancelo. Toch nog eens opschudding. Een heerlijke pass met de hak van Mané richting Salah, maar Cancelo verdedigt heerlijk met een perfecte tackle op het natte veld. . Wauw Cancelo Toch nog eens opschudding. Een heerlijke pass met de hak van Mané richting Salah, maar Cancelo verdedigt heerlijk met een perfecte tackle op het natte veld.

82' tweede helft, minuut 82. Twee ploegen die elkaar neutraliseren. Daar zitten we naar te kijken. Dan is het wachten op een klasseflits en die komt er eigenlijk ook niet. Filip Joos op Play Sports. Twee ploegen die elkaar neutraliseren. Daar zitten we naar te kijken. Dan is het wachten op een klasseflits en die komt er eigenlijk ook niet. Filip Joos op Play Sports

79' Gele kaart voor Aymeric Laporte van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 79 Aymeric Laporte Manchester City

78' tweede helft, minuut 78. Toch nog eens een vlotte aanval van City. Bernardo Silva vindt Sterling. Die blijft maar draaien en keren in het strafschopgebied en dan is de kans weg. Er even bijzeggen dat hij moeilijk een ploegmaat kon aanspelen en ook schieten was moeilijk, want Liverpool timmerde alles meteen dicht voor Alisson. . Toch nog eens een vlotte aanval van City. Bernardo Silva vindt Sterling. Die blijft maar draaien en keren in het strafschopgebied en dan is de kans weg. Er even bijzeggen dat hij moeilijk een ploegmaat kon aanspelen en ook schieten was moeilijk, want Liverpool timmerde alles meteen dicht voor Alisson.

75' tweede helft, minuut 75. De Bruyne heeft toch ook niet echt zijn dagje. Er was natuurlijk die penaltymisser, maar ook niet voor het eerst gaat nu een pass helemaal mis. Zijn voorzet belandt in de tribunes. Geen van beide ploegen kunnen het niveau echt opkrikken. . De Bruyne heeft toch ook niet echt zijn dagje. Er was natuurlijk die penaltymisser, maar ook niet voor het eerst gaat nu een pass helemaal mis. Zijn voorzet belandt in de tribunes. Geen van beide ploegen kunnen het niveau echt opkrikken.

72' tweede helft, minuut 72. Shaqiri raakt met een gelukje voorbij Cancelo en speelt Salah aan in het strafschopgebied. Dan zetten we ons recht op onze stoel, maar naar het beeld van zijn tweede helft verspeelt de Egyptenaar veel te simpel de bal. En hij is niet de enige die er last van heeft. . Shaqiri raakt met een gelukje voorbij Cancelo en speelt Salah aan in het strafschopgebied. Dan zetten we ons recht op onze stoel, maar naar het beeld van zijn tweede helft verspeelt de Egyptenaar veel te simpel de bal. En hij is niet de enige die er last van heeft.

67' tweede helft, minuut 67. Gelukkig is het nog spannend. Het tempo in deze match is dramatisch gezakt in de tweede helft. Voeg daar dan nog eens heel wat afval in het spel en foutjes aan toe en u begrijpt dat het geen spektakelstuk van het hoogste niveau is. Maar spannend blijft het wel. . Gelukkig is het nog spannend Het tempo in deze match is dramatisch gezakt in de tweede helft. Voeg daar dan nog eens heel wat afval in het spel en foutjes aan toe en u begrijpt dat het geen spektakelstuk van het hoogste niveau is. Maar spannend blijft het wel.

65' tweede helft, minuut 65. Als je Bayern tegen Dortmund een 10/10 gaf, dan komen we hier vooralsnog niet aan 7,5/10. Het kan nog gebeuren natuurlijk. Filip Joos op Play Sports. Als je Bayern tegen Dortmund een 10/10 gaf, dan komen we hier vooralsnog niet aan 7,5/10. Het kan nog gebeuren natuurlijk. Filip Joos op Play Sports

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Liverpool, James Milner erin, Trent Alexander-Arnold eruit wissel Trent Alexander-Arnold James Milner

62' tweede helft, minuut 62. Probleem voor Alexander-Arnold? Opeens blijft rechtsachter Alexander-Arnold van Liverpool op het veld zitten. Het ziet er naar uit dat er bij een verdedigende sprint iets in zijn spier is geschoten. Dit is vermoedelijk het einde van zijn match. . Probleem voor Alexander-Arnold? Opeens blijft rechtsachter Alexander-Arnold van Liverpool op het veld zitten. Het ziet er naar uit dat er bij een verdedigende sprint iets in zijn spier is geschoten. Dit is vermoedelijk het einde van zijn match.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Manchester City, Bernardo Silva erin, Ferrán Torres eruit wissel Ferrán Torres Bernardo Silva

61' Gele kaart voor Raheem Sterling van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 61 Raheem Sterling Manchester City

61' tweede helft, minuut 61. Firmino gaat na nog geen uur naar de kant. De Braziliaan was inderdaad de minste van de vier aanvallers van City. Shaqiri is zijn vervanger. . Firmino gaat na nog geen uur naar de kant. De Braziliaan was inderdaad de minste van de vier aanvallers van City. Shaqiri is zijn vervanger.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Liverpool, Xherdan Shaqiri erin, Roberto Firmino eruit wissel Roberto Firmino Xherdan Shaqiri

57' tweede helft, minuut 57. Henderson en Wijnaldum zijn even Kevin De Bruyne uit het oog verloren. Hij heeft ruimte om uit te halen, maar de bal valt net iets te laat. City neemt voorzichtig het commando, maar moet opletten voor de counter. . Henderson en Wijnaldum zijn even Kevin De Bruyne uit het oog verloren. Hij heeft ruimte om uit te halen, maar de bal valt net iets te laat. City neemt voorzichtig het commando, maar moet opletten voor de counter.

56' tweede helft, minuut 56. Jesus kopt naast. Opeens krijgt City een goede kans. Cancelo verrast met een wippertje over de defensie. Jesus duikt in de ruimte en kan van vrij dicht koppen, maar doet dat naast. Makkelijk was het niet. . Jesus kopt naast Opeens krijgt City een goede kans. Cancelo verrast met een wippertje over de defensie. Jesus duikt in de ruimte en kan van vrij dicht koppen, maar doet dat naast. Makkelijk was het niet.

54' tweede helft, minuut 54. De Bruyne gaat opeens als diepste man druk zetten op de centrale verdedigers en doelman Alisson. Het zorgt voor balverlies van Liverpool, maar City kan niet profiteren. Er zit toch wel wat afval in het spel van beide teams. . De Bruyne gaat opeens als diepste man druk zetten op de centrale verdedigers en doelman Alisson. Het zorgt voor balverlies van Liverpool, maar City kan niet profiteren. Er zit toch wel wat afval in het spel van beide teams.

49' tweede helft, minuut 49. De doelmannen in een hoofdrol. De tweede helft begint goed. Een Liverpool-aanval wordt meteen beantwoord door City. Ederson moet een dreigende voorzet van Robertson onschadelijk maken en dan gaat het razendsnel naar de overkant. Daar moet Alisson exact hetzelfde doen met een lage voorzet van De Bruyne. . De doelmannen in een hoofdrol De tweede helft begint goed. Een Liverpool-aanval wordt meteen beantwoord door City. Ederson moet een dreigende voorzet van Robertson onschadelijk maken en dan gaat het razendsnel naar de overkant. Daar moet Alisson exact hetzelfde doen met een lage voorzet van De Bruyne.

46' Gele kaart voor Joel Matip van Liverpool tijdens tweede helft, minuut 46 Joel Matip Liverpool

46' tweede helft, minuut 46. Begin tweede helft. De bal rolt opnieuw in Manchester. We zien oprecht benieuwd wat voor tweede helft we zullen krijgen. Een tactisch steekspel? Of een match aan volle intensiteit? . Begin tweede helft De bal rolt opnieuw in Manchester. We zien oprecht benieuwd wat voor tweede helft we zullen krijgen. Een tactisch steekspel? Of een match aan volle intensiteit?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:19 rust, 18 uur 19. Rust. Het is 1-1 aan de rust tussen City en Liverpool. Er gebeurde heel wat in de eerste helft, maar helemaal kon de topper de verwachtingen niet inlossen. Daarvoor was het misschien net te veel een tactisch steekspel. Salah zorgde vroeg voor de 0-1, maar Liverpool zakte langzaam wat weg. City maakte de omgekeerde beweging, scoorde 1-1 dankzij Jesus, maar De Bruyne miste vanop de stip de kans op 1-2. . Rust Het is 1-1 aan de rust tussen City en Liverpool. Er gebeurde heel wat in de eerste helft, maar helemaal kon de topper de verwachtingen niet inlossen. Daarvoor was het misschien net te veel een tactisch steekspel. Salah zorgde vroeg voor de 0-1, maar Liverpool zakte langzaam wat weg. City maakte de omgekeerde beweging, scoorde 1-1 dankzij Jesus, maar De Bruyne miste vanop de stip de kans op 1-2.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Alexander-Arnold zorgt allicht voor de laatste offensieve actie van de eerste helft. Zijn vrije trap heeft een verdienstelijke krul, maar hij heeft de hoogte niet goed afgesteld. . Alexander-Arnold zorgt allicht voor de laatste offensieve actie van de eerste helft. Zijn vrije trap heeft een verdienstelijke krul, maar hij heeft de hoogte niet goed afgesteld.

45+1' eerste helft, minuut 46. Drie minuten extra tijd. Door het VAR-moment komen er drie minuten bij. Het slotakkoord van de eerste helft is voor Liverpool. Volgt er nog een goal? . Drie minuten extra tijd Door het VAR-moment komen er drie minuten bij. Het slotakkoord van de eerste helft is voor Liverpool. Volgt er nog een goal?

45' eerste helft, minuut 45. Eindelijk Liverpool dat nog eens iets offensiefs laat zien. Doelman Ederson heeft veel moeite met de knal van Alexander-Arnold, maar is snel genoeg om te voorkomen dat Jota scoort in de rebound. . Eindelijk Liverpool dat nog eens iets offensiefs laat zien. Doelman Ederson heeft veel moeite met de knal van Alexander-Arnold, maar is snel genoeg om te voorkomen dat Jota scoort in de rebound.

42' eerste helft, minuut 42. 1-1: De Bruyne mist !!! . De Bruyne mist de penalty. En niet eens een beetje. Hij trapt hard naar de linkerbenedenhoek, maar het scheelt toch zeker een centimeter of 8. . 1-1: De Bruyne mist !!! De Bruyne mist de penalty. En niet eens een beetje. Hij trapt hard naar de linkerbenedenhoek, maar het scheelt toch zeker een centimeter of 8.

41' eerste helft, minuut 41. Penalty voor City !! De Bruyne mag vanop de stip de 2-1 proberen maken. Ref Pawson vindt het een penalty. Wij ook. . Penalty voor City !! De Bruyne mag vanop de stip de 2-1 proberen maken. Ref Pawson vindt het een penalty. Wij ook.

38' eerste helft, minuut 38. Handspel in het strafschopgebied van Gomez? De Bruyne slingert de bal vanop de flank tegen de arm van Gomez. Heel City schreeuwt om een penalty. De VAR roept ref Pawson om te komen kijken. De vraag is of Gomez zich breder maakte? . Handspel in het strafschopgebied van Gomez? De Bruyne slingert de bal vanop de flank tegen de arm van Gomez. Heel City schreeuwt om een penalty. De VAR roept ref Pawson om te komen kijken. De vraag is of Gomez zich breder maakte?

32' eerste helft, minuut 32. 1-1: De Bruyne met de assist en Jesus werkt af. De bordjes staan gelijk. De Bruyne heeft tijd om even te kijken en speelt Jesus in het strafschopgebied aan. Eigenlijk lijkt de Braziliaan zijn controle wat te missen, maar hij draait sneller dan Alexander-Arnold en tikt met de punt binnen. . 1-1: De Bruyne met de assist en Jesus werkt af De bordjes staan gelijk. De Bruyne heeft tijd om even te kijken en speelt Jesus in het strafschopgebied aan. Eigenlijk lijkt de Braziliaan zijn controle wat te missen, maar hij draait sneller dan Alexander-Arnold en tikt met de punt binnen.

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Gabriel Jesus van Manchester City. 1, 1. goal Manchester City Liverpool einde 1 1

31' eerste helft, minuut 31. Het is een tactisch steekspel sinds de 0-1. City is even moeten bekomen, maar heeft het evenwicht hersteld. Beide clubs zijn weinig gevaarlijk. . Het is een tactisch steekspel sinds de 0-1. City is even moeten bekomen, maar heeft het evenwicht hersteld. Beide clubs zijn weinig gevaarlijk.

31' eerste helft, minuut 31. Liverpool was beter voor de 0-1 dan nadien. Filip Joos op Play Sports. Liverpool was beter voor de 0-1 dan nadien. Filip Joos op Play Sports

26' eerste helft, minuut 26. Sterling laat 1-1 liggen. De eerste keer dat City De Bruyne in een positie met wat ruimte krijgt, is het meteen aarts gevaarlijk. De Bruyne met zijn typische harde lage voorzet voor doel, perfect op maat van Sterling, maar die trapt tegen het been van Alisson. Het scheelde niet veel. . Sterling laat 1-1 liggen De eerste keer dat City De Bruyne in een positie met wat ruimte krijgt, is het meteen aarts gevaarlijk. De Bruyne met zijn typische harde lage voorzet voor doel, perfect op maat van Sterling, maar die trapt tegen het been van Alisson. Het scheelde niet veel.

21' eerste helft, minuut 21. City probeert, maar moet opletten voor de tegenaanval. Voor het eerst in deze match is City dominant aan de bal, maar bij balverlies van Rodri schakelt Liverpool bliksemsnel om. Firmino en Mané sprinten mee met Salah. Hij kiest voor Mané, maar die raakt niet voorbij Dias. City heeft nog altijd geen schot op doel afgeleverd. . City probeert, maar moet opletten voor de tegenaanval Voor het eerst in deze match is City dominant aan de bal, maar bij balverlies van Rodri schakelt Liverpool bliksemsnel om. Firmino en Mané sprinten mee met Salah. Hij kiest voor Mané, maar die raakt niet voorbij Dias. City heeft nog altijd geen schot op doel afgeleverd.

17' eerste helft, minuut 17. De Bruyne schildert een eerste keer een vrije trap fabelachtig naar de tweede paal. Laporte kan er net niet bij en in de herhaling zien we ook dat hij sowieso buitenspel had gestaan. City moet zich herpakken, want Liverpool is dominant. . De Bruyne schildert een eerste keer een vrije trap fabelachtig naar de tweede paal. Laporte kan er net niet bij en in de herhaling zien we ook dat hij sowieso buitenspel had gestaan. City moet zich herpakken, want Liverpool is dominant.

15' eerste helft, minuut 15. Hoe dan ook staat de ploeg die het beste aan deze match begon op voorsprong. Filip Joos op Play Sports. Hoe dan ook staat de ploeg die het beste aan deze match begon op voorsprong. Filip Joos op Play Sports

14' eerste helft, minuut 14.

13' eerste helft, minuut 13. 0-1: Salah mist niet vanop de stip. De bezoekers staan 0-1 voor. Salah trapt de penalty vol vertrouwen hard in de linkerhoek. Voor de match kan dit goed zijn, maar de fans van City zullen niet blij zijn dat Walker zich niet kon inhouden. . 0-1: Salah mist niet vanop de stip De bezoekers staan 0-1 voor. Salah trapt de penalty vol vertrouwen hard in de linkerhoek. Voor de match kan dit goed zijn, maar de fans van City zullen niet blij zijn dat Walker zich niet kon inhouden.

13' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 13 door Mohamed Salah van Liverpool. 0, 1. penalty Manchester City Liverpool einde 0 1

12' eerste helft, minuut 12. Penalty voor Liverpool ! Liverpool krijgt een penalty. Walker tikt Mané aan. De scheidsrechter heeft weinig keuze. De bal gaat op de stip. Salah maakt zich klaar. . Penalty voor Liverpool ! Liverpool krijgt een penalty. Walker tikt Mané aan. De scheidsrechter heeft weinig keuze. De bal gaat op de stip. Salah maakt zich klaar.

10' eerste helft, minuut 10. De Bruyne krijgt geen ruimte. De druk van Liverpool op de speler met de bal is verstikkend en toch geraakt City er knap onderuit. Henderson kent het gevaar als De Bruyne net voor het strafschopgebied aan de bal komt en blokt onze landgenoot af. Wat een goed begin van de match, ook al zijn er niet veel kansen. . De Bruyne krijgt geen ruimte De druk van Liverpool op de speler met de bal is verstikkend en toch geraakt City er knap onderuit. Henderson kent het gevaar als De Bruyne net voor het strafschopgebied aan de bal komt en blokt onze landgenoot af. Wat een goed begin van de match, ook al zijn er niet veel kansen.

5' eerste helft, minuut 5. De openingsfase is voor Liverpool. City kruipt achteruit in eigen huis. Filip Joos op Play Sports. De openingsfase is voor Liverpool. City kruipt achteruit in eigen huis. Filip Joos op Play Sports

4' eerste helft, minuut 4. Het is een bijzonder leuk en intens begin van de match. Liverpool start furieus, maar City komt ook een eerste keer knap onder de hoge druk uit. Alles gaat perfect, tot niemand gevolgd is om de voorzet van Jesus binnen te duwen. . Het is een bijzonder leuk en intens begin van de match. Liverpool start furieus, maar City komt ook een eerste keer knap onder de hoge druk uit. Alles gaat perfect, tot niemand gevolgd is om de voorzet van Jesus binnen te duwen.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste kans is na nog geen minuut voor Liverpool. Firmino glipt door de buitenspel, maar raakt niet voorbij zijn landgenoot Ederson. Eigenlijk had de spits van Liverpool hier veel beter mee moeten doen. . De eerste kans is na nog geen minuut voor Liverpool. Firmino glipt door de buitenspel, maar raakt niet voorbij zijn landgenoot Ederson. Eigenlijk had de spits van Liverpool hier veel beter mee moeten doen.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Liverpool heeft afgetrapt tegen City. Wint Liverpool vanavond, dan is het de nieuwe leider in de Premier League. Volg de match hier. . Begin eerste helft Liverpool heeft afgetrapt tegen City. Wint Liverpool vanavond, dan is het de nieuwe leider in de Premier League. Volg de match hier.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:03 vooraf, 17 uur 03. Stats in het voordeel van City. City won de laatste drie thuisduels tegen Liverpool. Overtuigend zelfs. Het scoorde daarin zelf 11 keer en incasseerde 1 doelpunt. De laatste competitieconfrontatie, op 2 juli, eindigde op 4-0. Dat was op het einde van vorig seizoen, maar het volstond niet voor City om Liverpool van de titel te houden. . Stats in het voordeel van City City won de laatste drie thuisduels tegen Liverpool. Overtuigend zelfs. Het scoorde daarin zelf 11 keer en incasseerde 1 doelpunt. De laatste competitieconfrontatie, op 2 juli, eindigde op 4-0. Dat was op het einde van vorig seizoen, maar het volstond niet voor City om Liverpool van de titel te houden.

16:59 vooraf, 16 uur 59. Origi begint op de bank, Jota speelt samen met Mané, Salah en Firmino. De grote afwezige bij Liverpool is natuurlijk Virgil van Dijk. Hij wordt vervangen centraal achterin door Matip. Goed nieuws voor Liverpool is dat doelman Alisson sinds 4 wedstrijden terug is. Voor de rest weinig verrassingen. De drietand Salah-Mané-Firmino speelt. Jota wordt beloond voor zijn sterke prestaties van de afgelopen wedstrijden met een basisplaats. Waarschijnlijk naast Firmino of eenzaam in de spits. Wijnaldum en Henderson moet voor het evenwicht op het middenveld zorgen. Origi begint op de bank. . Origi begint op de bank, Jota speelt samen met Mané, Salah en Firmino De grote afwezige bij Liverpool is natuurlijk Virgil van Dijk. Hij wordt vervangen centraal achterin door Matip. Goed nieuws voor Liverpool is dat doelman Alisson sinds 4 wedstrijden terug is.



Voor de rest weinig verrassingen. De drietand Salah-Mané-Firmino speelt. Jota wordt beloond voor zijn sterke prestaties van de afgelopen wedstrijden met een basisplaats. Waarschijnlijk naast Firmino of eenzaam in de spits. Wijnaldum en Henderson moet voor het evenwicht op het middenveld zorgen. Origi begint op de bank.

16:52 vooraf, 16 uur 52. Vijf wissels bij City in vergelijking met Champions Legue. We zien 5 andere namen bij de thuisploeg in vergelijking met de Champions League-match tegen Olympiakos. Gabriel Jesus start voor de tweede keer in de basis dit seizoen. Centraal achterin kiest Guardiola voor sterkhouders Dias en Laporte en op linksachter voor Cancelo. Mahrez, Zinchenko, Stones en Aké zijn daarvan het slachtoffer. Op het middenveld moet Foden zijn plaats afstaan aan Rodri. Met ook nog Gündogan op het middenveld betekent dat, dat Kevin De Bruyne zich als meest aanvallende man op het middenveld mag uitleven in een 4-3-3. . Vijf wissels bij City in vergelijking met Champions Legue We zien 5 andere namen bij de thuisploeg in vergelijking met de Champions League-match tegen Olympiakos. Gabriel Jesus start voor de tweede keer in de basis dit seizoen. Centraal achterin kiest Guardiola voor sterkhouders Dias en Laporte en op linksachter voor Cancelo. Mahrez, Zinchenko, Stones en Aké zijn daarvan het slachtoffer.



Op het middenveld moet Foden zijn plaats afstaan aan Rodri. Met ook nog Gündogan op het middenveld betekent dat, dat Kevin De Bruyne zich als meest aanvallende man op het middenveld mag uitleven in een 4-3-3.



16:29 - Vooraf Vooraf, 16 uur 29

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Ferrán Torres, Gabriel Jesus, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Ferrán Torres, Ilkay Gündogan, Rodri, Kevin De Bruyne, João Cancelo, Aymeric Laporte, Rúben Dias, Kyle Walker, Ederson

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Joe Gomez, Andrew Robertson, Diogo Jota, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Georginio Wijnaldum, Sadio Mané, Mohamed Salah Opstelling Liverpool Mohamed Salah, Sadio Mané, Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino, Jordan Henderson, Diogo Jota, Andrew Robertson, Joe Gomez, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Alisson