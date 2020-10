Liverpool knoopt weer aan met de zege dankzij Firmino en Jota

Na de 7-2-vernedering door Aston Villa en een gelijkspel in de stadsderby tegen Everton was Liverpool gebrand op een zege. Maar goed begon het niet aan de match tegen Sheffield.

Fabinho, de vervanger voor de geblesseerde Virgil van Dijk centraal achterin, ging in de fout in het eigen strafschopgebied en Sander Berge zette de penalty om: 0-1.

De bezoekers kwamen zelfs dicht bij een dubbele voorsprong, maar een eerste zege van het seizoen zat er niet in voor Sheffield. In de rebound maakte Firmino van dichtbij gelijk en na de rust kopte Jota de 2-1 in doel.

Salah, die ook al een doelpunt voor buitenspel zag afgekeurd worden door de VAR, zag de 3-1 op de paal strandden. Liverpool beent leider Everton voorlopig bij op kop van het klassement, Sheffield blijft zonder zege onderin hangen.