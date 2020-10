Wie trekt er aan het langste eind in de Merseyside Derby?

12:41

vooraf, 12 uur 41. Calvert-Lewin in bloedvorm. Geen verrassingen aan de aftrap bij Everton en dus start ook spits in vorm Calvert-Lewin in de basis. De Engelse spits zit aan zes doelpunten na vier wedstrijden en is zo samen met Son (Tottenham) topschutter in de Premier League. .