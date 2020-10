VIDEO: Invaller Vardy schenkt Leicester 3 gevleide punten tegen Arsenal

Leicester was furieus aan de competitie begonnen met een 9 op 9 en een stuntzege tegen Man.City (2-5), maar de Foxes vielen nadien van hun wolk met twee nederlagen op rij. Coach Brendan Rodgers rekende vanaf de aftrap opnieuw op zijn drie Belgen: Tielemans, Praet en Castagne.

Met Arsenal - Leicester stond er een interessante match geprogrammeerd op zondagavond in de Premier League. Thuisploeg Arsenal kampeerde na 5 speeldagen in de middenmoot, maar ontving met Leicester wel een ploeg waar ze thuis al sinds 1973 niet meer van hadden verloren.

Arsenal laat het liggen in eerste helft

Arsenal voetbalde voor de rust een handvol kansen bij elkaar. Verdedigers Luiz en Tierney strooiden met scherpe passes, maar hun spitsen Aubameyang en Lacazette deden er niets mee. Aan de overkant viel Arsenal-doelman Leno, die 45 minuten lang geen Fox had gezien, bijna in slaap.

De wedstrijd leek perfect te beginnen voor Arsenal. Na drie minuten werkte Lacazette een hoekschop tegen de touwen, maar het feestje ging niet door omdat de lijnrechter gevlagd had. Een goede waarschuwing voor Leicester zou je denken, maar de bezoekers bleven mak acteren.

Vardy slaat toe bij eerste en enige kans van de Foxes

De tweede helft leek aanvankelijk van hetzelfde laken een broek, maar ook bij Arsenal slopen de slordigheden in het spel. De thuisploeg liet één noemenswaardige kans optekenen na de rust, maar Schmeichel had een goede parade in huis op de heerlijke volley van Bellerin.

We leken op een kleurloos gelijkspel af te steven in het Emirates Stadium tot tien minuten voor tijd de onvermijdelijke Jamie Vardy zijn moment gekomen zag. Die spits, die op het uur Praet was komen vervangen, scoorde bij de eerste de beste kans voor Leicester.

Een slotoffensief van Arsenal bleef uit, waardoor Leicester een gevleide driepunter pakt. De Foxes hijsen zich daarmee naar een gedeelde 3e plaats in de stand. Arsenal blijft ter plaatste trappelen en staat in de middenmoot op plek 10.