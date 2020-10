Everton en Liverpool verdelen de buit na aantrekkelijke Merseyside Derby

15:28 einde, 15 uur 28. EINDE. Geen winnaar in de Merseyside Derby, maar wat een heerlijke pot voetbal kregen we te zien! Na een laat doelpunt van Henderson leek Liverpool de volle buit te grijpen, maar daar besliste de VAR anders over. 2-2 is het eindverdict. . EINDE Geen winnaar in de Merseyside Derby, maar wat een heerlijke pot voetbal kregen we te zien! Na een laat doelpunt van Henderson leek Liverpool de volle buit te grijpen, maar daar besliste de VAR anders over. 2-2 is het eindverdict.

90+3' tweede helft, minuut 93. VAR keurt doelpunt Henderson af! Liverpool lijkt aan het langste eind te trekken via een doelpunt van Henderson. Mané legt de bal terug op de aanvoerder en die knalt de bal uiteindelijk binnen. Na lang aarzelen keurt de VAR het doelpunt echter af door buitenspel van Mané. Een twijfelachtige beslissing. . VAR keurt doelpunt Henderson af! Liverpool lijkt aan het langste eind te trekken via een doelpunt van Henderson. Mané legt de bal terug op de aanvoerder en die knalt de bal uiteindelijk binnen. Na lang aarzelen keurt de VAR het doelpunt echter af door buitenspel van Mané. Een twijfelachtige beslissing.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Liverpool, Georginio Wijnaldum erin, Fabinho eruit wissel Fabinho Georginio Wijnaldum

90+1' tweede helft, minuut 91. We krijgen vijf minuten extra tijd. Valt er nog een doelpunt uit de kast? . We krijgen vijf minuten extra tijd. Valt er nog een doelpunt uit de kast?

90' Rode kaart voor Richarlison van Everton tijdens tweede helft, minuut 90 Richarlison Everton

88' tweede helft, minuut 88. Rood Richarlison! De wedstrijd wordt steeds bitsiger en dat levert nu ook een rode kaart op voor Richarlison. De Braziliaan gaat veel te driest in op de enkels van Thiago en mag gaan douchen. . Rood Richarlison! De wedstrijd wordt steeds bitsiger en dat levert nu ook een rode kaart op voor Richarlison. De Braziliaan gaat veel te driest in op de enkels van Thiago en mag gaan douchen.

87' tweede helft, minuut 87. Alexander-Arnold neemt opnieuw een vrije trap voor zijn rekening. De Engelse verdediger probeert het rechtstreeks, maar kan zijn doelpoging niet kadreren. . Alexander-Arnold neemt opnieuw een vrije trap voor zijn rekening. De Engelse verdediger probeert het rechtstreeks, maar kan zijn doelpoging niet kadreren.

85' tweede helft, minuut 85. Dankzij zijn doelpunt vandaag is Calvert-Lewin de eerste speler van Everton sinds Romelu Lukaku die in vijf opeenvolgende wedstrijden kan scoren! De spits verkeert duidelijk in bloedvorm! . Dankzij zijn doelpunt vandaag is Calvert-Lewin de eerste speler van Everton sinds Romelu Lukaku die in vijf opeenvolgende wedstrijden kan scoren! De spits verkeert duidelijk in bloedvorm!

84' Gele kaart voor Fabinho van Liverpool tijdens tweede helft, minuut 84 Fabinho Liverpool

84' Gele kaart voor Allan van Everton tijdens tweede helft, minuut 84 Allan Everton

83' tweede helft, minuut 83. Het gaat nu razendsnel heen en weer in de slotfase van deze derby. Ondertussen blijft James Rodriguez geblesseerd liggen. . Het gaat nu razendsnel heen en weer in de slotfase van deze derby. Ondertussen blijft James Rodriguez geblesseerd liggen.

81' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 81 door Dominic Calvert-Lewin van Everton. 2, 2. goal Everton Liverpool einde 2 2

81' tweede helft, minuut 81. Calvert-Lewin dan toch! Daar is plots Calvert-Lewin! Linksachter Lucas Digne wordt door James opnieuw het straatje ingestuurd waardoor hij Calvert-Lewin kan bedienen. De Engelse spits klimt het hoogst van iedereen en laat Adrián kansloos. . Calvert-Lewin dan toch! Daar is plots Calvert-Lewin! Linksachter Lucas Digne wordt door James opnieuw het straatje ingestuurd waardoor hij Calvert-Lewin kan bedienen. De Engelse spits klimt het hoogst van iedereen en laat Adrián kansloos.

79' tweede helft, minuut 79. Opnieuw Salah. Salah maakt wat ruimte voor zichzelf aan de rand van de zestien en neemt zo Pickford opnieuw onder vuur. De Engelsman bokst het schot met de vuisten weg. . Opnieuw Salah Salah maakt wat ruimte voor zichzelf aan de rand van de zestien en neemt zo Pickford opnieuw onder vuur. De Engelsman bokst het schot met de vuisten weg.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Everton, Alex Iwobi erin, Abdoulaye Doucouré eruit wissel Abdoulaye Doucouré Alex Iwobi

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Liverpool, Diogo Jota erin, Roberto Firmino eruit wissel Roberto Firmino Diogo Jota

77' tweede helft, minuut 77. Pickford houdt Everton in de wedstrijd. Op een hoekschop klimt Joel Matip het hoogst van iedereen. De verdediger kopt de bal knap richting de hoek, maar Pickford pakt uit met een prachtige parade. . Pickford houdt Everton in de wedstrijd Op een hoekschop klimt Joel Matip het hoogst van iedereen. De verdediger kopt de bal knap richting de hoek, maar Pickford pakt uit met een prachtige parade.

74' tweede helft, minuut 74. Bijna Calvert-Lewin. Calvert-Lewin neemt de bal via de borst mee en trekt richting Adrián. De Everton-spits krijgt de bal niet helemaal onder controle, waardoor Robertson in extremis nog kan wegwerken. Wat een inspanning van de Liverpool-linksachter. . Bijna Calvert-Lewin Calvert-Lewin neemt de bal via de borst mee en trekt richting Adrián. De Everton-spits krijgt de bal niet helemaal onder controle, waardoor Robertson in extremis nog kan wegwerken. Wat een inspanning van de Liverpool-linksachter.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Everton, Gylfi Sigurdsson erin, André Gomes eruit wissel André Gomes Gylfi Sigurdsson

72' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 72 door Mohamed Salah van Liverpool. 1, 2. goal Everton Liverpool einde 1 2

69' tweede helft, minuut 69. Salah vanuit het niets! Daar is Mohamed Salah als een duivel uit een doosje! Everton-verdediger Mina krijgt de bal niet goed weg, waardoor die pardoes voor de voet van Salah valt. De Egyptenaar twijfelt niet en trapt de bal schitterend voorbij Pickford. . Salah vanuit het niets! Daar is Mohamed Salah als een duivel uit een doosje! Everton-verdediger Mina krijgt de bal niet goed weg, waardoor die pardoes voor de voet van Salah valt. De Egyptenaar twijfelt niet en trapt de bal schitterend voorbij Pickford.

69' Gele kaart voor André Gomes van Everton tijdens tweede helft, minuut 69 André Gomes Everton

67' tweede helft, minuut 67. Mané, Firmino en Salah lijken wat uit de wedstrijd verdwenen. Voorlopig moet Liverpool de wedstrijd dan ook ondergaan. . Mané, Firmino en Salah lijken wat uit de wedstrijd verdwenen. Voorlopig moet Liverpool de wedstrijd dan ook ondergaan.

67' Gele kaart voor Sadio Mané van Liverpool tijdens tweede helft, minuut 67 Sadio Mané Liverpool

65' tweede helft, minuut 65. James van ver. De Toffees trekken het laken steeds meer naar zich toe. Rodriguez trekt met de bal richting de zestien, maar vindt dan geen aanspeelpunt. De Colombiaan probeert het dan maar zelf, maar Adrián kan de bal wegduwen. . James van ver De Toffees trekken het laken steeds meer naar zich toe. Rodriguez trekt met de bal richting de zestien, maar vindt dan geen aanspeelpunt. De Colombiaan probeert het dan maar zelf, maar Adrián kan de bal wegduwen.

61' tweede helft, minuut 61. Everton straalt steeds meer vertrouwen uit en lijkt in de tweede helft beter uit de kleedkamer te zijn gekomen. Het kan nog alle kanten uit in deze interessante derby. . Everton straalt steeds meer vertrouwen uit en lijkt in de tweede helft beter uit de kleedkamer te zijn gekomen. Het kan nog alle kanten uit in deze interessante derby.

58' tweede helft, minuut 58. Richarlison tegen de paal! Opnieuw een kans voor Everton en opnieuw zit James daar voor iets tussen. De Colombiaan vindt Richarlison met een prachtige penseelstreek aan de tweede paal, maar de Braziliaan kopt tegen de paal. . Richarlison tegen de paal! Opnieuw een kans voor Everton en opnieuw zit James daar voor iets tussen. De Colombiaan vindt Richarlison met een prachtige penseelstreek aan de tweede paal, maar de Braziliaan kopt tegen de paal.

James Rodriguez is opnieuw aan een sterke wedstrijd bezig:

52' tweede helft, minuut 52. Opvallend weetje. Michael Keane is de eerste Everton-speler die in Goodison Park kan scoren in de derby sinds... -jawel- Romelu Lukaku in oktober 2015. Na vijf jaar wachten is het eindelijk zover voor de Toffees. . Opvallend weetje Michael Keane is de eerste Everton-speler die in Goodison Park kan scoren in de derby sinds... -jawel- Romelu Lukaku in oktober 2015. Na vijf jaar wachten is het eindelijk zover voor de Toffees.

50' tweede helft, minuut 50. Bijna Calvert-Lewin! James Rodriguez opent knap op Digne, die meteen voor de voorzet kiest. Man in vorm Calvert-Lewin kan net niet bij de bal, waardoor Adrián kan wegwerken. Dit had de 2-1 kunnen en misschien wel moeten zijn. . Bijna Calvert-Lewin! James Rodriguez opent knap op Digne, die meteen voor de voorzet kiest. Man in vorm Calvert-Lewin kan net niet bij de bal, waardoor Adrián kan wegwerken. Dit had de 2-1 kunnen en misschien wel moeten zijn.

47' tweede helft, minuut 47. Henderson neemt een afvallende bal meteen na de stuit en duwt het leer maar net over. Knap idee van de Liverpool-kapitein! . Henderson neemt een afvallende bal meteen na de stuit en duwt het leer maar net over. Knap idee van de Liverpool-kapitein!

46' tweede helft, minuut 46. De bal rolt weer in de Merseyside Derby! Kan Everton na exact 10 jaar nog eens winnen van Liverpool? . De bal rolt weer in de Merseyside Derby! Kan Everton na exact 10 jaar nog eens winnen van Liverpool?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

Het doelpunt van Everton:



14:19 rust, 14 uur 19. Rusten geblazen. Everton en Liverpool gaan met een 1-1-stand de rust in. Na een intense eerste helft zijn we benieuwd wat we straks nog te zien krijgen. . Rusten geblazen Everton en Liverpool gaan met een 1-1-stand de rust in. Na een intense eerste helft zijn we benieuwd wat we straks nog te zien krijgen.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Na een ingooi van Digne krijgt Liverpool de bal niet weg. André Gomes zijn voorzet wordt nog gevaarlijk voor Adrian, waardoor de Spaanse keeper de bal nog in hoekschop moet duwen. . Na een ingooi van Digne krijgt Liverpool de bal niet weg. André Gomes zijn voorzet wordt nog gevaarlijk voor Adrian, waardoor de Spaanse keeper de bal nog in hoekschop moet duwen.

45' eerste helft, minuut 45. Mané wordt foutief afgestopt aan de rand van de zestien. Een interessante plek voor Alexander-Arnold! . Mané wordt foutief afgestopt aan de rand van de zestien. Een interessante plek voor Alexander-Arnold!

45' Gele kaart voor James Rodríguez van Everton tijdens eerste helft, minuut 45 James Rodríguez Everton

36' eerste helft, minuut 36. Hoewel het nog steeds 1-1 staat, zal Everton toch uit een ander vaatje moeten tappen als ze hun perfect rapport willen behouden. De Toffees hebben dan wel al gescoord, maar komen verder niet in het stuk voor. . Hoewel het nog steeds 1-1 staat, zal Everton toch uit een ander vaatje moeten tappen als ze hun perfect rapport willen behouden. De Toffees hebben dan wel al gescoord, maar komen verder niet in het stuk voor.

35' eerste helft, minuut 35. Mané laat de 1-2 liggen. Wat een kans voor Liverpool! Opnieuw vindt Robertson Mané in de zestien, maar de Senegalees duwt de bal naast. Pickford stond aan de grond genageld. . Mané laat de 1-2 liggen Wat een kans voor Liverpool! Opnieuw vindt Robertson Mané in de zestien, maar de Senegalees duwt de bal naast. Pickford stond aan de grond genageld.

33' eerste helft, minuut 33. Schicht van Thiago. Thiago Alcantara krijgt de bal aan de rand van de zestien en gaat dan maar zijn kans. Het schot van de Spanjaard zoeft net naast de kooi van Pickford. . Schicht van Thiago Thiago Alcantara krijgt de bal aan de rand van de zestien en gaat dan maar zijn kans. Het schot van de Spanjaard zoeft net naast de kooi van Pickford.

31' eerste helft, minuut 31. Vervanging bij Everton, Ben Godfrey erin, Seamus Coleman eruit wissel Seamus Coleman Ben Godfrey

31' eerste helft, minuut 31. Blessure Coleman. Na Liverpool verliest nu ook Everton een belangrijke pion in de defensie. Seamus Coleman lijkt met een spierblessure te kampen en moet naar de kant. Een serieuze aderlating voor de Toffees. . Blessure Coleman Na Liverpool verliest nu ook Everton een belangrijke pion in de defensie. Seamus Coleman lijkt met een spierblessure te kampen en moet naar de kant. Een serieuze aderlating voor de Toffees.

29' eerste helft, minuut 29. We zijn bijna een halfuur onderweg en zien een intense eerste helft in deze Merseyside Derby. Krijgen we nog veel doelpunten te zien? . We zijn bijna een halfuur onderweg en zien een intense eerste helft in deze Merseyside Derby. Krijgen we nog veel doelpunten te zien?

De goal van Mané:

25' eerste helft, minuut 25. Pickford redt knap! Trent Alexander-Arnold neemt plaats achter de bal op een interessante plek. De jonge verdediger krult de bal heerlijk over de muur, maar Pickford is bij de pinken. . Pickford redt knap! Trent Alexander-Arnold neemt plaats achter de bal op een interessante plek. De jonge verdediger krult de bal heerlijk over de muur, maar Pickford is bij de pinken.

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Michael Keane van Everton. 1, 1. goal Everton Liverpool einde 1 1

19' eerste helft, minuut 19. Keane maakt opnieuw gelijk! James Rodriguez neemt een hoekschop voor zijn rekening en vindt het hoofd van Michael Keane. De verdediger kopt de bal van dichtbij voorbij Adrian. Had de reservedoelman de bal hier niet gewoon moeten wegboksen? . Keane maakt opnieuw gelijk! James Rodriguez neemt een hoekschop voor zijn rekening en vindt het hoofd van Michael Keane. De verdediger kopt de bal van dichtbij voorbij Adrian. Had de reservedoelman de bal hier niet gewoon moeten wegboksen?



14' eerste helft, minuut 14. Het is voorlopig Liverpool dat het initiatief neemt in deze Merseyside Derby. De nederlaag tegen Aston Villa lijkt dan toch geen sporen te hebben nagelaten. . Het is voorlopig Liverpool dat het initiatief neemt in deze Merseyside Derby. De nederlaag tegen Aston Villa lijkt dan toch geen sporen te hebben nagelaten.

12' eerste helft, minuut 12. Een eerste keer Calvert-Lewin. Everton probeert zijn voet naast die van Liverpool te zetten. De Toffees komen een eerste keer in de buurt van Adrian, maar de kopbal van Calvert-Lewin is niet gekadreerd. . Een eerste keer Calvert-Lewin Everton probeert zijn voet naast die van Liverpool te zetten. De Toffees komen een eerste keer in de buurt van Adrian, maar de kopbal van Calvert-Lewin is niet gekadreerd.

11' eerste helft, minuut 11. Vervanging bij Liverpool, Joe Gomez erin, Virgil van Dijk eruit wissel Virgil van Dijk Joe Gomez

10' eerste helft, minuut 10. Einde verhaal voor Van Dijk. Virgil van Dijk lijkt te veel last te ondervinden van de tackle van Pickford. De Nederlander trekt meteen naar de kleedkamer terwijl Joe Gomez hem vervangt. . Einde verhaal voor Van Dijk Virgil van Dijk lijkt te veel last te ondervinden van de tackle van Pickford. De Nederlander trekt meteen naar de kleedkamer terwijl Joe Gomez hem vervangt.

7' eerste helft, minuut 7. Pickford maait Van Dijk als een brokkenpiloot omver in de zestien, maar de Nederlander stond buitenspel. De nummer 1 van Engeland mag van geluk spreken dat hij geen gele kaart krijgt. . Pickford maait Van Dijk als een brokkenpiloot omver in de zestien, maar de Nederlander stond buitenspel. De nummer 1 van Engeland mag van geluk spreken dat hij geen gele kaart krijgt.

5' eerste helft, minuut 5. Liverpool gaat meteen door op zijn elan en voert de druk op. De voorzet in de zestien kan in extremis nog weggewerkt worden door de defensie van Everton. . Liverpool gaat meteen door op zijn elan en voert de druk op. De voorzet in de zestien kan in extremis nog weggewerkt worden door de defensie van Everton.

4' eerste helft, minuut 4. Mané scoort meteen! Wat een start van Liverpool. Robertson zet zich goed door op zijn flank en vindt dan Sadio Mané. De Senegalees twijfelt niet en schiet de 0-1 meteen staalhard binnen. . Mané scoort meteen! Wat een start van Liverpool. Robertson zet zich goed door op zijn flank en vindt dan Sadio Mané. De Senegalees twijfelt niet en schiet de 0-1 meteen staalhard binnen.

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Sadio Mané van Liverpool. 0, 1. goal Everton Liverpool einde 0 1

2' eerste helft, minuut 2. James Rodriguez wordt een eerste keer gevonden, maar krijgt meteen een beuk van Virgil van Dijk. De Nederlander laat zich meteen voelen. . James Rodriguez wordt een eerste keer gevonden, maar krijgt meteen een beuk van Virgil van Dijk. De Nederlander laat zich meteen voelen.

1' eerste helft, minuut 1. Everton en Liverpool zijn eraan begonnen! Kunnen de Toffees na exact 10 jaar nog eens winnen in de Merseyside Derby? . Everton en Liverpool zijn eraan begonnen! Kunnen de Toffees na exact 10 jaar nog eens winnen in de Merseyside Derby?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Zowel de spelers van Liverpool als Everton warmen vandaag op met speciale shirts.

13:12 vooraf, 13 uur 12. Veel doelpunten dit seizoen. Dit seizoen vallen er gemiddeld 3,79 doelpunten per wedstrijd in de Premier League, wat veel meer is dan normaal. Trekken Liverpool en Everton vandaag de lijn door of krijgen we toch een gesloten wedstrijd? . Veel doelpunten dit seizoen Dit seizoen vallen er gemiddeld 3,79 doelpunten per wedstrijd in de Premier League, wat veel meer is dan normaal. Trekken Liverpool en Everton vandaag de lijn door of krijgen we toch een gesloten wedstrijd?



13:04 vooraf, 13 uur 04. Herpakt Liverpool zich? Na de zware 7-2 nederlaag tegen Aston Villa zal Jurgen Klopp vandaag een reactie willen zien van zijn team. Herpakken de Reds zich of steekt stadsrivaal Everton daar een stokje voor? . Herpakt Liverpool zich? Na de zware 7-2 nederlaag tegen Aston Villa zal Jurgen Klopp vandaag een reactie willen zien van zijn team. Herpakken de Reds zich of steekt stadsrivaal Everton daar een stokje voor?



12:41 vooraf, 12 uur 41. Calvert-Lewin in bloedvorm. Geen verrassingen aan de aftrap bij Everton en dus start ook spits in vorm Calvert-Lewin in de basis. De Engelse spits zit aan zes doelpunten na vier wedstrijden en is zo samen met Son (Tottenham) topschutter in de Premier League. . Calvert-Lewin in bloedvorm Geen verrassingen aan de aftrap bij Everton en dus start ook spits in vorm Calvert-Lewin in de basis. De Engelse spits zit aan zes doelpunten na vier wedstrijden en is zo samen met Son (Tottenham) topschutter in de Premier League.

12:35 vooraf, 12 uur 35. Firmino speelt zijn 250ste wedstrijd voor Liverpool. De Braziliaan Roberto Firmino speelt vandaag zijn 250ste wedstrijd voor Liverpool. Afgelopen zaterdag was de spits nog goed voor twee goals in de 5-0 overwinning van Brazilië tegen Bolivia. Trekt hij die lijn vandaag door? . Firmino speelt zijn 250ste wedstrijd voor Liverpool De Braziliaan Roberto Firmino speelt vandaag zijn 250ste wedstrijd voor Liverpool. Afgelopen zaterdag was de spits nog goed voor twee goals in de 5-0 overwinning van Brazilië tegen Bolivia. Trekt hij die lijn vandaag door?





12:20 vooraf, 12 uur 20. Mag Everton na 10 jaar opnieuw juichen? Vandaag is het exact 10 jaar geleden dat Everton voor het laatst de Merseyside Derby wist te winnen. Op 17 oktober 2010 wonnen de Toffees met 2-0 van hun stadsgenoot dankzij doelpunten van Tim Cahill en Mikel Arteta. . Mag Everton na 10 jaar opnieuw juichen? Vandaag is het exact 10 jaar geleden dat Everton voor het laatst de Merseyside Derby wist te winnen. Op 17 oktober 2010 wonnen de Toffees met 2-0 van hun stadsgenoot dankzij doelpunten van Tim Cahill en Mikel Arteta.



12:20 - Vooraf Vooraf, 12 uur 20

Opstelling Everton. Jordan Pickford, Seamus Coleman, Yerry Mina, Michael Keane, Lucas Digne, Abdoulaye Doucouré, Allan, André Gomes, James Rodríguez, Dominic Calvert-Lewin, Richarlison Opstelling Everton Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, James Rodríguez, André Gomes, Allan, Abdoulaye Doucouré, Lucas Digne, Michael Keane, Yerry Mina, Seamus Coleman, Jordan Pickford

Opstelling Liverpool. Adrián, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané Opstelling Liverpool Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Thiago, Fabinho, Jordan Henderson, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Adrián