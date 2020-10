City-coach Guardiola: "Kevin De Bruyne zal enkele wedstrijden missen"

14:43

vooraf, 14 uur 43. Geen De Bruyne bij City. Kevin De Bruyne zal morgen niet te zien zijn in de topper tussen Manchester City en Arsenal. Op zijn persbabbel bevestigde City-coach Pep Guardiola dat zijn draaischijf niet beschikbaar is nadat de middenvelder was uitgevallen in de interland van de Rode Duivels tegen Engeland. "Jammer genoeg zal Kevin De Bruyne niet kunnen spelen tegen Arsenal. Hij kwam geblesseerd terug van interlandverplichtingen. Ik denk niet dat het heel ernstig is, maar hij zal toch enkele wedstrijden missen. Hoelang hij out is, dat weet ik nog niet het is afwachten." .