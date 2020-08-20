Arsenal West Ham United einde
21
- 45' - Doelpunt - Michail Antonio (1 - 1)
- 40' - Geel - Ryan Fredericks
- 25' - Doelpunt - Alexandre Lacazette (1 - 0)
- 90' - Verv. Arthur Masuaku door Felipe Anderson
- 89' - Verv. Bukayo Saka door David Luiz
- 89' - Verv. Pablo Fornals door Sébastien Haller
- 86' - Doelpunt - Eddie Nketiah (2 - 1)
- 83' - Verv. Jarrod Bowen door Andriy Yarmolenko
- 77' - Verv. Alexandre Lacazette door Eddie Nketiah
- 64' - Verv. Willian door Nicolas Pépé
25'Alexandre Lacazette1 - 0
45'Michail Antonio1 - 1
86'Eddie Nketiah2 - 1