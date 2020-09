Chelsea kruipt uit diep dal en wist 3-0-achterstand nog op valreep uit

Chelsea heeft deze zomer stevig de portefeuille opengetrokken om weer mee te strijden voor de titel in Engeland. Met de ervaren Thiago Silva als aanvoerder in de achterhoede en ouderdomsdeken Willy Caballero onder de lat hoopte coach Frank Lampard ook zijn doel wat dicht te timmeren.

Maar West Bromwich vond al snel een gaatje in het Londense bouwwerk. Callum "CR7" Robinson scoorde al na 4 minuten. Tot overmaat van ramp bood Thiago Silva hem ook de 2-0 op een dienblaadje aan na een pijnlijke blunder. Chelsea was zo van slag dat het met een 3-0-achterstand de rust introk.

Chelsea zette nog alles op alles om een blauwtje te vermijden: Mason Mount en Hudson-Odoi gaven The Blues weer wat hoop. Lampard gooide voor het slotoffensief nog Giroud naast Abraham en Werner, met succes. In de extra tijd kon Abraham nog een gelijkspel afdwingen. Maar 4 op 9 was niet de start waar Chelsea op hoopte.