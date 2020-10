Geen goals in treurige topper tussen Manchester United en Chelsea

In het eerst halfuur gebeurde amper iets het vermelden waar. Vlak voor de rust zorgden Bruno Fernandes en Christian Pulisic dan toch nog voor opwinding. Marcus Rashford kreeg nog de beste kans, maar Edouard Mendy stak er nog een uitgestoken voet tussen.

Na de rust gooide United-coach Solskjaer aanwinst Edinson Cavani voor het eerst voor de leeuwen. De Uruguayaan scoorde bijna bij zijn eerste balcontact, maar mikte in het zijnet. Aan de overzijde zorgde Mateo Kovacic met zijn hoofd voor gevaar.

In de toegevoegde tijd leek United de drie punten thuis te houden. Rashford haalde knap uit, Mendy pakte uit met een geweldige redding. Het bleef 0-0.

United won geen enkele van zijn eerste drie thuiswedstrijden. Dat gebeurde voor het laatst in 1972. In het klassement is Chelsea voorlopig 6e, United pas 15e.