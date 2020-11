LIVE: Tielemans, Praet en Dendoncker vechten paars-wit getint duel uit

Fase per fase

41' Gele kaart voor Leander Dendoncker van Wolverhampton Wanderers tijdens eerste helft, minuut 41 Leander Dendoncker Wolverhampton Wanderers

40' Patricio met de knappe redding! Jamie Vardy zet zich opnieuw achter de bal, kiest nu voor de linkerhoek, maar deze keer is Patricio er wel goed bij. Knappe redding van de Portugees! . eerste helft, minuut 40. Patricio met de knappe redding! Jamie Vardy zet zich opnieuw achter de bal, kiest nu voor de linkerhoek, maar deze keer is Patricio er wel goed bij. Knappe redding van de Portugees!

39' eerste helft, minuut 39. Nieuwe strafschop Leicester! Leicester krijgt alweer een strafschop. Jones wordt ongelukkig onderuit gehaald in de zestien, Taylor wijst voor de tweede keer naar de stip. . Nieuwe strafschop Leicester! Leicester krijgt alweer een strafschop. Jones wordt ongelukkig onderuit gehaald in de zestien, Taylor wijst voor de tweede keer naar de stip.

36' eerste helft, minuut 36. Eerste hoekschop Wolves. Wolverhampton sleept er een eerste hoekschop uit. Die levert geen gevaar op, Dendoncker en co zijn op zoek naar zichzelf. . Eerste hoekschop Wolves Wolverhampton sleept er een eerste hoekschop uit. Die levert geen gevaar op, Dendoncker en co zijn op zoek naar zichzelf.

32' eerste helft, minuut 32. Fuchs met de streep. Fuchs onderstreept de dominantie van Leicester nog eens met een staalharde pegel van ver. Zijn schot zoeft anderhalve meter naast. . Fuchs met de streep Fuchs onderstreept de dominantie van Leicester nog eens met een staalharde pegel van ver. Zijn schot zoeft anderhalve meter naast.

27' eerste helft, minuut 27. Tielemans speelt Justin nog goed aan, maar de rechtsback zijn voorzet belandt in de handen van Patricio. Het is wachten op het eerste wapenfeit van Wolverhampton. . Tielemans speelt Justin nog goed aan, maar de rechtsback zijn voorzet belandt in de handen van Patricio. Het is wachten op het eerste wapenfeit van Wolverhampton.

24' eerste helft, minuut 24. Vardy snelt de hele linkerflank af, maar loopt zich vast op het einde. Ook Leicester haalt de angel uit de counter van Wolverhampton. . Vardy snelt de hele linkerflank af, maar loopt zich vast op het einde. Ook Leicester haalt de angel uit de counter van Wolverhampton.

21' eerste helft, minuut 21. Leider Leicester. Leicester City staat virtueel ook aan de leiding in de Premier League. Bij winst springt het met 18 punten over Tottenham (17 ptn). . Leider Leicester Leicester City staat virtueel ook aan de leiding in de Premier League. Bij winst springt het met 18 punten over Tottenham (17 ptn).

17' eerste helft, minuut 17.

16' eerste helft, minuut 16. Vardy zet penalty om! Jamie Vardy zet zich achter de elfmeter en stuurt doelman Patricio de verkeerde kant op! Leicester komt verdiend op voorsprong. . Vardy zet penalty om! Jamie Vardy zet zich achter de elfmeter en stuurt doelman Patricio de verkeerde kant op! Leicester komt verdiend op voorsprong.

16' eerste helft, minuut 16.

15' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 15 door Jamie Vardy van Leicester City. 1, 0. penalty Leicester City Wolverhampton Wanderers 43' 1 0

15' eerste helft, minuut 15.

13' Var. Scheidsrechter Taylor gaat naar de kant om de beelden te herbekijken. En hij geeft de penalty! . eerste helft, minuut 13. Var Scheidsrechter Taylor gaat naar de kant om de beelden te herbekijken. En hij geeft de penalty!

12' eerste helft, minuut 12. Praet vraagt strafschop. Dennis Praet probeert de bal voor doel te brengen en schiet daarbij een Wolves-hand aan. De scheidsrechter wacht af. . Praet vraagt strafschop Dennis Praet probeert de bal voor doel te brengen en schiet daarbij een Wolves-hand aan. De scheidsrechter wacht af.

11' eerste helft, minuut 11. Het middenveld is drukbezet momenteel, want daar speelt het gros van het spel zich voorlopig af. Veel duels, inzet, maar de weg naar doel is aan beide kanten goed afgezet. . Het middenveld is drukbezet momenteel, want daar speelt het gros van het spel zich voorlopig af. Veel duels, inzet, maar de weg naar doel is aan beide kanten goed afgezet.

6' eerste helft, minuut 6. Leicester start gretig en pitst er al meteen een eerste hoekschop uit. Maddison kan er evenwel geen ploegmaat mee vinden. . Leicester start gretig en pitst er al meteen een eerste hoekschop uit. Maddison kan er evenwel geen ploegmaat mee vinden.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Leicester en Wolverhampton zijn eraan begonnen in het King Power Stadium. De vorige 2 duels eindigden telkens op 0-0. Wordt er vandaag wel gescoord? . Aftrap! Leicester en Wolverhampton zijn eraan begonnen in het King Power Stadium. De vorige 2 duels eindigden telkens op 0-0. Wordt er vandaag wel gescoord?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:30 vooraf, 14 uur 30. 2018. Het is al geleden van augustus 2018 dat Leicester nog eens kon winnen tegen Wolverhampton in de Premier League. De afgelopen 3 wedstrijden sindsdien eindigden in een 4-3-verlies voor Leicester en twee brilscores. . 2018 Het is al geleden van augustus 2018 dat Leicester nog eens kon winnen tegen Wolverhampton in de Premier League. De afgelopen 3 wedstrijden sindsdien eindigden in een 4-3-verlies voor Leicester en twee brilscores.

14:22 vooraf, 14 uur 22. Opstellingen. Bij Leicester rekent coach Rodgers opnieuw op Tielemans en Praet op het middenveld. De Rode Duivels missen wel Castagne achteraan in de defensie, hij sukkelt nog steeds met een blessure. Bij Wolverhampton staat een andere Rode Duivel in de basis, Leander Dendoncker. Een onderonsje van voormalige Anderlecht-spelers dus. De thuisploeg kan overigens rekenen op goalgetter Vardy, terwijl de bezoekers hun Portugese spelmakers willen vinden. . Opstellingen Bij Leicester rekent coach Rodgers opnieuw op Tielemans en Praet op het middenveld. De Rode Duivels missen wel Castagne achteraan in de defensie, hij sukkelt nog steeds met een blessure. Bij Wolverhampton staat een andere Rode Duivel in de basis, Leander Dendoncker. Een onderonsje van voormalige Anderlecht-spelers dus.

De thuisploeg kan overigens rekenen op goalgetter Vardy, terwijl de bezoekers hun Portugese spelmakers willen vinden.

De 11 bij Leicester.

De 11 bij Wolverhampton.

14:17 vooraf, 14 uur 17. Leicester City - Wolverhampton. Met een vierde stek (15 ptn) ligt Leicester City momenteel op Champions League-koers. Maar de nummer 15 in de stand, Leeds United, telt maar 5 punten minder. Alles op een zakdoek dus in de Premier League. Het Wolverhampton (13 ptn) van Leander Dendoncker zou zomaar over Leicester kunnen springen met een zege tegen Tielemans en Praet. Volg de partij hier vanaf 15.00u. . Leicester City - Wolverhampton Met een vierde stek (15 ptn) ligt Leicester City momenteel op Champions League-koers. Maar de nummer 15 in de stand, Leeds United, telt maar 5 punten minder. Alles op een zakdoek dus in de Premier League.

Het Wolverhampton (13 ptn) van Leander Dendoncker zou zomaar over Leicester kunnen springen met een zege tegen Tielemans en Praet. Volg de partij hier vanaf 15.00u.

14:17 - Vooraf Vooraf, 14 uur 17

Opstelling Leicester City. Kasper Schmeichel, Jonny Evans, Wesley Fofana, Christian Fuchs, James Justin, Youri Tielemans, Nampalys Mendy, Luke Thomas, Dennis Praet, Jamie Vardy, James Maddison Opstelling Leicester City James Maddison, Jamie Vardy, Dennis Praet, Luke Thomas, Nampalys Mendy, Youri Tielemans, James Justin, Christian Fuchs, Wesley Fofana, Jonny Evans, Kasper Schmeichel

Opstelling Wolverhampton Wanderers. Rui Patrício, Willy Boly, Conor Coady, Max Kilman, Nélson Semedo, Rúben Neves, Leander Dendoncker, Rayan Aït-Nouri, Pedro Neto, Raúl Jiménez, Daniel Podence Opstelling Wolverhampton Wanderers Daniel Podence, Raúl Jiménez, Pedro Neto, Rayan Aït-Nouri, Leander Dendoncker, Rúben Neves, Nélson Semedo, Max Kilman, Conor Coady, Willy Boly, Rui Patrício