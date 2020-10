LIVE: Sterling hijst City op voorsprong in topper tegen Arsenal

70' tweede helft, minuut 70. Lacazette moet de match openbreken. Arteta heeft genoeg gezien en brengt Alexandre Lacazette in het veld. De topschutter van de Gunners met 3 goals moet de netten doen trillen. . Lacazette moet de match openbreken Arteta heeft genoeg gezien en brengt Alexandre Lacazette in het veld. De topschutter van de Gunners met 3 goals moet de netten doen trillen.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Arsenal, Alexandre Lacazette erin, Willian eruit wissel Willian Alexandre Lacazette

68' tweede helft, minuut 68. Saka is de meest bedrijvige speler op het veld. De 19-jarige aanvaller van Arsenal wordt neergehaald door Ruben Dias. . Saka is de meest bedrijvige speler op het veld. De 19-jarige aanvaller van Arsenal wordt neergehaald door Ruben Dias.

68' Gele kaart voor Rúben Dias van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 68 Rúben Dias Manchester City

66' tweede helft, minuut 66. Aguero mag gaan rusten. Voor Sergio Aguero zit de wedstrijd erop. Hij was onzichtbaar in de tweede helft . Gundogan is zijn vervanger. . Aguero mag gaan rusten Voor Sergio Aguero zit de wedstrijd erop. Hij was onzichtbaar in de tweede helft . Gundogan is zijn vervanger.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Manchester City, Ilkay Gündogan erin, Sergio Agüero eruit wissel Sergio Agüero Ilkay Gündogan

63' Gele kaart voor João Cancelo van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 63 João Cancelo Manchester City

60' tweede helft, minuut 60. Mist City De Bruyne? De Citizens eisen de bal op, maar het ontbreekt de ploeg van Pep Guardiola aan inspiratie om het lage blok van Arsenal te omzeilen. Mist de thuisploeg onze landgenoot op het middenveld? . Mist City De Bruyne? De Citizens eisen de bal op, maar het ontbreekt de ploeg van Pep Guardiola aan inspiratie om het lage blok van Arsenal te omzeilen. Mist de thuisploeg onze landgenoot op het middenveld?

54' tweede helft, minuut 54. Het tempo is gezapig. De thuisploeg heeft het balbezit. Verder dan een schotje van Mahrez komt Manchester City niet. . Het tempo is gezapig. De thuisploeg heeft het balbezit. Verder dan een schotje van Mahrez komt Manchester City niet.

47' tweede helft, minuut 47. Pepe kopt en botst. Arsenal wil iets tonen in de tweede helft. Een hoge bal belandt bij Pepe, die kopt en komt onzacht in contact met de City-verdediging. Hij lijkt voort te kunnen. . Pepe kopt en botst Arsenal wil iets tonen in de tweede helft. Een hoge bal belandt bij Pepe, die kopt en komt onzacht in contact met de City-verdediging. Hij lijkt voort te kunnen.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Geen wissels bij aanvang van de tweede helft. Heeft Mikel Arteta zijn manschappen kunnen inspireren tijdens de rust? . Tweede helft Geen wissels bij aanvang van de tweede helft. Heeft Mikel Arteta zijn manschappen kunnen inspireren tijdens de rust?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:17 rust, 19 uur 17. Rust: 1-0. Manchester City mag met een voorsprong de kleedkamer in. De thuisploeg had de controle over de wedstrijd, al was Arsenal nog gevaarlijk net voor de pauze. . Rust: 1-0 Manchester City mag met een voorsprong de kleedkamer in. De thuisploeg had de controle over de wedstrijd, al was Arsenal nog gevaarlijk net voor de pauze.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' 1 minuutje extra. Arsenal krijgt nog een minuut om de bordjes op gelijke hoogte te brengen in de eerste helft. . eerste helft, minuut 46. 1 minuutje extra Arsenal krijgt nog een minuut om de bordjes op gelijke hoogte te brengen in de eerste helft.

41' Buitenspel. Arsenal is dreigender de jongste minuten. Aubameyang komt alleen voor Ederson en wordt afgevlagd. Uit de herhaling blijkt dat hij niet buitenspel stond. Ederson pakte uit met een goede redding, waardoor een discussie over buitenspel vermeden werd. . eerste helft, minuut 41. Buitenspel Arsenal is dreigender de jongste minuten. Aubameyang komt alleen voor Ederson en wordt afgevlagd. Uit de herhaling blijkt dat hij niet buitenspel stond. Ederson pakte uit met een goede redding, waardoor een discussie over buitenspel vermeden werd.

39' Ederson met zijn schouder. Saka is de bedrijvigste speler bij de bezoekers. Hij probeert de bal naar de verste hoek te draaien, maar de schouder van Ederson voorkomt de gelijkmaker. . eerste helft, minuut 39. Ederson met zijn schouder Saka is de bedrijvigste speler bij de bezoekers. Hij probeert de bal naar de verste hoek te draaien, maar de schouder van Ederson voorkomt de gelijkmaker.

39' eerste helft, minuut 39. De thuisploeg is heer en meester in het Etihad Stadium. Daar wil Arsenal verandering in brengen. . De thuisploeg is heer en meester in het Etihad Stadium. Daar wil Arsenal verandering in brengen.

34' Foden raakt niet voorbij Leno. Foden staat na een pas van Aguero alleen voor Leno. In de heruitgave van het duel tussen de middenvelder en de keeper, haalt de Duitser alweer de bovenhand. . eerste helft, minuut 34. Foden raakt niet voorbij Leno Foden staat na een pas van Aguero alleen voor Leno. In de heruitgave van het duel tussen de middenvelder en de keeper, haalt de Duitser alweer de bovenhand.

32' eerste helft, minuut 32. Sterling voelt zich goed op het veld. Bij afwezigheid van Kevin De Bruyne lijkt hij City op sleeptouw te nemen. . Sterling voelt zich goed op het veld. Bij afwezigheid van Kevin De Bruyne lijkt hij City op sleeptouw te nemen.

27' Mahrez test voetenwerk Leno. Mahrez, alweer hij, dribbelt in de zestien van Arsenal. Hij schiet laag en hard, Leno laat zien dat hij over goed voetenwerk beschikt. . eerste helft, minuut 27. Mahrez test voetenwerk Leno Mahrez, alweer hij, dribbelt in de zestien van Arsenal. Hij schiet laag en hard, Leno laat zien dat hij over goed voetenwerk beschikt.

26' eerste helft, minuut 26. Arsenal dringt aan. Na een afgeblokt schot van Tierney komt de bal bij Willian. Die zet voor, maar Pepe kopt de bal ver naast. . Arsenal dringt aan Na een afgeblokt schot van Tierney komt de bal bij Willian. Die zet voor, maar Pepe kopt de bal ver naast.

25' Reactie Arsenal. Arsenal reageert op de achterstand. Saka slalomt zich een weg door de City-defensie en besluit op Ederson. . eerste helft, minuut 25. Reactie Arsenal Arsenal reageert op de achterstand. Saka slalomt zich een weg door de City-defensie en besluit op Ederson.

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Raheem Sterling van Manchester City. 1, 0. goal Manchester City Arsenal 72' 1 0

23' eerste helft, minuut 23. Sterling opent de debatten. Na een snelle omschakeling komt de bal bij Aguero. Die opent naar Foden en trapt op Leno. In de herneming schiet Sterling wel raak. . Sterling opent de debatten Na een snelle omschakeling komt de bal bij Aguero. Die opent naar Foden en trapt op Leno. In de herneming schiet Sterling wel raak.

20' eerste helft, minuut 20. Een echt spektakel levert de topper nog niet op. De wedstrijd is gesloten, grote kansen blijven uit. . Een echt spektakel levert de topper nog niet op. De wedstrijd is gesloten, grote kansen blijven uit.

15' eerste helft, minuut 15. Rodri gaat opzichtig aan Saka hangen. De Spanjaard ontvangt de eerste gele kaart van de match. . Rodri gaat opzichtig aan Saka hangen. De Spanjaard ontvangt de eerste gele kaart van de match.

14' Gele kaart voor Rodri van Manchester City tijdens eerste helft, minuut 14 Rodri Manchester City

10' eerste helft, minuut 10. Beide ploegen houden de wedstrijd gesloten. De bal gaat goed rond bij de thuisploeg. Een opening vinden lukt voorlopig niet. . Beide ploegen houden de wedstrijd gesloten. De bal gaat goed rond bij de thuisploeg. Een opening vinden lukt voorlopig niet.

6' eerste helft, minuut 6. Eerste keer Aguero. Mahrez versnelt en zet voor. Aguero kan koppen, maar zijn poging zeilt hoog over het doel. . Eerste keer Aguero Mahrez versnelt en zet voor. Aguero kan koppen, maar zijn poging zeilt hoog over het doel.

3' eerste helft, minuut 3. City neemt meteen het initiatief. Na een slap schot van Mahrez, domineren ze het balbezit. . City neemt meteen het initiatief. Na een slap schot van Mahrez, domineren ze het balbezit.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:31 eerste helft, 18 uur 31. Aftrap! De bal rolt in Manchester. Houdt City de 3 punten thuis tegen Arsenal? . Aftrap! De bal rolt in Manchester. Houdt City de 3 punten thuis tegen Arsenal?



18:28 vooraf, 18 uur 28. Aguero maakt rentree. Manchester City kan opnieuw rekenen op topschutter Sergio Aguero. Die speelde in juni zijn laatste wedstrijd. Maakt hij het verschil vandaag? . Aguero maakt rentree Manchester City kan opnieuw rekenen op topschutter Sergio Aguero. Die speelde in juni zijn laatste wedstrijd. Maakt hij het verschil vandaag?

18:26 vooraf, 18 uur 26. Manchester City kende een slechte start in de Premier League. Met 4 op 9 dreigen ze de aansluiting met de top te verliezen. . Manchester City kende een slechte start in de Premier League. Met 4 op 9 dreigen ze de aansluiting met de top te verliezen.

18:10 vooraf, 18 uur 10. Arsenal rekent op snelheid voorin. Met het aanvallende trio Aubameyang, Pepe en Willian rekent manager Mikel Arteta op snelle tegenprikken. Nieuwkomer Thomas Partey start op de bank. . Arsenal rekent op snelheid voorin Met het aanvallende trio Aubameyang, Pepe en Willian rekent manager Mikel Arteta op snelle tegenprikken. Nieuwkomer Thomas Partey start op de bank.

18:07 vooraf, 18 uur 07. Silva en Foden moeten voor creativiteit zorgen. Bij afwezigheid van Kevin De Bruyne kiest Pep Guardiola voor Phil Foden en Bernardo Silva op het middenveld. Zij moeten de Belgische draaischijf doen vergeten tegen Arsenal. . Silva en Foden moeten voor creativiteit zorgen Bij afwezigheid van Kevin De Bruyne kiest Pep Guardiola voor Phil Foden en Bernardo Silva op het middenveld. Zij moeten de Belgische draaischijf doen vergeten tegen Arsenal.

14:46 vooraf, 14 uur 46. Ik denk niet dat de blessure van Kevin De Bruyne heel ernstig is, maar hij zal toch enkele weken niet kunnen spelen. City-trainer Pep Guardiola. Ik denk niet dat de blessure van Kevin De Bruyne heel ernstig is, maar hij zal toch enkele weken niet kunnen spelen. City-trainer Pep Guardiola

14:43 vooraf, 14 uur 43. Geen De Bruyne bij City. Kevin De Bruyne zal morgen niet te zien zijn in de topper tussen Manchester City en Arsenal. Op zijn persbabbel bevestigde City-coach Pep Guardiola dat zijn draaischijf niet beschikbaar is nadat de middenvelder was uitgevallen in de interland van de Rode Duivels tegen Engeland. "Jammer genoeg zal Kevin De Bruyne niet kunnen spelen tegen Arsenal. Hij kwam geblesseerd terug van interlandverplichtingen. Ik denk niet dat het heel ernstig is, maar hij zal toch enkele wedstrijden missen. Hoelang hij out is, dat weet ik nog niet het is afwachten." . Geen De Bruyne bij City Kevin De Bruyne zal morgen niet te zien zijn in de topper tussen Manchester City en Arsenal. Op zijn persbabbel bevestigde City-coach Pep Guardiola dat zijn draaischijf niet beschikbaar is nadat de middenvelder was uitgevallen in de interland van de Rode Duivels tegen Engeland.

"Jammer genoeg zal Kevin De Bruyne niet kunnen spelen tegen Arsenal. Hij kwam geblesseerd terug van interlandverplichtingen. Ik denk niet dat het heel ernstig is, maar hij zal toch enkele wedstrijden missen. Hoelang hij out is, dat weet ik nog niet het is afwachten."

14:42 - Vooraf Vooraf, 14 uur 42

Opstelling Manchester City. Ederson, João Cancelo, Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Bernardo Silva, Rodri, Phil Foden, Riyad Mahrez, Sergio Agüero, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Sergio Agüero, Riyad Mahrez, Phil Foden, Rodri, Bernardo Silva, Nathan Aké, Rúben Dias, Kyle Walker, João Cancelo, Ederson

Opstelling Arsenal. Bernd Leno, David Luiz, Gabriel, Kieran Tierney, Héctor Bellerín, Dani Ceballos, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang, Willian Opstelling Arsenal Willian, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pépé, Bukayo Saka, Granit Xhaka, Dani Ceballos, Héctor Bellerín, Kieran Tierney, Gabriel, David Luiz, Bernd Leno