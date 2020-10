LIVE: Wat kunnen de Leicester-Belgen op bezoek bij Arsenal?

78' tweede helft, minuut 78. De wedstrijd gaat nu goed op en neer, maar de kwaliteit van het spel blijft bedenkelijk. Een schoonheidsprijs zal deze partij alvast niet winnen. . De wedstrijd gaat nu goed op en neer, maar de kwaliteit van het spel blijft bedenkelijk. Een schoonheidsprijs zal deze partij alvast niet winnen.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Leicester City, Cengiz Ünder erin, Harvey Barnes eruit wissel Harvey Barnes Cengiz Ünder

74' Gele kaart voor Jonny Evans van Leicester City tijdens tweede helft, minuut 74 Jonny Evans Leicester City

72' tweede helft, minuut 72. Arsenal slaagt er voorlopig niet in om de goede lijn van de eerste helft door te trekken. Het spel is nu ook bij de thuisploeg slordig geworden. De bezoekers voelen dat er ook voor hen misschien nog iets in zit. . Arsenal slaagt er voorlopig niet in om de goede lijn van de eerste helft door te trekken. Het spel is nu ook bij de thuisploeg slordig geworden. De bezoekers voelen dat er ook voor hen misschien nog iets in zit.

68' tweede helft, minuut 68. Schmeichel houdt Bellerin van knap doelpunt. Plots is Arsenal daar nog eens. Bellerin neemt vanop 20 meter een bal op de slof, maar Schmeichel houdt met een goede reactie de Spanjaard van een wereldgoal. . Schmeichel houdt Bellerin van knap doelpunt Plots is Arsenal daar nog eens. Bellerin neemt vanop 20 meter een bal op de slof, maar Schmeichel houdt met een goede reactie de Spanjaard van een wereldgoal.

67' Gele kaart voor James Maddison van Leicester City tijdens tweede helft, minuut 67 James Maddison Leicester City

67' tweede helft, minuut 67. Ondertussen is Saka naar de kant gehaald. Hij wordt vervangen door Nicolas Pépé, de man van 80 miljoen die voorlopig nog niet echt kon overtuigen in Londen. . Ondertussen is Saka naar de kant gehaald. Hij wordt vervangen door Nicolas Pépé, de man van 80 miljoen die voorlopig nog niet echt kon overtuigen in Londen.

66' tweede helft, minuut 66. Als Leicester vandaag weet te winnen van de Gunners, dan breekt het niet alleen de reeks van 27 matchen zonder overwinning op Arsenal, maar dan schenkt het coach Brendan Rodgers ook zijn 300e zege als trainer. Voorlopig is dat nog niet echt een motivatie gebleken voor de Foxes. . Als Leicester vandaag weet te winnen van de Gunners, dan breekt het niet alleen de reeks van 27 matchen zonder overwinning op Arsenal, maar dan schenkt het coach Brendan Rodgers ook zijn 300e zege als trainer. Voorlopig is dat nog niet echt een motivatie gebleken voor de Foxes.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Arsenal, Nicolas Pépé erin, Bukayo Saka eruit wissel Bukayo Saka Nicolas Pépé

61' tweede helft, minuut 61. Praet naar de kant. Voor Dennis Praet zit de wedstrijd er na een uurtje al op. De Rode Duivel had het moeilijk vandaag op het middenveld. Met Jamie Vardy gooit Brendan Rodgers zijn joker in de strijd. . Praet naar de kant Voor Dennis Praet zit de wedstrijd er na een uurtje al op. De Rode Duivel had het moeilijk vandaag op het middenveld. Met Jamie Vardy gooit Brendan Rodgers zijn joker in de strijd.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Leicester City, Jamie Vardy erin, Dennis Praet eruit wissel Dennis Praet Jamie Vardy

58' tweede helft, minuut 58. De wedstrijd ligt meer en meer stil na enkele onnodige fouten. Nu is het Lacazette die in de rug van Evans springt. De Franse spits krijgt een gele kaart, de vijfde al deze wedstrijd. . De wedstrijd ligt meer en meer stil na enkele onnodige fouten. Nu is het Lacazette die in de rug van Evans springt. De Franse spits krijgt een gele kaart, de vijfde al deze wedstrijd.

57' Gele kaart voor Alexandre Lacazette van Arsenal tijdens tweede helft, minuut 57 Alexandre Lacazette Arsenal

54' tweede helft, minuut 54. Maddison probeert het vanop 50m. Leicester heeft offensief nog niets klaargespeeld vandaag, dus probeert James Maddison het maar zelf te forceren. De nummer 10 van de Foxes haalt - à la Kemar Roofe - uit van aan de middenlijn. Leno kan de bal echter simpel plukken. . Maddison probeert het vanop 50m Leicester heeft offensief nog niets klaargespeeld vandaag, dus probeert James Maddison het maar zelf te forceren. De nummer 10 van de Foxes haalt - à la Kemar Roofe - uit van aan de middenlijn. Leno kan de bal echter simpel plukken.

52' tweede helft, minuut 52. Saka wordt aangespeeld door Partey, maar de winger wordt meteen aangepakt door Fofana. Een stevige fout van de Fransman, die daarvoor beboet wordt met geel. . Saka wordt aangespeeld door Partey, maar de winger wordt meteen aangepakt door Fofana. Een stevige fout van de Fransman, die daarvoor beboet wordt met geel.

52' Gele kaart voor Wesley Fofana van Leicester City tijdens tweede helft, minuut 52 Wesley Fofana Leicester City

50' tweede helft, minuut 50. Blessure Luiz. David Luiz, die aan een goede wedstrijd bezig was, gaat neer en grijpt naar zijn hamstrings. De Braziliaan kan niet verder en wordt naar de kant gehaald. Arteta brengt dan maar cultheld Mustafi in de plaats. . Blessure Luiz David Luiz, die aan een goede wedstrijd bezig was, gaat neer en grijpt naar zijn hamstrings. De Braziliaan kan niet verder en wordt naar de kant gehaald. Arteta brengt dan maar cultheld Mustafi in de plaats.

49' tweede helft, minuut 49. Vervanging bij Arsenal, Shkodran Mustafi erin, David Luiz eruit wissel David Luiz Shkodran Mustafi

46' tweede helft, minuut 46. Daar gaan we weer. De bal rolt opnieuw in het Emirates Stadium. Weet Arsenal in de tweede helft de goal wel te vinden of herpakt Leicester zich? . Daar gaan we weer De bal rolt opnieuw in het Emirates Stadium. Weet Arsenal in de tweede helft de goal wel te vinden of herpakt Leicester zich?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:05 rust, 21 uur 05. Rusten geblazen. De eerste helft in Arsenal-Leicester heeft nog geen doelpunten opgeleverd. Arsenal was veruit de betere ploeg en wist enkele keren gevaarlijk te zijn. Leicester daarentegen liep de hele wedstrijd achter de feiten aan en kwam nog niet in de buurt van Leno. . Rusten geblazen De eerste helft in Arsenal-Leicester heeft nog geen doelpunten opgeleverd. Arsenal was veruit de betere ploeg en wist enkele keren gevaarlijk te zijn. Leicester daarentegen liep de hele wedstrijd achter de feiten aan en kwam nog niet in de buurt van Leno.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Leicester heeft niets gecreëerd in deze eerste helft. Het plan van Rodgers om zonder echte spits te spelen heeft niet goed uitgepakt. Wellicht zal de Leicester-coach beroep doen op Jamie Vardy om in de tweede helft voor een andere dynamiek te zorgen. . Leicester heeft niets gecreëerd in deze eerste helft. Het plan van Rodgers om zonder echte spits te spelen heeft niet goed uitgepakt. Wellicht zal de Leicester-coach beroep doen op Jamie Vardy om in de tweede helft voor een andere dynamiek te zorgen.

45' eerste helft, minuut 45. 2 minuten extra tijd. Ref Pawson telt er 2 minuten extra bij. Krijgen we nog een doelpunt voor de rust? . 2 minuten extra tijd Ref Pawson telt er 2 minuten extra bij. Krijgen we nog een doelpunt voor de rust?

42' eerste helft, minuut 42. Tielemans op de bon. Arsenal krijgt een goede countermogelijkheid via Saka, maar Tielemans breekt de tegenstoot vakkundig af. Weg kans voor Arsenal en een gele kaart onder de neus van de Rode Duivel. . Tielemans op de bon Arsenal krijgt een goede countermogelijkheid via Saka, maar Tielemans breekt de tegenstoot vakkundig af. Weg kans voor Arsenal en een gele kaart onder de neus van de Rode Duivel.

41' Gele kaart voor Youri Tielemans van Leicester City tijdens eerste helft, minuut 41 Youri Tielemans Leicester City

40' eerste helft, minuut 40. Na 40 minuten wedstrijd is Leicester nog niet in de buurt van Arsenal-goalie Leno geweest. Brendan Rodgers zal beseffen dat het in de tweede helft anders moet, wil hij vandaag iets rapen. . Na 40 minuten wedstrijd is Leicester nog niet in de buurt van Arsenal-goalie Leno geweest. Brendan Rodgers zal beseffen dat het in de tweede helft anders moet, wil hij vandaag iets rapen.



35' eerste helft, minuut 35. Fofana gaat neer na een stevig duel met Lacazette. De youngster moet even verzorgd worden maar lijkt weer verder te kunnen. . Fofana gaat neer na een stevig duel met Lacazette. De youngster moet even verzorgd worden maar lijkt weer verder te kunnen.

32' Gele kaart voor Christian Fuchs van Leicester City tijdens eerste helft, minuut 32 Christian Fuchs Leicester City

30' eerste helft, minuut 30. Daar is Arsenal nog eens, opnieuw via Tierney. De Schot zet opnieuw goed voor, maar Lacazette kan er niet bij. Even is er twijfel of Fuchs de bal niet met de hand wegwerkte, maar ref Pawson laat begaan. . Daar is Arsenal nog eens, opnieuw via Tierney. De Schot zet opnieuw goed voor, maar Lacazette kan er niet bij. Even is er twijfel of Fuchs de bal niet met de hand wegwerkte, maar ref Pawson laat begaan.

30' Gele kaart voor Héctor Bellerín van Arsenal tijdens eerste helft, minuut 30 Héctor Bellerín Arsenal

26' eerste helft, minuut 26. Het wedstrijdbeeld na 25 minuten spelen is duidelijk. Arsenal heeft de bal en probeert geduldig naar openingen te zoeken, Leicester plooit terug en loert op de counter. Met de snelheid van Barnes en Castagne (en ook nog Jamie Vardy op de bank) hebben de Foxes daar alvast de juiste pionnen voor. . Het wedstrijdbeeld na 25 minuten spelen is duidelijk. Arsenal heeft de bal en probeert geduldig naar openingen te zoeken, Leicester plooit terug en loert op de counter. Met de snelheid van Barnes en Castagne (en ook nog Jamie Vardy op de bank) hebben de Foxes daar alvast de juiste pionnen voor.

23' eerste helft, minuut 23. Meteen na het kansje voor Saka is Arsenal daar opnieuw. Tierney gaat knap voorbij Castagne en zet voor, maar Aubameyang kopt de bal ruim over. Arsenal is de beste ploeg in dit eerste wedstrijdkwart. . Meteen na het kansje voor Saka is Arsenal daar opnieuw. Tierney gaat knap voorbij Castagne en zet voor, maar Aubameyang kopt de bal ruim over. Arsenal is de beste ploeg in dit eerste wedstrijdkwart.

21' eerste helft, minuut 21. Eindelijk nog eens een kans(je). Xhaka stuurt Lacazette diep met een goede bal. De Arsenal-spits houdt de bal bij en wacht op de inlopende Saka. Het jonkie drukt af vanuit een schuine hoek, maar Schmeichel heeft er geen moeite mee. . Eindelijk nog eens een kans(je) Xhaka stuurt Lacazette diep met een goede bal. De Arsenal-spits houdt de bal bij en wacht op de inlopende Saka. Het jonkie drukt af vanuit een schuine hoek, maar Schmeichel heeft er geen moeite mee.

17' eerste helft, minuut 17. Leicester heeft het moeilijk met de druk van thuisploeg en moet voorlopig de wedstrijd ondergaan. Buiten de kans voor Bellerin heeft Arsenal wel nog niet veel met zijn overwicht gedaan. . Leicester heeft het moeilijk met de druk van thuisploeg en moet voorlopig de wedstrijd ondergaan. Buiten de kans voor Bellerin heeft Arsenal wel nog niet veel met zijn overwicht gedaan.

15' eerste helft, minuut 15. Luiz zit goed in de wedstrijd en trapt opnieuw met chirurgische precisie een lange bal. Tierney neemt aan en dwingt een hoekschop af. . Luiz zit goed in de wedstrijd en trapt opnieuw met chirurgische precisie een lange bal. Tierney neemt aan en dwingt een hoekschop af.

11' eerste helft, minuut 11. Luiz met een heerlijke pass. David Luiz is de laatste jaren vaker in de negatieve dan in de positieve zin opgevallen, maar de Braziliaan toont dat hij nog steeds kan voetballen. Hij dropt een lange bal perfect in de loop van Bellerin, maar de Spanjaard heeft te veel tijd nodig om af te drukken. . Luiz met een heerlijke pass David Luiz is de laatste jaren vaker in de negatieve dan in de positieve zin opgevallen, maar de Braziliaan toont dat hij nog steeds kan voetballen. Hij dropt een lange bal perfect in de loop van Bellerin, maar de Spanjaard heeft te veel tijd nodig om af te drukken.

9' eerste helft, minuut 9. Tielemans begaat een foutje aan de rand van zestien. Arsenal krijgt een vrije trap vanop een interessante plek, maar Xhaka krijgt de bal niet voorbij de blauwe muur. . Tielemans begaat een foutje aan de rand van zestien. Arsenal krijgt een vrije trap vanop een interessante plek, maar Xhaka krijgt de bal niet voorbij de blauwe muur.

7' eerste helft, minuut 7. Leicester heeft het hoofd koel gehouden na het afgekeurde doelpunt van de thuisploeg en houdt nu de bal in de ploeg. Mocht u het nog niet weten: zoek niet naar Jamie Vardy, want de doelpuntenmachine zit op de bank. . Leicester heeft het hoofd koel gehouden na het afgekeurde doelpunt van de thuisploeg en houdt nu de bal in de ploeg. Mocht u het nog niet weten: zoek niet naar Jamie Vardy, want de doelpuntenmachine zit op de bank.

4' eerste helft, minuut 4. Openingsgoal meteen afgekeurd. Arsenal lijkt na drie minuten al op voorsprong te komen. Lacazette werkt na geharrewar een hoekschop binnen, maar de ljinrechter vlagt voor buitenspel. Leicester komt met de schrik vrij. . Openingsgoal meteen afgekeurd Arsenal lijkt na drie minuten al op voorsprong te komen. Lacazette werkt na geharrewar een hoekschop binnen, maar de ljinrechter vlagt voor buitenspel. Leicester komt met de schrik vrij.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! We zijn eraan begonnen. Helpen de Leicester-Belgen hun team aan een eerste Premier League-zege ooit op bezoek bij Arsenal? . De bal rolt! We zijn eraan begonnen. Helpen de Leicester-Belgen hun team aan een eerste Premier League-zege ooit op bezoek bij Arsenal?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:15 vooraf, 20 uur 15. De spelers staan klaar. Zo dadelijk beginnen we eraan. . De spelers staan klaar. Zo dadelijk beginnen we eraan.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Statistiek. Sinds de oprichting van de Premier League in 1992 kon Leicester nog nooit winnen op bezoek bij Arsenal. In 14 confrontaties verloren de Foxes maar liefst 12 keer en speelden ze 2 keer gelijk. Maar het kan nog straffer: in de laatste 27 keren dat Leicester op bezoek kwam bij Arsenal (over alle competities heen) konden de Foxes geen enkele keer winnen. Brengen ze daar vanavond verandering in? . Statistiek Sinds de oprichting van de Premier League in 1992 kon Leicester nog nooit winnen op bezoek bij Arsenal. In 14 confrontaties verloren de Foxes maar liefst 12 keer en speelden ze 2 keer gelijk.

Maar het kan nog straffer: in de laatste 27 keren dat Leicester op bezoek kwam bij Arsenal (over alle competities heen) konden de Foxes geen enkele keer winnen. Brengen ze daar vanavond verandering in?



20:00 vooraf, 20 uur . Topaankoop Partey voor het eerst in basis bij Arsenal. Bij de thuisploeg staat Thomas Partey voor het eerst in de basis. De Ghanese middenvelder werd afgelopen zomer overgenomen van Atlético Madrid voor een slordige 50 miljoen euro. Op het middenveld krijgt hij vandaag steun van Dani Ceballos, die na blessureleed terugkeert in de basis. . Topaankoop Partey voor het eerst in basis bij Arsenal Bij de thuisploeg staat Thomas Partey voor het eerst in de basis. De Ghanese middenvelder werd afgelopen zomer overgenomen van Atlético Madrid voor een slordige 50 miljoen euro. Op het middenveld krijgt hij vandaag steun van Dani Ceballos, die na blessureleed terugkeert in de basis.

19:18 vooraf, 19 uur 18. Leicester met 3 Belgen in de basis. Net als vorige week dropt Leicester-coach Brendan Rodgers zijn drie Belgen in de basis. Castagne mag opnieuw de rechterflank afdweilen, terwijl Praet en Tielemans het centrale duo vormen. Leicester begon furieus aan het nieuwe seizoen in Engeland met een 9 op 9, 12 gescoorde doelpunten en een stuntzege op Manchester City (2-5). Nadien vielen de Foxes wat van hun wolk, met twee nederlagen op rij. Een zege tegen Arsenal zou hen opnieuw in het zog van leider Everton brengen. . Leicester met 3 Belgen in de basis Net als vorige week dropt Leicester-coach Brendan Rodgers zijn drie Belgen in de basis. Castagne mag opnieuw de rechterflank afdweilen, terwijl Praet en Tielemans het centrale duo vormen.

Leicester begon furieus aan het nieuwe seizoen in Engeland met een 9 op 9, 12 gescoorde doelpunten en een stuntzege op Manchester City (2-5). Nadien vielen de Foxes wat van hun wolk, met twee nederlagen op rij. Een zege tegen Arsenal zou hen opnieuw in het zog van leider Everton brengen.

19:15 - Vooraf Vooraf, 19 uur 15

Opstelling Arsenal. Bernd Leno, Héctor Bellerín, David Luiz, Gabriel, Kieran Tierney, Dani Ceballos, Thomas Partey, Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Bukayo Saka Opstelling Arsenal Bukayo Saka, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Granit Xhaka, Thomas Partey, Dani Ceballos, Kieran Tierney, Gabriel, David Luiz, Héctor Bellerín, Bernd Leno

Opstelling Leicester City. Kasper Schmeichel, Timothy Castagne, Wesley Fofana, Jonny Evans, Christian Fuchs, Dennis Praet, Youri Tielemans, Nampalys Mendy, James Justin, Harvey Barnes, James Maddison Opstelling Leicester City James Maddison, Harvey Barnes, James Justin, Nampalys Mendy, Youri Tielemans, Dennis Praet, Christian Fuchs, Jonny Evans, Wesley Fofana, Timothy Castagne, Kasper Schmeichel