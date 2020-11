Theatre of Nightmares: ook Arsenal komt winnen op Old Trafford

Manchester United doet het uitstekend in Europa, net als Arsenal, maar in de Premier League gaat het voorlopig minder goed. Zo kon het dit seizoen nog geen enkele keer de drie punten pakken in eigen huis in de competitie.

De topper tegen Arsenal had weinig om het lijf voor de rust. Willian raakte de lat voor de bezoekers, meer viel er niet te zien op Old Trafford.

Na de onderbreking bleef vooral United heel zwak acteren. Pogba was daar het exponent van met een domme overtreding in het strafschopgebied op Bellerin. Aubameyang pakte het cadeautje uit vanaf de stip, goed voor zijn eerste doelpunt na vijf duels zonder treffer.

Na de openingsgoal gooide Solskjaer nog Van de Beek en Cavani voor de leeuwen, maar ook dat aanvallende talent kon niets meer aan de achterstand doen. Al kwam Van de Beek er wel nog dichtbij, hij raakte de paal.

Arsenal doet dankzij de verdiende zege een zaakje in het klassement en springt naar de 7e plaats met 12 punten. Dat zijn er 4 minder dan leider Liverpool. United blijft 15e met amper 6 punten. Het speelde wel 1 wedstrijd minder.