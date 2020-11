VIDEO: Na meer dan 7 jaar scoort Bale opnieuw voor winnend Tottenham

Na het debacle op de Bosuil begonJosé Mourinho tegen Brighton & Hove Albion met heel wat nieuwe jongens aan de wedstrijd, waaronder Toby Alderweireld centraal achterin.

Gareth Bale kreeg nog een plaatsje op de bank, voor Dele Alli, Serge Aurier, Davinson Sanchez, Carlos Vinicius en Steven Bergwijn zat dat er zelfs niet in. Zij vielen naast de wedstrijdselectie.

Na 13 minuten kreeg Tottenham een penalty op aangeven van de VAR. Harry Kane faalde niet vanaf elf meter.

Niet veel later claimde ook Leandro Trossard een strafschop, nu zag de VAR verrassend geen graten in de duidelijke trekfout van Matt Doherty.

De verdiende gelijkmaker kwam er na de rust toch. Tariq Lamptey rondde een knappe aanval van de bezoekers af. Er was veel protest bij de thuisploeg voor een overtreding op Emile Hojberg, maar afgekeurd werd het doelpunt niet.

In het slot gooide Mourinho Bale nog tussen de lijnen. Hij bedankte de Portugees meteen. Met zijn hoofd knikte hij de goede voorzet van Sergio Reguilon knap in doel, goed voor zijn eerste Tottenham-goal in meer dan 7 jaar tijd. Met drie punten erbij, is Tottenham voorlopig 2e in de Premier League.