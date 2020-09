Blunder van Kepa en penaltymisser breken Chelsea zuur op tegen Liverpool

Chelsea - Liverpool in een notendop:

Christensen pakt rood vlak voor rust, Mane scoort twee keer vlak erna

De tweede speeldag in de Premier League leverde al 31 doelpunten op in de eerste 6 wedstrijden. Als de zevende wedstrijd dan een duel is tussen Chelsea en Liverpool, deed dat op voorhand watertanden. Zeker als je weet dat Liverpool in juli de omgekeerde affiche met 5-3 won.

Wie zo’n monsterscore had verwacht, kwam al snel bedrogen uit. Jürgen Klopp en Frank Lampard hadden hun pionnen klaargezet voor een schaakspel en dat levert zelden veel kansen op. We leken met een brilscore de kleedkamers in te trekken tot Christensen de doorgebroken Mane neerhaalde. Rood voor de Deen en Chelsea stond een zware tweede helft te wachten.

Die vrees werd al binnen de 5 minuten bewaarheid. Na de een-twee met Salah schilderde Firmino zijn voorzet feilloos op de knikker van Mane, die de bal netjes in doel deponeerde. Enkele minuten later ging het licht uit bij Kepa. De gecontesteerde Chelsea-doelman trapte de bal pardoes in de voeten van Mane. De Senegalees nam het cadeau dankbaar in ontvangst en maakte er makkelijk 0-2 van.