LIVE: De Bruyne lokt penalty uit en zet de 0-1 zelf op het scorebord

tweede helft, minuut 60. Adama Traoré zet zich opnieuw knap door op rechts en brengt de bal hard voor doel. Raul Jimenez krijgt de bal voor zijn linker, maar kan niet op doel besluiten. Hier zat meer in. .

tweede helft, minuut 55. Wolverhampton knoeit met de kansen. De Wolves knokken zich steeds meer in de wedstrijd. Podence stapt over de bal, waardoor Neves vrij kan aanleggen. De Portugees drukt echter zwak af, waardoor Walker de bal simpel kan wegwerken. .

tweede helft, minuut 51. Adama Traoré zet zich met een flitsende versnelling knap door op de rechterflank. Zijn voorzet is echter een plukbal voor Ederson. Wolverhampton lijkt gretiger uit de kleedkamer te zijn gekomen. .

tweede helft, minuut 49. Saïss alweer met een slechte controle, waardoor Walker de bal kan oppikken. De Marrokaanse verdediger van Wolverhampton is niet aan zijn beste wedstrijd bezig. Gelukkig voor de thuisploeg kan City niet profiteren. .

tweede helft, minuut 46. Kan Wolverhampton reageren? Als Wolverhampton deze scheve situatie nog wil rechtzetten, zal het toch veel beter moeten. Gaan de Citizens door op hun elan of bijten de Wolves terug? .

rust, 22 uur 02. Rust. City trekt zonder al te veel moeite met een 2-0 voorsprong de kleedkamer in. Bij Wolverhampton zullen ze duidelijk uit een ander vaatje moeten tappen in de tweede helft. .

eerste helft, minuut 42. De Bruyne op Rui Patricio. Bijna was het 3-0 voor City. De Bruyne stormt op Rui Patricio af, maar de Portugees redt knap met zijn schouder. .

eerste helft, minuut 40. Een eerste hoekschop voor de thuisploeg zorgt voor een eerste kansje. Jimenez wordt na enkele tussenstationnetjes gevonden in de zestien, maar de spits kopt hoog over. .

eerste helft, minuut 34. Benjamin Mendy moet de aavlugge Traoré foutief afstoppen. Geel is zijn deel. .

eerste helft, minuut 30. Doelpunt Phil Foden. Opnieuw is De Bruyne betrokken bij het doelpunt. De Belg stuurt Sterling het straatje in, die op zijn beurt Foden vindt. Wolverhampton staat erbij en kijkt ernaar. .

eerste helft, minuut 28. Nathan Aké en John Stones spelen momenteel in een zetel achterin bij City. Wolverhampton kan de bal maar niet in de ploeg houden. .

eerste helft, minuut 21. De Bruyne als orkestmeester. Kevin De Bruyne dirigeert als vanouds. De Belg heeft er duidelijk zin in en eist steeds meer ballen op. .

eerste helft, minuut 18. Penalty City! De Bruyne met de prima loopactie in de zestien. Phil Foden vindt onze landgenoot, die tegen de grond gaat: de bal gaat op de stip! Een terechte strafschop. .

eerste helft, minuut 17. Wolverhampton komt beter in de wedstrijd. We zijn 18 minuten ver en de Wolves lijken hun balbezit wat op te krikken. Mometeen is City nog zoekend. .