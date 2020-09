Liverpool moet tot het gaatje gaan voor de zege tegen Leeds United

Liverpool-Leeds United was een duel der kampioenen: die van de Premier League tegen die van de Championship. Beide teams serveerden een lekkere pot voetbal op Anfield, gekruid met liefst 7 doelpunten.

Tot 3 keer toe kon de thuisploeg een voorsprong niet vasthouden. Want zo efficiënt de kampioen voorin was in het eerste halfuur, zo onzeker oogde het achterin.

Na de 3-3 van Klich iets voorbij het uur leek Leeds op weg naar een stuntje bij zijn terugkeer in de Premier League. Het had ook wat meeval toen een goal van Van Dijk werd afgekeurd door een overtreding van ploegmaat Jones.

Toch grabbelde de kampioen in de slotfase nog de volle buit mee. Rodrigo haakte Fabinho in de zestien, Salah verzilverde zijn tweede penalty van de wedstrijd en opende zo zijn seizoen meteen met een hattrick in de 4-3-zege van Liverpool.