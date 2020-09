LIVE: Raakt Chelsea voorbij Liverpool in de eerste PL-topper?

14' eerste helft, minuut 14. Kepa maakt het even spannend. Via een carambole vliegt de bal de zestien in. Kepa haast zich naar de bal, maar is veel trager dan Salah. De Egyptenaar trekt de bal voor doel, waar Firmino nog maar net wordt geklopt op snelheid. Hier komt Chelsea goed weg en Kepa in het bijzonder. . Kepa maakt het even spannend Via een carambole vliegt de bal de zestien in. Kepa haast zich naar de bal, maar is veel trager dan Salah. De Egyptenaar trekt de bal voor doel, waar Firmino nog maar net wordt geklopt op snelheid. Hier komt Chelsea goed weg en Kepa in het bijzonder.

12' eerste helft, minuut 12. Liverpool raakt onder de druk van Chelsea uit. Salah kiest ervoor om naar binnen te knijpen en Wijnaldum aan te spelen, maar die ziet zijn schotje naast hobbelen.

8' eerste helft, minuut 8. Met Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson lopen er bij Liverpool op de backs twee assistmachines rond. Die laatste wordt nu een eerst keer gelanceerd, maar zijn voorzet laat deze keer te wensen over.

6' eerste helft, minuut 6. Zelfs van bij de doeltrap wordt Chelsea het uitvoetballen belet. Het is de aanvallende drietand van Liverpool, Mane - Firmino - Salah, dat een korte pass belet.

3' eerste helft, minuut 3. Opnieuw wordt Werner gevonden, deze keer door Marcos Alonso. De Duitser pakt uit met een schijnbeweging maar daar trapt Fabinho niet in. Werner gaat dan zelf in de fout en wordt bovendien teruggefloten uit buitenspel.

2' eerste helft, minuut 2. De druk wordt stilaan opgevoerd, waardoor Chelsea de bal niet meteen uit de defensie wegkrijgt. Tot Kovacic de opening ziet op links, waar Werner de ruimte induikt.

1' eerste helft, minuut 1. Henderson probeert Mane al meteen diep te sturen, maar die bal wordt erg makkelijk onderschept door de blauwhemden.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt op Stamford Bridge! Er wordt geknield door iedereen, waarna Keita de wedstrijd op gang trapt.

17:24 vooraf, 17 uur 24. Drie punten. Dat staat zowel bij Liverpool als Chelsea op de teller na de eerste speeldag. Liverpool had wel zijn handen vol met het Leeds van Marcelo Bielsa, mar trok met 4-3 wel aan het langste eind. Chelsea won dan weer zonder al te veel moeite met 1-3 op Brighton.

17:05 vooraf, 17 uur 05. Krijgen we opnieuw spektakel te zien? In juli trok Chelsea nog naar Liverpool en daar verloor het met 5-3. De Premier League begon nu ook al met enkele stevige scores, dus hopen we op een soortgelijk resultaat. Toen werden de acht doelpunten ook gemaakt door evenveel verschillende spelers.

16:59 vooraf, 16 uur 59. Nieuwkomer Thiago zit meteen op de bank. Geen grote verrassingen bij Klopp, die sowieso al niet veel roteert. Achterin komt Fabinho naast Van Dijk te staan in plaats van Joe Gomez. Op de bank is er wel plaats voor Thiago, die afgelopen week eindelijk de overstap maakte van Bayern.

16:52 vooraf, 16 uur 52. Kovacic in, Loftus-Cheek out. Nu de schorsing van Kovacic is afgelopen, kan Frank Lampard opnieuw rekenen op de diensten van de Kroaat. Dat doet hij meteen, waardoor Ruben Loftus-Cheek uit de ploeg verdwijnt. Verder geen wissels, waardoor Havertz en Werner nu ook voor het eerst in eigen stadion mogen debuteren.

16:38 vooraf, 16 uur 38. De eerste topper van het seizoen. Op speeldag twee krijgen we al meteen een onvervalste topper te zien. Frank Lampard zag dat zijn ploeg gevoelig werd versterkt in het tussenseizoen en daarvoor werd er op geen pond gekeken. Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech en Ben Chilwell kostten samen zo'n slordige 220 miljoen euro. Bij Liverpool beperkte Jürgen Klopp zich aanvankelijk tot de aankoop van een Griekse linksachter, maar afgelopen week draaide de fanshop ongetwijfeld overuren. Diogo Jota kwam namelijk over van Wolves, maar vooral de overstap van Thiago van Bayern deed de fans watertanden.

Opstelling Chelsea. Kepa Arrizabalaga, Reece James, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, N'Golo Kanté, Jorginho, Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Naby Keïta, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané