VIDEO: Invaller Bale ziet Spurs 3-0 nog vergooien na dol slot tegen West Ham

Wat een manier om in de 95e minuut gelijk te maken:

Bale valt in bij 3-0, West Ham maakt gelijk in laatste 15 minuten

De Tottenham-fans kregen voor de wedstrijd tegen West Ham goed nieuws van coach Mourinho. Gareth Bale, die de afgelopen mercato na 7 seizoenen in Madrid terugkeerde naar het vertrouwde nest, zat in de selectie en was wedstrijdfit.

De Spurs begonnen ook uitstekend aan de partij. Heung-Min Son had nog geen minuut nodig om op assist van maatje Harry Kane de score te openen. Kane wou zelf niet achterblijven en leek de wedstrijd op het kwartier al te beslissen met twee doelpunten: 3-0 na zestien minuten.

Tottenham leek freewheelend op de zege af te stevenen, dus zag Mourinho twintig minuten voor tijd het moment geschikt voor de comeback van Gareth Bale in een Tottenham-shirt.

Maar tien minuten voor tijd zag invaller Bale hoe zijn ploeg plotseling als een kaartenhuisje in elkaar stuikte. Balbuena en een owngoal van Sanchez brachten West Ham terug in de partij en diep in de extra tijd maakte Lanzini de onwaarschijnlijke comeback compleet.

Een zware dobber voor Tottenham, dat twee belangrijke punten in rook ziet opgaan. De Spurs staan na vijf speeldagen zesde, op vijf punten van leider Everton. Ook West Ham kampeert in de subtop, op een achtste plaats.