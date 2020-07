Divock Origi helpt kampioen Liverpool aan mooi slotakkoord

De magische grens van 100 punten kon Liverpool niet meer ronden, maar de club kon wel zijn eigen record uit het seizoen 1978-1979 nog breken (98 punten) met een zege tegen Newcastle. De kampioen begon er wel aan met een achterstand want na amper 25 seconden deed de Dwight Gayle de netten trillen voor de thuisploeg.

Met usual suspects Salah, Mané en Firmino op de bank tekende verdediger Virgil van Dijk voor de rust voor de gelijkmaker. En na de rust zorgde Origi voor de voorsprong. De Belg krulde de bal vanaf de rand van de zestien prachtig in doel. Hij maakte zo een einde aan een reeks van 23 matchen zonder doelpunt.

Net voor affluiten zette de ingevallen Mané de eindstand vast. Liverpool kan nu genieten van een zomervakantie want de ploeg komt niet meer in actie in de Champions League.