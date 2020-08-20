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    Arsenal-West Ham United

    einde
    21
    2. 45' - Doelpunt - Michail Antonio (1 - 1)
    3. 40' - Geel - Ryan Fredericks
    4. 25' - Doelpunt - Alexandre Lacazette (1 - 0)
    2. 90' - Verv. Arthur Masuaku door Felipe Anderson
    3. 89' - Verv. Bukayo Saka door David Luiz
    4. 89' - Verv. Pablo Fornals door Sébastien Haller
    5. 86' - Doelpunt - Eddie Nketiah (2 - 1)
    6. 83' - Verv. Jarrod Bowen door Andriy Yarmolenko
    7. 77' - Verv. Alexandre Lacazette door Eddie Nketiah
    8. 64' - Verv. Willian door Nicolas Pépé
    Premier LeagueSpeeldag 219-09-2020 21:00
    25'Alexandre Lacazette1 - 0
    45'Michail Antonio1 - 1
    86'Eddie Nketiah2 - 1

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