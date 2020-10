Wat kunnen de Leicester-Belgen op bezoek bij Arsenal?

Bij de thuisploeg staat Thomas Partey voor het eerst in de basis. De Ghanese middenvelder werd afgelopen zomer overgenomen van Atlético Madrid voor een slordige 50 miljoen euro. Op het middenveld krijgt hij vandaag steun van Dani Ceballos, die na blessureleed terugkeert in de basis.

vooraf, 20 uur . Topaankoop Partey voor het eerst in basis bij Arsenal. Bij de thuisploeg staat Thomas Partey voor het eerst in de basis. De Ghanese middenvelder werd afgelopen zomer overgenomen van Atlético Madrid voor een slordige 50 miljoen euro. Op het middenveld krijgt hij vandaag steun van Dani Ceballos, die na blessureleed terugkeert in de basis. .

19:26

vooraf, 19 uur 26. Leicester met 3 Belgen in de basis. Net als vorige week dropt Leicester-coach Brendan Rodgers zijn drie Belgen in de basis. Castagne mag opnieuw de rechterflank afdweilen, terwijl Praet en Tielemans het centrale duo vormen. Leicester begon furieus aan het nieuwe seizoen in Engeland met een 9 op 9, 12 gescoorde doelpunten en een stuntzege op Manchester City (2-5). Nadien vielen de Foxes wat van hun wolk, met twee nederlagen op rij. Een zege tegen Arsenal zou hen opnieuw in het zog van leider Everton brengen. .