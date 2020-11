Tielemans ligt met 2 goals aan de basis van vlotte zege voor Leicester

Leeds had zich de voorbije weken als een verrijking van de Premier League gepresenteerd, maar het soms naïeve spel van de jongens van coach Bielsa werd door Leicester al na 121 seconden afgestraft. Barnes kon profiteren van een te zachte terugspeelbal.

Leicester-stormram was ook in het vervolg van de match zijn actieve zelve, maar een doelpunt scoren lukte niet meteen. Gelukkig was Tielemans gevolgd om de rebound binnen te prikken.

Leeds weigerde zijn aanvallende principes overboord te gooien en dat loonde kort na de rust met een goal van Dallas. Een comeback werd door Vardy zelf een kwartier voor tijd gefnuikt. Aangezien hij even later werd gewisseld, kreeg Tielemans in de extra tijd de kans om vanaf de penaltystip op knappe wijze zijn 2e van de avond te maken.