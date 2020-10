Tottenham geeft lijkbleek Manchester United pak voor de broek

De middag begon nog aardig voor United met een penaltydoelpunt na amper 2 minuten, maar dat gelukzalige gevoel sloeg heel snel om. De defensie van de thuisploeg was een lekke zeef en zo konden N'Dombele en Son de achterstand in amper 5 minuten ombuigen: 1-2.

En na die dubbele klap ging het van kwaad naar erger voor de mannen van Solskjaer. Martial kreeg nog voor het halfuur een rode kaart onder zijn neus geduwd en met een mannetje meer werd het een oefenmatch voor Tottenham. Voor de pauze diepten Kane en opnieuw Son de score nog uit.

Het was al van 1957 geleden dat United in de eerste helft vier goals moest slikken in de competitie. En daar kwamen nog eens twee doelpunten bij na de koffie: eentje op naam van Aurier en nog een voor Harry Kane.