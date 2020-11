Ollie Watkins slaat weer toe: Arsenal slikt 0-3 in eigen huis

Aston Villa was de revelatie van de eerste speeldagen in de Premier League, maar nederlagen tegen Leeds United en Southampton zetten Aston Villa met de voeten op de grond.

Maar tegen Arsenal sloeg de motor van Aston Villa weer aan. Eerst werd een goal van McGinn nog afgekeurd, maar nog voor het halfuur ging Saka in de fout: hij vloerde zijn eigen doelman en Aston Villa stond op voorsprong.

In de tweede helft duwden de bezoekers het gaspedaal nog wat dieper in. Jack Grealish verdeelde het spel en Ollie Watkins maakte de doelpunten: 0-3. Watkins ruilde afgelopen zomer Brentford voor Aston Villa en was al goed voor 6 goals in de Premier League.