Goal van Trossard volstaat niet voor Brighton tegen Chelsea

Chelsea stond aan de aftrap met de twee nieuwe Duitse aanwinsten Timo Werner en Kai Havertz. Werner leek voor het halfuur al op weg naar zijn eerste doelpunt, maar werd foutief afgestopt in de zestienmeter. Jorginho liet de penalty niet liggen: 0-1.

Na de rust kon Leandro Trossard gelijkmaken voor Brighton met een geweldige knal in de verste hoek. Maar het antwoord op de knappe goal bleef niet uit. Een minuut later was het de beurt aan Chelsea: opnieuw een staalhard schot in de winkelhaak. De auteur was Reece James.

In de 66e minuut liepen de bezoekers wat verder uit dankzij een deviatie van Kurt Zouma op een hoekschop.