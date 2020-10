Liverpool buigt snelle achterstand om en klimt naar leidersplaats

De defensie van Liverpool staat nog niet op punt dit seizoen want voor deze partij kreeg de landskampioen al goals om de oren. En tegen West Ham was het weer snel prijs. Gomez kopte een bal slecht weg, recht in de voeten van Pablo Fornals. Die knalde goed binnen: 1-0.

Zo begon Liverpool aan een inhaalrace. En die liep niet erg vlot. Net voor de rust tekende de thuisploeg pas voor een eerste schot tussen de palen en dat gebeurde dan nog vanaf de penaltystip. Salah zette de elfmeter wel netjes om en zo was alles weer in evenwicht aan de pauze.

Pas in het slot van de partij zorgde invaller Jota voor de verlossende winning goal na een lastige wedstrijd. Dankzij de drie punten komt Liverpool aan de leiding in de Premier League.