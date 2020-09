Assistgever Leandro Trossard viert eerste zege van seizoen met Brighton

Newcastle had met een zege bij West Ham op de openingsspeeldag vertrouwen getankt, maar dat vertrouwen was volledig weg na 10 minuten tegen Brighton. Want na 7 minuten stond Newcastle al met 0-2 in het krijt.

Neal Maupay was de doelpuntenmaker met dienst bij de uitploeg. Eerste zette hij een penalty om en even later mocht hij zijn tweede van de match al binnenleggen op voorzet van Leandro Trossard.

Het doelpunt werd eerst nog afgevlagd voor buitenspel, maar de VAR draaide de beslissing van de scheidsrechter om. Newcastle was niet bij machte om iets aan de achterstand te doen.

Trossard kwam dicht bij de 0-3, maar raakte de paal. Het was slechts uitstel, want diep in de tweede helft maakte Aaron Connolly er 0-3 van met een mooie krul. De assist kwam op naam van Maupay, die met 2 goals en 1 assist een leuke dag beleefde.