Aston Villa sloopt de dijk van Liverpool en legt er 7(!) in het mandje

Zonder Alisson Becker tussen de palen ging het al snel fout voor Liverpool. Adrian gaf zijn pass te kort en dat strafte de thuisploeg meteen af. Ollie Watkins zette zijn naam een eerste keer op het scorebord. En dat zou de 24-jarige Engelsman voor de rust nog twee keer doen.

Zijn tweede goal toverde hij de verste hoek in en 5 minuten voor de pauze kopte hij zijn derde binnen op aangeven van Trezeguet. Een ongelooflijke prestatie voor Watkins want hij had voor deze match nog geen enkele Premier League-goal op zijn naam staan. Tussendoor pikte ook McGinn een goaltje mee in de eerste helft. Liverpool zette er maar een treffer van Salah tegenover: 4-1.

Een historische blamage leek in de maak voor de landskampioen. Aston Villa legde de zwaktes in het typische spel van Liverpool open en bloot, maar Liverpool was ook gewoon slecht. Na de pauze moest het nog eens drie goals slikken: eentje van debutant Ross Barkley en twee van Grealish. De tweede tegentreffer van Salah was niet eens een magere troost.

Villa kwam zelfs nog twee keer dicht bij een achtste treffer, maar daar zullen ze niet van wakker liggen. Ze lijken helemaal gelanceerd om dit seizoen eens niet in de degradatiezone terecht te komen.