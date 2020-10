City laat ook punten liggen op het veld van promovendus Leeds

Manchester City leek op weg naar een makkelijke middag in Leeds. Kevin De Bruyne en co overklasten de tegenstander in het openingskwartier. De Rode Duivel deed het doelhout trillen, maar na 17 minuten trilden ook de netten. Sterling bracht zijn ploeg op voorsprong.

Maar Leeds was niet van plan om zich te laten platswalsen. De promovendus nestelde zich langzaam maar zeker in de match en maakte het City zelfs behoorlijk lastig. Na de pauze zorgde Rodrigo voor de verdiende gelijkmaker na een misser van Ederson.

Maar City kan dit puntenverlies niet op zijn doelman steken want Ederson pakte ook uit met knappe reddingen. Voorin werd er met kansen gemorst en zo bleef de 1-1 op het bord staan.

Het is een mager seizoensbegin voor City met amper 4 punten. Het heeft nog wel een inhaalwedstrijd op het programma staan.